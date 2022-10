Das Wichtigste in Kürze Hier erfährst du alle Informationen zum Start der neuen Staffel am 3. Oktober.

Mehr über den Matching-Prozess erzählt Experte Markus Ernst im Interview.

Bist du bereit für die Ehe? Mach den Test mit Dr. Sandra Köhldorfer.

Am 3. Oktober startet die 9. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit neuen Singles, die sich auf das außergewöhnliche Liebesexperiment einlassen. Dass der Matching-Prozess funktionieren kann, bewiesen Ramona und Stephan bereits 2016 in der 3. Staffel. Die beiden berichten im Interview, wie sie die letzten sechs Jahre zusammen gemeistert haben und welche Hürden es zu überwinden galt.

Welche Tipps würdet ihr neuen Bewerber:innen mit auf den Weg geben?

Ramona: Sie sollen auf jeden Fall offen und nicht zu eingeschränkt sein, was die Partnerwahl angeht.

Was war bisher eure größte Herausforderung?

Stephan: Für uns war die größte Herausforderung das Zusammenziehen, weil innerhalb kürzester Zeit zwei Welten aufeinandergeprallt sind. Diese mussten sich miteinander arrangieren. Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Aber mittlerweile haben wir das ganz gut hinbekommen - nach sechs Jahren (lacht).

Was ist eure goldene Regel für die Ehe?

Ramona: Die goldene Regel für uns ist, dass wir versuchen, immer offen miteinander zu sprechen und Verständnis für den anderen zu haben.

Wie ist eure Einstellung zum verflixten siebten Jahr?

Stephan: Wir sind ja schon im sogenannten verflixten siebten Jahr. Wir kennen Paare aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, die sich im siebten Jahr tatsächlich getrennt haben. Ich persönlich merke da keinen Unterschied. Ich würde mal behaupten, du auch nicht, Ramona. Es muss nichts anders sein, nur weil es diesen Ausdruck gibt.

Was ist das Schönste an eurer Beziehung?

Stephan: Das schönste an unserer Beziehung ist der Tiefgang, nach dem wir uns beide sehnten. Weil wir so eine tiefe, innige Verbindung haben, von der wir nicht geglaubt hätten, dass sie existiert.

Was verbindet ihr mit "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Ramona: Ich verbinde mit "Hochzeit auf den ersten Blick" eine aufregende Zeit. Ich habe sehr viel über mich gelernt, über Beziehungen allgemein und vor allem auch über die Partnerschaft. Ich denke, wenn man tief reingeht, dann kann wirklich etwas Tolles daraus entstehen. Aber man muss den Mut haben, nicht nur die schönen Seiten daran zu sehen. Man muss gewillt sein, an Problemen gemeinsam zu arbeiten.

[Ich habe dazugelernt], dass man nicht direkt aufgibt oder sich trennt, nur weil der Partner eine andere Meinung hat. Dass man darüber sprechen muss, was in jedem Einzelnen vor sich geht. Um dann zu schauen, wie man gemeinsam eine Ebene finden kann.

Stephan: In erster Linie verbinde ich eine ganz besondere Beziehung zu "Hochzeit auf den ersten Blick". Dadurch, dass es das Krasseste und Größte war, was ich in meinem Leben bis jetzt gemacht habe. Zu erfahren, wie sich mein Leben danach entwickelt hat und was ich alles dadurch erleben durfte. Es ist jedes Jahr wieder schön, die Sendung zu sehen und auch zu schauen, wie andere Paare mit so einer Situation umgehen.

Warum hat es bei euch funktioniert?

Stephan: Bei uns hat es geklappt, weil wir beide von Beginn an eine enge Beziehung zueinander gespürt haben und wir einfach weiter daran geglaubt haben und uns nicht von äußeren Umständen oder von Unsicherheiten haben ablenken lassen. Wir haben den Kontakt zu den Experten gesucht, hier und da mal um Rat gefragt und wirklich alles verinnerlicht. Wir wollten verstehen, warum wir gematcht worden sind.

Warum hat es Zoom gemacht?

Ramona: Nach einer gewissen Zeit habe ich festgestellt, dass wir uns in vielen Punkten super ergänzen. Wenn der eine gerade schlecht drauf ist, hat der andere die Kraft, denjenigen aufzufangen. Das war in vielen Momenten so, und in anderen Bereichen waren wir uns ziemlich ähnlich, was gut gepasst hat. Aber das hat eine ganze Weile gebraucht, bis einem das so wirklich bewusst geworden ist, warum das so gut passt mit dem Menschen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" hat viele Zuschauer:innen. Wie geht ihr mit der Aufmerksamkeit um?

Ramona: Mittlerweile werden wir nur noch selten angesprochen. Und wenn wir angesprochen werden, ist es ganz schön zu erzählen, wie das für uns war. Man wird wieder daran erinnert, wie besonders die Beziehung ist, weil wir uns eben auf so einem besonderen Weg kennengelernt haben.

Stephan: Ganz am Anfang, als unsere Hochzeit ausgestrahlt worden ist, war es natürlich schön. Schwierig und anstrengend, aber auch schön, weil wir oft erkannt worden und oft angesprochen worden sind. Als normaler Mensch im Mittelpunkt zu stehen, war anfangs sehr gewöhnungsbedürftig. Aber man hat sich schnell daran gewöhnt.

Habt ihr noch Kontakt zu anderen Paaren aus "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Stephan: Wir haben am Anfang sehr viel Kontakt zu anderen Paaren gehabt, aber das hat sich irgendwie im Sand verlaufen. Zu manchen Paaren haben wir noch regelmäßigen Kontakt, aber nicht mehr so viel wie früher.

Schaut ihr die neue Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" zusammen mit anderen Paaren?

Ramona: Normalerweise schauen wir die neuen Staffeln immer allein. Unserer Erfahrung nach, wenn man mit anderen Paaren oder ehemaligen Kandidaten zusammen guckt, wird viel gequatscht. Wir wollen immer genau wissen, was da jetzt passiert, und wollen möglichst nichts verpassen. Darum machen wir uns einen schönen Abend zu zweit.

Was sind eure Zukunftsvorstellungen?

Ramona: Für die Zukunft haben wir keine konkreten Pläne. Wir sind beide Bauchmenschen und genießen einfach die Zeit, so wie sie jetzt ist.

Die 9. Staffel "Hochzeit auf den ersten Blick" kannst du ab dem 3. Oktober 2022 um 20.15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sehen.