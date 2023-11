"Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 - Robert mit Marina überglücklich: "Bin verknallt!"

Anzeige

Marina und Robert schweben auf ihrer Hochzeitsreise in Namibia im siebten Himmel. Inmitten vom afrikanischen Wüstensand gibt es sogar eine romantische Liebesserklärung - und auch Familienplanung ist schon Thema.

+++ Update, 30. Oktober 2023 ++++

Action in der Wüste

Robert rührt Marina mit einer romantischen Liebeserklärung zu Tränen. © SAT.1

Bei Marina und Robert steht auf ihrer Hochzeitsreise ein ganz besonderer Programmpunkt an. Ihr Weg führt sie in die Namib-Wüste - zum Sand-Boarden! Beide freuen sich wahnsinnig auf das einzigartige Erlebnis. Doch bevor die Dünen hinuntergerutscht werden können, müssen sie erst einmal erklommen werden. Das heißt: Für die Frischvermählten steht zunächst ein anstrengender Anstieg an. Eine gute Gelegenheit fürs Team-Building der beiden: Als Marina beinahe schlapp macht, steht ihr ihr Ehemann direkt mit einer helfenden Hand zu Seite.

Auf der meterhohen Sanddüne angekommen, herrscht angesichts der Höhe vor allem bei Marina ordentlich Respekt vorm Boarden im Wüstensand. "Das war der erste richtige Moment, wo ich mir so dachte: 'Wow, was für ein toller Mann steht da vor mir, der mich da so motiviert!", schwärmt Marina im Nachhinein.

Robert stürzt sich dann als Erster die Dünen hinunter - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das mit der Balance scheint gar nicht so einfach zu sein. Doch dann hat der 35-Jährige den Dreh raus und kann den Sandhang herunterfahren. Auch Marina purzelt zunächst mehr als sie boarded, doch Robert feuert sie kräftig an - dann klappt es doch ein paar Meter.

Emotionales Liebesgeständnis: Tränen bei Marina und Robert

Robert wird bei dieser gemeinsamen Erfahrung ganz emotional: "Sie ist wirklich die Richtige und die Einzige für mich […]. Ich bin einfach nur überglücklich, dass sie da ist", sagt er unter Tränen und gibt zu: "Ja, ich bin verknallt." Die Frischvermählten liegen sich daraufhin in den Armen. "Das berührt mich sehr […]. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist so krass!", freut sich Marina über diese Liebeserklärung.

Auf Safari: Robert und Marina können ihr Glück kaum fassen

Gemeinsam erleben Marina und Robert unvergessliche Momente in der Wildnis Afrikas. © SAT.1

Nach diesem romantischen Wüstentag herrscht Aufbruchsstimmung in Namibia: Es geht 400 Kilometer quer durchs Land. Die zweite Unterkunft der beiden liegt mitten in einem Wildschutzgebiet. Marina und Robert sind von der Natur Afrikas begeistert. Am nächsten Morgen geht es dann auch direkt auf Safari, worauf sich die Turteltauben im wahrsten Sinne des Wortes tierisch freuen.

Gemeinsam bestaunen Robert und Marina Giraffen, Nashörner und viele weitere Wildtiere - und genießen dieses Erlebnis voll und ganz: Bei Robert kullern sogar erneut die Freudentränen. "Der Kopfmensch Robert hat sich während der Safari einfach komplett geändert und ist einfach zu einem Herzensmenschen geworden […]", erklärt er. Und auch bei Marina sind bereits ganz viele Gefühle im Spiel: "Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie zu mir gehört, dass er wirklich der Mann sein kann, oder wird - oder ist", lacht sie und fügt hinzu: "Es passt einfach und es ist einfach so, als wenn wir irgendwie gefühlt schon zehn Jahre zusammen wären."

Ende der Hochzeitsreise: Wie sieht Marinas und Roberts Zukunft aus?

Doch auch die schönste Reise kommt irgendwann zu einem Ende. Das Ehepaar lässt seine Hochzeitsreise noch bei einem romantischen Dinner ausklingen. "Für mich ist das gesamte Highlight wirklich, dass wir zusammen die Momente erleben können und einfach genießen können", resümiert Robert. Nun ist es Marina, die ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann. "Ich find das einfach so schön, dass wir das auch wirklich zusammen erleben konnten - oder können. Und dass es auch so gut funktioniert hat, es hätte ja auch anders laufen können", schluchzt sie gerührt.

Respekt vor dem Stresstag "Alltag"

Das Thema gemeinsame Zukunft steht natürlich ganz oben auf der Liste der Gesprächsthemen. Denn nach der Hochzeitsreise geht das Eheleben erst so richtig los, wovor Marina Respekt hat. Zuerst hatte sie nämlich Angst vor dem berühmten Alltagstrott, der nach der Reise drohen könnte. Auch die räumliche Distanz zwischen ihr und Robert hatte ihr zunächst Sorgen bereitet.

Doch nach der so erfolgreichen, gefühlvollen Reise ist sich die eben erst getraute Ehefrau sicher, dass sie gemeinsam mit Robert alle Hürden überwinden kann: "Kleine Ängste sind schon da, dass wir dann irgendwann unsere Bubble verlassen müssen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass - egal, was ist - wir das einfach zusammen hinkriegen." Auch Robert macht sich wenig Gedanken, er sieht dem Alltag zu Hause durchweg zuversichtlich entgegen.

Marina und Robert reden bereits über Kinder!

Sogar Familienplanung ist schon ein Thema bei den beiden. "Weil wir uns das beide schon lange wünschen", erklärt Marina. Wenn es weiterhin so gut laufe, könnten sich die beiden diesen Wunsch in absehbarer Zeit erfüllen. "Ich wünsche mir schon sehr lange Kinder", erzählt Marina im Interview unter Tränen und weiter: "Es ist schön zu sehen, dass er das auch tut."

Ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass [Robert] der Papa meiner Kinder wird. Marina

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Teamwork beim gemeinsamen Weben

In Namibia lernen sich Marina und Robert durch gemeinsame Erlebnisse näher kennen. © SAT.1

In Namibia gehen Marina und Robert einer besonderen Übung nach, die sie in eine Weberei führt. Dort darf das junge Glück seinen eigenen Teppich gestalten. Nur noch die Lieblingsfarben müssen ausgewählt werden, dann kann es losgehen. Die 28-Jährige zeigt sich optimistisch: "Ich würde schon sagen, dass ich handwerklich begabt bin." Robert hingegen ist etwas skeptisch, was sein Geschick angeht. "Ich hab mal probiert zu stricken, aber das ist in die Hose gegangen", gibt der 35-Jährige zu bedenken.

Beim gemeinsamen Weben können die beiden ihre Verbindung noch weiter stärken. Sie helfen sich gegenseitig und kreieren einen gestreiften Teppich in den Farben Beige und Orange. Ein erstes Souvenir aus Namibia für die kommende Zeit zu zweit.

Robert ist ein ganz neuer Mensch

Mit Marina an seiner Seite entwickelt Robert sich zu einem neuen Menschen. Bei ihr ist er kommunikativer und kann ohne Bedenken frei aus dem Herzen heraussprechen. "Das gibt mir wirklich ein Gefühl von Erleichterung und auch Sicherheit", freut sich der 35-Jährige.

Kurze Zeit nach ihrer Hochzeit fühlen sich Marina und Robert bereits stark verbunden. Die beiden können kaum die Finger voneinander lassen und genießen jeden Moment miteinander. Kleine Zärtlichkeiten, Komplimente und viel Nähe münden in eine intime Vertrautheit, die dem Paar sichtlich guttut.

Ruhige Momente auf hoher See

Ein weiteres Highlight ihrer Hochzeitsreise steht an: Am Hafen von Walvis Bay geht es für Marina und Robert auf eine romantische Bootstour zu einer Seehundbank. Bei der ruhigen Atmosphäre auf See liegen sich die beiden vertraut in den Armen und schenken sich gegenseitig Wärme. Dass sich auch diese stillen Momente nicht unangenehm anfühlen, ist für Marina und Robert ein gutes Zeichen. Gemeinsam entdecken sie Robben, Wale und Delfine. "Ich nenn dich jetzt Robby", beschließt Marina beim Anblick der Seehunde. Ihr Ehemann ist davon nicht ganz überzeugt: "An den Kosenamen müssen wir noch arbeiten."

+++ Update, 16. Oktober 2023 +++

"Wir sind vertraut, als ob wir uns schon jahrelang kennen"

Auf ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick" wirken Robert und Marina vertraut, als ob sie sich schon Jahre kennen würden. © SAT.1 / Christoph Assmann

Bei Marina und Robert stimmte die Chemie vom ersten Moment an: Vor einer traumhaften Outdoor-Kulisse gaben die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter einander das Jawort. "Wir sind vertraut, als ob wir uns schon jahrelang kennen", offenbarte der 35-Jährige bereits am ersten gemeinsamen Abend in der Hotelsuite. Wie war die erste gemeinsame Nacht als Ehepaar?

Die erste gemeinsame Nacht

Im Wellness-Hotel endet die Nacht schon sehr früh am Morgen. "Wir sind noch voll müde", gesteht die 28-Jährige, als das Paar mit einem üppigen Frühstücksbüffet im Zimmer überrascht wird. Später erzählt Marina: "Im Arm meines Ehemannes einzuschlafen, hat sich sehr gut angefühlt." Sie habe sich sehr sicher in Roberts Armen gefühlt.

Das frischvermählte Paar wirkt glücklich und vertraut. Als Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer den beiden einen Besuch abstattet, betont Marina: "Ich wusste schon, dass es vertrauter sein würde zwischen uns. […] Aber dass es sich dann so vertraut zwischen uns anfühlt, das hätte ich nicht erwartet."

Aus den beiden kann wirklich etwas Großes werden. Dr. Sandra Köhldorfer

Noch immer kann es die 28-Jährige nicht ganz begreifen, verheiratet zu sein. "Das braucht einfach noch so seine Zeit, dass wir da ankommen und uns noch weiter kennenlernen", erklärt sie. "Ich hoffe natürlich, dass wir weitere Erlebnisse sammeln." Und das werden sie ganz bestimmt: Ihre Hochzeitsreise steht kurz bevor.

Flugzeuge im Bauch

Auf dem Weg nach Namibia haben Marina und Robert bereits Flugzeuge im Bauch. Im Flieger liegen beide innig einander in den Armen, tauschen zärtliche Küsse aus und halten Erinnerungsfotos fest. "Die Nähe meiner Frau […] war einfach wunderschön. Wir haben beide gemerkt, dass wir uns bei dem anderen fallen lassen können", verrät Robert glücklich. "Wir geben uns einfach ein Gefühl von Sicherheit."

Honeymoon in Namibia

In Namibia angekommen, wartet auf das junge Glück ein besonderes Highlight. Sie beziehen eine Honeymoon-Villa, die keine Wünsche offenlässt. "Als ich die Villa gesehen habe, war ich total überwältigt", gesteht Marina. Auch Robert ist hin und weg von der luxurösen Unterkunft mit hauseigenem Pool. Jetzt können die beiden Turteltauben zärtliche Stunden der Zweisamkeit genießen und sich noch intensiver kennenlernen.

Romantik liegt in der Luft

An der Küste Namibias bricht der erste Morgen für Marina und Robert an. Die gemeinsame Nacht in ihrem Domizil sei "sehr schön" gewesen, berichtet Marina. "Wir haben sehr viel gekuschelt und uns warmgehalten." Die beiden kennen sich erst seit ein paar Tagen. Und doch scheint es, als hätten sie schon eine tiefe und innige Verbindung zueinander aufgebaut. "Ich freu mich einfach nur, dass […] wir das zusammen erleben dürfen", zeigt sich Marina dankbar.

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Die Chemie zwischen den Singles stimmt auf Anhieb

Die Chemie scheint zu stimmen: Werden Marina und Robert einander das Jawort geben? © SAT.1 / Christoph Assmann

Marina und Robert treffen im wunderschönen Garten des Residenzschlosses Langenburg zum ersten Mal aufeinander. Ohne Berührungsängste fallen sie einander sofort in die Arme. Beide entscheiden sich für die Ehe und besiegeln das Jawort mit einem ersten Kuss. Nach der Trauung sagt Marina: "Er hat meine Nervosität gespürt, ich habe am ganzen Körper gezittert. Und er meinte: 'Mach' dir keine Sorgen. Wir gehen das ganz langsam an. Wir werden das schaffen. Wir werden das zusammen hinkriegen.' Und das hat mir dann noch mal ein bisschen die Angst oder die Aufregung genommen."

Robert ist überwältigt von seiner Ehefrau: "Sie ist meine Märchenprinzessin. So, wie ich es mir gewünscht habe." Auf Hochzeitsreise geht es für die Frischvermählten nach Namibia. Wie werden sich die Gefühle der beiden weiterentwickeln?

Marina B. und Robert: Das perfekte Match?

Sind Marina B. und Robert bereit für die "Hochzeit auf den ersten Blick"? © SAT.1 / Christoph Assmann

Wenn es nach dem Expert:innen-Trio geht, passen die 28-jährige Marina B. und der 35-jährige Robert perfekt zueinander. "Sie ist so liebevoll, so geordnet, strukturiert, empathisch, harmoniebedürftig", sagt Dr. Sandra Köhldorfer über die medizinische Fachangestellte aus Dormagen. Vor allem zum letzten Stichpunkt fällt der Psychotherapeutin sofort jemand ein: Robert.

Matching-Experte Markus Ernst pflichtet seiner Kollegin bei. Robert sei ein liebenswerter und ruhigerer Mensch und "unheimlich verträglich". Allein in puncto Verträglichkeit sind die Testergebnisse der beiden nahezu identisch. "Ich habe so etwas noch nie gesehen, das sind überall fast Werte von 100", erklärt der Diplom-Psychologe.

Nicht nur die Testauswertung spricht für ein Match. Auch wenn es nach Paar- und Sexualtherapeutin Beate Quinn geht, würden sich beide gut ergänzen. "Marina und Robert teilen den Liebesstil Agape, die selbstlose Liebe. Da sorgt der Partner für den Partner, wo es nur geht."

Marina und Robert sehnen sich nach einer eigenen Familie

Dr. Sandra Köhldorfer: "Robert, das ist der Mann zum Heiraten." Nicht nur habe der 35-Jährige einen großen Kinderwunsch, beide seien Familienmenschen. "Bei ihnen steht Familiengründung im Vordergrund", erklärt die Matching-Expertin. Außerdem seien beide sehr bedacht darauf, wie sie bei anderen ankommen.

Beste Voraussetzungen also für eine harmonische Partnerschaft. Aber werden die medizinische Fachangestellte und der Projektleiter wirklich zueinander finden - und die "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen? Das siehst du schon jetzt in Folge 3 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ oder am Montag, 9. Oktober 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.