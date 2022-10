"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022: Alle Paare der 9. Staffel im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Die 9. Staffel läuft seit dem 3. Oktober. Lies hier mehr über die Sendezeiten oder verschaff dir einen Überblick über alle Infos.

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" begegnen sich die Singles zum ersten Mal vor der Standesbeamtin oder vor dem Standesbeamten. Wer in Staffel 9 miteinander gematcht wird und wer sich auch das Jawort gibt, kannst du hier nachlesen.

Diese Singles wurden in Folge 1 gematcht:

Diese Singles wurden in Folge 1 verheiratet:

In Folge 1 kann es Jaqueline kaum glauben, als sie ihren zukünftigen Mann zum ersten Mal erblickt: "Oh Gott, Du riechst so gut! Du bist so schön! Und Du hast so schöne Augen!", sprudelt es nur so aus ihr heraus. Dieser kann seine Augen auch nicht von seiner Braut abwenden. "Ein Wort: Wow!", fasst Peter den ersten Eindruck zusammen. Wenig überraschend geben sich beide ein überschwängliches Jawort. Der krönende Abschluss: ein Kuss.

Wer sind die Kandidaten und Kandidatinnen bei "Hochzeit auf den ersten Blick"?

Verschaffe dir einen Überblick über alle Singles der 9. Staffel. Wer sind sie? Was für eine:n Partner:in wünschen sie sich? Lies dir hier die Steckbriefe aller Kandidat:innen durch.

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du seit dem 3. Oktober jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und Joyn.