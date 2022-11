Überblick aller Staffeln: Wer ist noch zusammen, wer hat sich getrennt?

Am Ende jeder "Hochzeit auf den ersten Blick" 2022 - Die Paare dürfen entscheiden: Bleiben sie zusammen oder gehen sie ab jetzt getrennte Wege? Mittlerweile läuft Staffel 9 der Erfolgssendung. Du kannst hier in der Übersicht nachlesen, welche Paare noch zusammen sind und erfahren, was aus deinen Lieblingspaaren geworden ist.