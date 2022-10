Am Ende jeder "Hochzeit auf den ersten Blick"-Staffel dürfen sich die Paare entscheiden: Bleiben sie zusammen oder gehen sie ab jetzt getrennte Wege? Mittlerweile läuft die 9. Staffel der Erfolgssendung. Hier kannst du nachlesen, welche Paare noch zusammen sind, und erfahren, was aus deinen Lieblingspaaren geworden ist.

Staffel 9

Peter und Jaqueline – zusammen

In Folge 1 hatten sich Krankenhaussekretärin Jaqueline und Polizist Peter das Jawort gegeben. Ihre Eheschließung war fast ein bisschen magisch und lässt darauf hoffen, dass das Paar lange zusammenbleiben wird. Die aktuellen Geschehnisse rund um das frisch gebackene Ehepaar liest du hier nach.

Christoph und Nadine – zusammen

Seit Folge 2 von "Hochzeit auf den ersten Blick" dürfen sich Christoph und Nadine offiziell als Ehepartner:innen bezeichnen. Den Bund der Ehe haben beide mit dem Versprechen besiegelt, viel miteinander reden zu wollen und so ihre Beziehung zu stärken. Wie es mit dem Paar nach der Hochzeit weitergeht, erfährst du hier.

Morten und Kinga - zusammen

Morten und Kinga sind in Woche drei sicher in den Hafen der Ehe eingelaufen. Rückblickend ist Kinga glücklich darüber, dass sie von einem Mann empfangen wurde, der "lacht, der sich auf mich freut, mich mit offenen Armen empfängt und Lust hat, die Reise mit mir zu gehen".

Markus und Jana - zusammen

In Woche vier haben sich nun auch Jana und Markus getraut. Als seine Braut durch die Tür kommt, kann der Hausmeister seine Augen nicht mehr von ihr abwenden. Nach dem Jawort folgt ein zärtlicher Kuss. Der 32-Jährige schwebt auf Wolke sieben: "Der Kuss war wunderschön. Der war wirklich super", erzählt er im Interview und strahlt. Jana kann das Kompliment nur zurückgeben: "Er ist ein guter Küsser. Können wir wiederholen", sagt sie.

Staffel 8

Marcus und Simone – zusammen

Langsam haben sich Simone und Marcus angenähert und schließlich hat es gefunkt. Bei der Entscheidung überrascht Marcus alle Anwesenden, als er seiner Frau einen Heiratsantrag macht. Ein schöner Start in die gemeinsame Zukunft. Nach den Dreharbeiten hat sich das Paar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Ralf und Manuela – getrennt

Über ihren Instagram-Kanal verkündet Manuela Ende 2021, dass Ralf und sie nun getrennte Wege gehen. Die 50-Jährige wünscht ihrem Ex-Partner und seiner neuen Freundin nur das Beste und betont: "Mir geht es richtig gut."

Anika und David – getrennt

Bei der Entscheidung entschließen sich Anika und David dazu, ihre Ehe fortzusetzen, doch im Dezember trennt sich das Paar. Auf Instagram schreibt Anika: "Wir sind im Guten auseinander und haben auch immer noch Kontakt."

Mario und Lisa – getrennt

Die beiden haben Zeit gebraucht, um zueinander zu finden. Doch dank Geduld und guter Kommunikation entschloss sich das Paar, seine Ehe weiterzuführen.

Im Frühjahr 2022 trennen sich Mario und Lisa schließlich. Für sie ist das Experiment jedoch nicht gescheitert: "Trotz alledem ist es für uns nicht gescheitert, weil aus Wissenschaft eine wunderbare Freundschaft entstanden ist. Die Experten haben tolle Arbeit geleistet und uns eine richtig gute Basis geschaffen", schreibt Mario unter das gemeinsame Video auf Instagram.

Michael und Selina – getrennt

Den Wunsch weiterhin ein Leben miteinander zu teilen, besiegeln Michael und Selina bei der Entscheidung mit einem "Ich liebe dich". Ende 2021 veröffentliche die Aachenerin einen Post auf Instagram, in dem sie die Trennung von Ehemann Michael thematisiert. Dennoch möchte sie die Erfahrung nicht missen: "Ich habe mich als Person stark reflektiert, viel gelernt und bin über mich hinausgewachsen und darüber hinaus habe ich so viele tolle Persönlichkeiten kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Alles in allem war es ein voller Erfolg!", schreibt die 26-Jährige.

Robert und Juliana – getrennt

Das Paar hat sich schon bei der Entscheidung dazu entschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. Lies hier mehr über Juliane und Robert

Staffel 7

Annika & Manuel – zusammen

2020 geben sich Annika und Manuel ein sehr zaghaftes Jawort. Von Beginn an ist die Kommunikation zwischen den beiden schwierig und die Eheleute stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Doch Annika und Manuel geben nicht auf und kämpfen weiter um ihre Beziehung – mit Erfolg. Das Paar ist immer noch zusammen und bestreitet nun gemeinsam das alltägliche Leben.

Martin & Ariane – getrennt

Sehr lange bleibt es um Martin und Ariane still. Im September 2021 veröffentlicht Ariane dann ein langes Videostatement auf Instagram. Sie verkündet: "Heute muss ich euch leider sagen, dass Martin und ich kein Paar mehr sind. Wir haben uns vor wenigen Wochen getrennt." – "Mir ist wichtig zu sagen, dass die Entscheidung ganz allein von Martin ausging", fährt sie fort. Dennoch: "Es fließt kein böses Blut zwischen uns. In einem Jahr müssen wir uns aber in die Reihe der geschiedenen HadeB-Paare einreihen", stellt Ariane klar.

Auch wenn Ariane nicht mehr mit ihrem Partner Martin zusammen ist, hat sie zwei neue Freundinnen gewonnen. So postet die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin immer wieder Bilder von sich mit Annika und Janina und bedankt sich dabei für die schöne gemeinsame Zeit.

Dennis & Janina – getrennt

Dennis und Janina gehören zu den "Herbstpaaren" der 7. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". In der Sendung entscheiden sich beide noch für die Ehe, doch im Juli 2021 wendet sich Janina mit einem langen Post an ihre Follower:innen, in dem sie die Trennung der beiden bekanntgibt. Den Grund für die Trennung wollen sie nicht nennen: "Die Gründe, die dazu geführt haben, dass wir nicht weiter zusammen sein möchten, wollen wir privat halten. Ihr sollt aber wissen, dass es eine einvernehmliche und friedliche Trennung ist. Es gibt keinen Rosenkrieg", versichert Janina.

Staffel 6

Melissa & Philipp – getrennt

2019 sehen sich Melissa und Philipp zum ersten Mal (tief in die Augen) und beschließen, dem Experiment eine Chance zu geben. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern eines kleinen Sohnes.

Mittlerweile haben sich Melissa und Philipp getrennt. Ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes gaben die beiden das Ende ihrer Beziehung bekannt. Nun zeigt sich Melissa aber wieder glücklich verliebt auf Instagram. Wer der Auserwählte ist? Die junge Mutter nennt ihn "Peter", ob nur ein Pseudonym oder tatsächlicher Name, hat sie noch nicht verraten. Unter einen Schnappschuss von ihr und ihrem Freund, den man nur von hinten sieht, schreibt sie: "Ganz klar, den Peter, den gebe ich nicht mehr her."

Samantha & Serkan – getrennt

Staffel 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" führt ein weiteres Paar zusammen: Samantha und Serkan. Auch wenn Samantha sich zunächst nicht sicher war, ob sie Serkan wirklich heiraten wollte, gaben sich die beiden schließlich das Ja-Wort. 2022 folgt die Trennung, bekanntgegeben über Instagram. Gemeinsam wollen sie einen Weg finden, beide für ihren Sohn da zu sein.

Cindy & Alexander – getrennt

Im Mai 2022 verkündet Cindy die Trennung von ihrem Ehepartner Alexander auf Instagram: "Für mich ist das Experiment #hochzeitaufdenerstenblick nicht gescheitert, denn aus Wissenschaft ist Liebe geworden. Aber Dinge verändern sich und so hat es unsere Liebe leider nicht geschafft."

Nicole & David – getrennt

2019 geben sich auch Nicole und David das Jawort. Obgleich der Start in die Ehe für die beiden etwas holprig war, geben die beiden mit der Zeit ein starkes Team ab und sind sogar in Staffel 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick" zu sehen. Im Mai 2020 dann der Schock: David veröffentlicht auf Instagram einen langen Beitrag, in dem er die Trennung von seiner Frau Nicole bekanntgibt. "Uns ist die Entscheidung nicht leichtgefallen, wir haben bis zum Ende gekämpft und sogar noch mal die Therapeuten der Sendung dazugeholt, um wirklich kein Mittel auszulassen (an dieser Stelle einen Dank an @drsandratherapy für die trotzdem wirklich tolle Unterstützung). Nichtsdestotrotz haben wir erkannt, dass es für uns keine gemeinsame Zukunft mehr geben wird und wir in unserer Zukunftsplanung nicht auf einen Nenner kommen."

Die gemachten Erfahrungen bereue er aber nicht, betont David in seinem Post. Kurz darauf meldete sich auch Nicole in einem Video auf ihrem Instagram-Profil zu Wort und dankt David dafür, dass er mit seinem Post den Anfang für sie gemacht habe.

Große Überraschung für "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans: Nicole ist inzwischen mit einem Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten zusammen. Bei dem Paar gibt es inzwischen süße Neuigkeiten.

Staffel 3

Ramona & Stefan – zusammen

2016 lernt sich das Paar am Standesamt kennen und entscheidet sich mehrere Wochen später für die Ehe. Fünf Jahre sind inzwischen vergangen und sie sind immer noch glücklich verheiratet. Im Juli 2021 postet das Paar eine emotionale Botschaft auf dem gemeinsamen Account, in dem es seine gemeinsamen Jahre Revue passieren lässt.

In der ersten Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021 kommt das Paar noch mal zu Wort: "Wir sind jetzt über fünf Jahre glücklich verheiratet und sind total dankbar, bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' mitgemacht zu haben. Es war für uns die beste Entscheidung und wir hoffen, dass es anderen auch so geht", erzählt Ramona. Wie es dem Paar im verflixten siebten Ehejahr geht, kannst du hier nachlesen.

Staffel 2

Vanessa & Peter – zusammen

2015 sind Vanessa und Peter bei "Hochzeit auf den ersten Blick" zwar nicht gematcht worden, doch sie finden dennoch zueinander. Beide hatten angegeben, nicht umziehen zu wollen. Doch Vanessa und Peter zeigen, dass sich Kompromisse durchaus lohnen könnten. Inzwischen sind die beiden Zweifach-Eltern. Ihre erste Tochter Sanyana kommt 2018 zur Welt. Zwei Jahre später bekommt Sanyana ein kleines Brüderchen, Leon.

Staffel 1

Bea & Tim – getrennt

Bea und Tim sind 2014 das erste Paar bei "Hochzeit auf den ersten Blick", das verheiratet wird. Fans feierten sie lange als absolutes Traumpaar, denn ihre Ehe hält viele Jahre. Doch dann verkündet Bea gegenüber "Bild": "Ja, es stimmt. Wir haben uns schon vor einem Jahr getrennt, um den Jahreswechsel 2019/2020 herum. Aber wir wollten den Schein noch etwas aufrechterhalten." Den Grund für das Beziehungsaus gibt sie ebenfalls: "Wir haben uns einfach klassisch auseinandergelebt. Aber da ist kein böses Blut. Freundschaftlich ist immer noch alles okay, aber die Gefühle sind nicht mehr da."

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du ab dem 3. November um 20:15 Uhr in SAT.1.

Wenn du wissen willst, wie es für einige dieser Paare weitergegangen ist, dann schau dir gleich im Anschluss zu "Hochzeit auf den ersten Blick" die neue SAT.1-Sendung "Hochzeit auf den ersten Blick – Die spannendsten TV-Momente" an. Die Sendung läuft immer mittwochs um 23:05 Uhr in SAT.1.

Auch bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021 wagen mehrere Paare den großen Schritt: Sind Selina und Michael noch zusammen – oder schon getrennt? Sind Annika und David noch ein Paar – oder schon getrennt? Sind Manuela und Ralf noch zusammen – oder schon getrennt? Sind Simone und Marcus noch ein Paar – oder schon getrennt? Sind Lisa und Mario noch zusammen – oder schon getrennt?