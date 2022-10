"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022: Die Justizvollzugsbeamtin Michaela sucht ihren Traummann

Anzeige

Michaela ist eine der sechs Kandidatinnen, die bei "Hochzeit auf den ersten Blick" ihren Traumpartner suchen. Im Interview erzählt die Bielefelderin von ihrem Alltag als Justizvollzugsbeamtin und verrät, was sie sich von einem zukünftigen Partner wünschen würde.

Die Natur ist ihr Wohnzimmer

Michaela ist 34 Jahre alt und kommt aus Bielefeld. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in der Natur beim Wandern und Spazieren. Viel unkomplizierter kann man ihrer Meinung nach kaum abschalten: "Man braucht nur einen Rucksack, den schnallt man sich um und dann geht man los."

Minimalismus im Alltag erwünscht

Auch im heimischen Garten fühlt sich die 34-Jährige pudelwohl. Über ein gewisses Verständnis für Minimalismus würde sie sich auch bei einem zukünftigen Partner freuen: "Wenn ein Partner da ist, der sich an solchen kleinen Dingen erfreuen kann, wäre das schon cool."

"Ich bin bei mir selbst angekommen"

Die Bielefelderin wirkt mit sich im Reinen und schaut zielstrebig nach vorn. "Ich würde sagen, ich bin bei mir selbst angekommen. Aber alles, was Richtung Zukunft geht - meine Träume, meine Wünsche -, da kommt immer ein Partner drin vor."

Michaela: "Justizvollzugsbeamtin zu sein ist mein Traumjob"

Auch wenn sie ihren Traummann bisher nicht gefunden hat - den Traumjob hat die 34-Jährige bereits in der Tasche: Sie ist Justizvollzugsbeamtin. "Meiner Erfahrung nach stutzen die meisten Menschen, wenn sie meinen Beruf hören", erzählt Michaela schmunzelnd. Da sie relativ klein ist, würden die meisten Leute einen solchen Job nicht mit ihr in Verbindung bringen, so die Staatsbedienstete. Dennoch kann sich Michaela kaum einen besseren Beruf vorstellen.

