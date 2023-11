Das Wichtigste in Kürze "Hochzeit auf den ersten Blick" feiert großes Jubiläum: Am 18. September 2023 fiel der Startschuss für die 10. Staffel exklusiv auf Joyn. Eine Woche später, am 25. September, fand die Free-TV-Premiere in SAT.1 statt.

Die Hochzeitsreise von Yasemin und Jochen hat mehr Tiefen als Höhen. Yasemin fühlt sich von Jochens Nähe erdrückt, sie zieht aus der gemeinsamen Honeymoon Suite aus. Doch plötzlich sieht es so aus, als könnte die räumliche Distanz beide einander doch noch näher bringen …

+++ Update, 30. Oktober 2023 +++

Yasemin geht auf Jochen zu

Annäherung bei Jochen und Yasemin: Werden sie doch noch ein Liespaar? © SAT.1

Die Hochzeitsreise von Yasemin und Jochen neigt sich dem Ende entgegen. Der letzte Abend auf Bali ist angebrochen. Doch bevor es zum Abschluss-Dinner geht, verrät Yasemin, was für eine überraschende Wendung es am Vorabend zwischen den beiden gegeben hat. Yasemin: "Ich bin ja aus der Villa ausgezogen. Ich habe dann abends mit Dr. Köhldorfer telefoniert und mir danach gedacht: 'Dann gib dir jetzt mal 'nen Ruck!'" Sie hat ihrem Ehemann eine Nachricht samt Einladung geschickt: "Ich sitze an der Bar. Wenn du willst, kannst du auf einen Drink kommen." Jochen nahm das Angebot an und beide verbrachten einen schönen Abend zusammen. "Es war entspannter. Man hatte nicht dieses Gezwungene.", sagt Yasemin. Seitdem fühlt sie sich viel wohler in Jochens Nähe: "Ich bin jetzt entspannter."

Zu Hause wäre das anders gelaufen. Aber hier muss ich auch mal über meinen Schatten springen. Yasemin

Beim Abschluss-Dinner fasst Yasemin noch mal zusammen: "Du musst halt Zeit haben bei mir." Woraufhin der Polizeikommissar antwortet: "Zeit ist nicht das Problem. Es ist die Frage, wie sich das entwickelt."

Zurück im Alltag finden sie weiter zueinander

Wieder in Deutschland angekommen, knüpfen beide an ihren kleinen Erfolg an. Entgegen ihrem Plan erst einmal in paar Tage allein zu verbringen, nimmt Yasemin Kontakt zu Jochen auf, beide näher sich weiter an, treffen und schreiben sich. Jochen übernachtet bei Yasemin und überrascht sie mit Essen, als sie von der Arbeit kommt.

Entschuldigung von Yasemin

Jochen resümiert: "Der Umschwung, dass wir jetzt wirklich mal normal miteinander reden, hat damit zu tun, dass wir uns abgemacht hatten, uns bei Freunden zu treffen und was zusammen zu unternehmen und da dort die Stimmung lockerer war, war auch sie lockerer." Außerdem habe sich seine Ehefrau auf ihre Art bei ihm entschuldigt. Sogar Yasemin ist überrascht, dass sich die Stimmung zwischen den beiden so sehr verbessert hat: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich noch mal so drehe."

Kommt es nach dieser überraschenden Wendung vielleicht doch noch zum Happy End und Yasemin und Jochen verlieben sich ineinander? Wie es mit den beiden weitergeht, siehst du schon jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 7 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung streamen. "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 23. Oktober 2023 +++

Yasemin und Jochen machen eine Pause voneinander

Können Yasemin und Jochen ihre Ehekrise noch meistern? © SAT.1

Auf Bali beginnt ein neuer Tag für Yasemin und Jochen. Allerdings getrennt voneinander. Die 31-Jährige macht sich ohne ihren Ehemann auf den Weg zur berühmten Bali-Schaukel. Und nicht nur sie genießt ihre Me-Time. Auch Jochen tut es gut, allein für sich am Pool zu sein: "Ich habe das Gefühl, ich bin sehr viel auf sie eingegangen. Und das war natürlich auch anstrengend. Deswegen war es auch mal schön, einfach mal machen zu können, was man will und sich keine Gedanken machen zu müssen, wie der andere gelaunt ist oder was ich tun kann, damit der andere besser gelaunt ist."

Yasemin fühlt sich von Jochens Nähe erdrückt

Yasemin nutzt die Zeit, um die Situation und ihre Gefühlswelt zu reflektieren: "Ich kenne mich. Und das weiß man auch von mir, dass ich viel Freiraum brauche. Und wenn man mir die Luft zum Atmen nimmt, dann bin ich nicht so glücklich damit. Deswegen bin ich schon froh, dass ich jetzt mal allein bin." Sie fügt hinzu: "Die Chemie zwischen uns beiden, finde ich, ist nicht so da." Der Polizeikommissar fasst seine Emotionen und Gedanken folgendermaßen zusammen: "Es ist jetzt bei mir genau so, dass ich weder Verliebtheitsgefühle habe noch diese extreme Anziehung. Das hatte ich bei ihr auch nie. Aber das war auch nie der Grund, warum ich bei diesem Experiment mitgemacht habe. Ich habe nie erwartet, dass da eine Frau reinkommt, bei der ich denke: 'Wow, die haut mich um!' Das war nicht mein Ziel, sondern: 'Wow, die haut mich um in der Beziehung.'"

Ich wäre absolut bereit für einen Restart! Jochen

Yasemin will noch nicht aufgeben

Auch wenn es momentan nicht gut zwischen den beiden läuft, hat Yasemin noch einen Funken Hoffnung. Sie möchte sich und Jochen noch eine Chance geben: "Wenn das nicht dieses Experiment wäre, dann hätte ich ihn auch nicht weiter getroffen. Dann wäre für mich schon Ende gewesen. Aber es ist immer noch ein Experiment. Ich kann nicht nach zwei Tagen sagen: Experiment gescheitert."

Bitte nach mehr Abstand

Yasemin ist bereit, es mit Jochen auf einer anderen Ebene zu versuchen und noch nicht alles hinzuschmeißen. Allerdings hat sie eine Bedingung. Yasemin zu Jochen: "Ich brauche jetzt den Raum für mich. Ich würde jetzt auch erst mal aus dem Zimmer ausziehen." Jochen akzeptiert ihre Entscheidung, bleibt jedoch skeptisch: "Vom Gefühl her kann ich das schon ganz gut einschätzen - sie hat eigentlich schon abgeschlossen. Ich sehe es momentan mit einer Ein-Prozent-Chance, dass da gegenseitig Interesse besteht, auf eine Beziehung hinzuarbeiten und nicht auf eine Freundschaft. Das wäre jetzt eigentlich nichts für mich. Dafür habe ich mich nicht bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' beworben."

Ist das Ende ihrer Ehe nicht mehr abzuwenden? Oder gelingt es den beiden doch noch, Gefühle füreinander zu entwickeln? Wie es mit Yasemin und Jochen weitergeht, siehst du schon jetzt exklusiv bei Joyn PLUS+. Dort kannst du Folge 6 von "Hochzeit auf den ersten Blick" vor der TV-Ausstrahlung streamen. "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023 läuft immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++ Update, 15. Oktober 2023 +++

Missglückte Quad-Fahrt

Die Nerven liegen blank: Bei Yasemin und Jochen kippt die Stimmung endgültig. © SAT.1

Yasemin spricht vor der Kamera offen darüber, wie unwohl sie sich fühlt: "Dass man als fremdes Paar auf Bali ist, mitten im Paradies, löst auf jeden Fall Druck aus. Ich habe versucht, die Nähe zuzulassen. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt: 'Stopp, das ist mir zu viel.'" Die Stimmung ist weiterhin angespannt zwischen beiden. Ein Ausflug mit dem Quad steht bevor, doch beide haben sich nicht viel zu sagen.

Die 31-Jährige hält sich während der rasanten Fahrt durch den Dschungel nicht an Jochen fest, der vor ihr sitzt, sondern hinten an den Stangen des Quads. Nicht nur körperlich, auch emotional sind beide weiter auf Distanz. Yasemin konkretisiert, was sie beschäftigt: "Mir fehlt im Moment diese Anziehung."

Verschwundener Ehering

Und nicht nur das Knistern vom Hochzeitstag ist verschwunden. Auch Jochens Ehering ist weg. "Das ärgert mich mega", teilt er Yasemin mit. Doch seine Ehefrau zeigt kein Verständnis und hält dagegen: "Wenn er zu groß ist, muss man ihn halt ausziehen." Und legt nach: "Schlechtes Omen würde ich sagen." Jochen will das nicht so sehen und erwidert: "Das weiß ich noch nicht." Yasemin erklärt ihm: "Mir ist er auch zu groß. Aber ich habe mich halt drum gekümmert, dass er hält."

Ich dachte, das ist das Ende jetzt hier. Ein noch schlechteres Omen gibt es halt nicht. Yasemin

Später sucht Jochen das Gespräch mit Yasemin. Der Polizeikommissar sagt: "Es ist für mich immer besser, wenn man mir offen und ehrlich sagt, wenn was nicht stimmt." Yasemin versucht sich zu erklären: "Ich bin hier, um dich kennenzulernen. Aber mir fehlt halt irgendwas und das kann ich nicht erzwingen."

Jochen schlägt vor, beide könnten getrennt voneinander mit einem der Expert:innen telefonieren, um anschließend noch einmal zu sprechen und zu schauen, wie es die nächsten Tage weitergeht. Darauf hat die Sachbearbeiterin aus Völklingen aber keine Lust: "Ich brauche jetzt mal ein bisschen für mich. Ich telefoniere mit meiner Tante und morgen bin ich vielleicht auch mal eher für mich." Ob die temporäre Distanz beide wieder zueinander führen kann?

Tipps von Dr. Sandra Köhldorfer

Während Yasemin bei ihrer Tante Beistand sucht, telefoniert Jochen mit Dr. Sandra Köhldorfer. Die Expertin vermutet, dass für Yasemin alles zu schnell und zu viel war. Währenddessen offenbart Yasemin ihrer Tante: "Ich fühle mich so gar nicht hingezogen. So null." Sie glaubt nicht, dass das Gefühl, nach dem sie sich sehnt, noch kommen könnte. "Eins, zwei Prozent fehlen. Und dann war's das für mich."

Dr. Sandra Köhldorfer empfiehlt Jochen, auf Reset zu drücken: "Sie haben sich kennengelernt in einer sehr turbulenten, aufregenden Zeit. Vielleicht ist in dieser Geschwindigkeit der eine oder andere Fehler passiert. Versuchen Sie, sie kennenzulernen. Das Körperliche wegzulassen, wenn sie in Distanz gegangen ist. Zu schauen, wie können wir das verbessern, was war." Der 38-Jährige will sich die Ratschläge zu Herzen nehmen und noch einmal mit Yasemin sprechen. "Ich will, dass diese Ehe funktioniert." Ob Yasemin ebenfalls gewillt dazu ist?

+++ Update, 11. Oktober 2023 +++

Bei Yasemin und Jochen kippt die Stimmung

Bei Yasemin und Jochen bahnt sich die erste Ehekrise an. Werden sie sich noch zusammenraufen? © SAT.1

Auf Bali lernen sich Yasemin und Jochen noch intensiver kennen. Doch schon in den ersten Tagen ihrer Hochzeitsreise stoßen die beiden an ihre Grenzen. Nach einer gemeinsamen Quad-Tour durch den Regenwald kippt dann endgültig die Stimmung. "Es ist insgesamt sehr schwierig", beschwert sich Jochen über die fehlende Interaktion auf dem Quad. "Ich war komplett abgeneigt", erklärt Yasemin und gesteht: "Es ist Spannung da. Ich mach hier nicht irgendeine Show!"

Die Nerven liegen blank

Zu allem Übel scheint Jochen auch noch seinen Ehering verloren zu haben, wie in der Vorschau auf Folge 4 zu sehen ist. Die Nerven des jungen Ehepaares liegen völlig blank. "Wenn [der Ring] zu groß ist, muss man ihn halt ausziehen" - Yasemin fehlt das Verständnis. Wird Jochen seinen verschwundenen Ehering wiederfinden - und werden die beiden ihre Ehekreise meistern können?

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Für das Ehepaar geht es nach Bali

Yasemin und Jochen starten in ihr gemeinsames Eheleben. © SAT.1 / Christoph Assmann

Die Hochzeitsfeier war lang, die erste gemeinsame Nacht deshalb kurz. Beim Frühstück werden Yasemin und Jochen von Beate Quinn überrascht. Als die Paar- und Sexualtherapeutin fragt, ob denn bereits etwas zwischen den Frischvermählten in der Hochzeitsnacht gelaufen ist, weicht Yasemin aus: "Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht." Beide erfahren, dass es für sie heute noch auf Hochzeitsreise nach Bali geht.

Erste dunkle Wolken brauen sich zusammen

Auf der indonesischen Insel angekommen, beginnen beide ihren ersten Tag mit einem gemütlichen Frühstück am Pool. Doch ein Problem hat sich schon jetzt für Yasemin herauskristallisiert. Sie gesteht vor laufender Kamera, dass sie Jochen nicht so anziehend findet wie er sie: "Ich denke, ich ziehe ihn mehr an als er mich."

Beim Essen schweigen sich beide an. Die 31-Jährige erklärt, dass sie Zeit braucht, um Gefühle für jemanden zu entwickeln: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man direkt nach zwei Tagen Gefühle für jemanden hat. Wenn ich so von mir ausgehe." Jochen hat Schwierigkeiten damit, dass er nicht weiß, wie Yasemin zu ihm steht: "Mit der Gefühlslage bei mir sieht es so aus, dass ich nicht mehr Gefühle investieren kann, wenn ich nicht weiß, dass da auch Gefühle zurückkommen."

Yasemin: "Die Anziehung zwischen uns beiden ist von meiner Seite aus mehr, wenn er die Klamotten aushat"

Nach dem Frühstück gönnen sich beide eine intensivere Kennenlernzeit und steigen in den hauseigenen Pool. "Die Anziehung zwischen uns beiden ist von meiner Seite aus mehr, wenn er die Klamotten aushat, als wenn er sie anhat. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss, aber ist so", erklärt Yasemin. Doch das weiß Jochen noch nicht.

Beide sind außerdem unterschiedlicher Meinung, wie schnell sie einander nahekommen wollen. Jochen: "Mir ist das wichtig, dass das Körperliche auch dazugehört. Ich glaube auch, dass ich da schneller und offener bin als sie." Yasemin: "Er ist da locker. Er traut sich da schon ziemlich viel. Für ihn ist das glaub ich so: 'Das ist jetzt meine Ehefrau. Also hole ich mir jetzt auch meine Ehefrau.'"

Für Jochen ist es essenziell, sich nicht nur emotional anzunähern

Für den 38-Jährigen ist es wichtig, sich auch körperlich nahe zu kommen, um Gefühle aufbauen zu können. "Und vielleicht, um ihr auch zu zeigen, dass sie sich sicher bei mir fühlen kann." Der Polizeikommissar fügt hinzu: "Ich halte mich schon mehr zurück, als ich es sonst wahrscheinlich machen würde."

Seiner Ehefrau ist bewusst, dass er sich freuen würde, wenn sie die Initiative ergreifen würde. Doch so weit ist die Sachbearbeiterin noch nicht: "Er hätte es sehr gerne, dass ich mehr Anziehung zeige, aber ich kann das jetzt nicht so. Natürlich könnte ich es vorspielen. Aber das ist auch nicht Sinn der Sache." Allerdings betont Yasemin auch: "Aber wenn er es macht, fühle ich mich schon wohl damit. Es ist nicht so, dass ich es gar nicht wollen würde, dass da gar keine Anziehung ist …"

+++ Update, 2. Oktober 2023 +++

Der große Tag für Yasemin und Jochen

Yasemin und Jochen turteln schon fleißig an ihrem Hochzeitstag. © SAT.1 / Christoph Assmann

Im herrschaftlichen Barockschloss Neschwitz sind die Vorbereitungen für die Hochzeit von Yasemin und Jochen in vollem Gange. Der Gartensaal des Schlosses wird prunkvoll geschmückt. Mithilfe eines großen Teams soll hier alles perfekt sein für die "Hochzeit auf den ersten Blick".

Braut und Bräutigam sind gespannt auf ihr Blind Date auf dem Standesamt. "Ich freu mich sehr auf die Hochzeit und auch darauf, Ehemann zu sein, sie dann auch kennenlernen zu dürfen und zu erfahren, was für ein Mensch sie ist", erklärt Jochen wenige Minuten vor dem großen Moment.

Das Schönste, was passieren könnte: Ich komme da rein, habe schon diesen Wow-Effekt von Anfang an, dass alles supergut passt, dass beide dazu bereit sind für alles, was jetzt kommt. Yasemin

Traurige Nachricht für Yasemin

Doch nicht alles läuft wie erhofft. Yasemins engste Bezugspersonen, ihre Mama und Tante, können an ihrem so wichtigen Tag nicht kommen. "Es gab einen Trauerfall", erklärt die 31-Jährige während den Vorbereitungen. Freud und Leid liegen oft eng beieinander, weiß auch Yasemin. Dennoch soll die Hochzeit in jedem Fall stattfinden. Gut, dass sie Unterstützung von Trauzeugin Monique bekommt, die ihr beisteht.

Die Spannung steigt

Nur noch wenige Minuten trennen Yasemin und Jochen voneinander. "Ich bin jetzt bereit", kann es Yasemin kaum erwarten, ihr Match kennenzulernen. Auch bei Jochen steigt die Nervosität. Wie wird der Bräutigam reagieren, wenn er seine Braut Yasemin im Standesamt erblickt? Und wird es überhaupt zweimal das Jawort geben?

Der Braut überkommen Gefühle

Der große Moment ist gekommen: Bräutigam Jochen strahlt, als er seine Zukünftige zum ersten Mal sieht. Und die Braut? Sie ist sichtlich von ihren Gefühlen überwältigt. Yasemin kann ihre Tränen nicht unterdrücken und flüchtet sich hinter ihren Brautstrauß. Die Völklingerin ist sichtlich angespannt. Doch Jochen versucht sie zu beruhigen. Der Polizeikommissar aus St. Wendel versichert seiner Braut, sie sei wunderschön und hält schützend ihre Hand.

Kurz darauf wagen die beiden die "Hochzeit auf den ersten Blick" mit einem deutlichen "Ja, ich will" - und krönen ihre Entscheidung direkt mit einem ersten Kuss. Damit sind sie nun nach Alexandra und Heiko das nächste Paar, das sich im Jubiläumsjahr das Jawort gegeben hat.

"Liebe ist alles": Die Ehereise für Yasemin und Jochen beginnt

Es darf gefeiert werden! Mitten auf dem verwunschenen kleinen See im Schlossgarten stoßen Yasemin und Jochen auf ihre frische Ehe an. Die 31-Jährige fühlt sich auf Anhieb wohl bei ihrem Match. "Mir gefallen an meinem Ehemann die Augen, sein Lachen und seine Art", erzählt die 31-Jährige. Auch Jochen fühlt sich gleich zu seiner Ehefrau hingezogen. "Ich finde, sie hat wunderschöne Augen, sehr schöne Haare, eine Top-Figur", schwärmt der 38-Jährige von seiner Ehefrau.

Wie im exklusiven Bonusclip zur 2. Folge zu sehen ist, nimmt Jochen seine Braut vor den Gäst:innen zur Seite, um ihr auf musikalische Weise seine Zuneigung zu zeigen. Die 31-Jährige ist hin und weg von Jochens Song, den er speziell für sie geschrieben hat.

Am Ende eines zauberhaften Tages wartet auf die beiden Frischvermählten und ihre Gäst:innen noch eine romantische Überraschung. Yasmina Hempel und Paul Csitkovics aus dem Musical "Romeo und Julia - Liebe ist alles" sind angereist, um dem Brautpaar eines der schönsten Liebeslieder aller Zeiten zu schenken: "Liebe ist alles" von Rosenstolz. Begleitet von einem Feuerwerk der Gefühle tanzt sich das Paar in seine Ehe.

+++ Update, 27. September 2023 +++

Die letzten Vorbereitungen vor der Hochzeit

Laut den Expert:innen sind Jochen und Yasemin wie geschaffen füreinander. Werden sie zueinander finden? © SAT.1 / Christoph Assmann

Kurz vor Yasemins und Jochens großem Tag gibt es noch einiges zu besprechen. In einem exklusiven Bonusclip treffen sich die beiden mit Freund:innen und Familie, um letzte offene Fragen zu klären.

Jochen ist vor seinem Blind Date auf dem Standesamt aufgeregt und nervös, aber er vertraut auf die Expertise der Matching-Expert:innen. Von Nervosität ist bei Yasemin keine Spur. Sie ist entspannt und freut sich auf das einmalige Liebesexperiment "Hochzeit auf den ersten Blick".

Jochen hat einen Song für seine Zukünftige geschrieben

Musik verbindet, das weiß auch Jochen. Für den Bräutigam in spe hat die Musik schon immer eine große Bedeutung gehabt. Schließlich war er früher in einer Band und spielte regelmäßig Auftritte. Um seiner Zukünftigen seine Gefühle mitzuteilen, hat Jochen sogar einen Song geschrieben. Wie wird Yasemin darauf reagieren - und wird sie die Musik verbinden?

Die Spannung steigt: Werden Yasemin und Jochen Ja zueinander sagen?

"Yasemin passt genau zu Jochens Wunschvorstellungen"

Yasemin (31) ist eine der Teilnehmer:innen der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick". © SAT.1 / Christoph Assmann

Nach Alexandra und Heiko dürfen sich auch Yasemin und Jochen freuen: Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" werden sie das größte Liebesexperiment Deutschlands eingehen - sofern sie denn wollen. Die 31-jährige Yasmin arbeitet als Sachbearbeiterin im Jobcenter, Jochen ist 38 Jahre alt und Polizeikommissar.

Wenn es nach Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer geht, passe Yasemin "genau zu Jochens Wunschvorstellungen". Der 38-Jährige sehnt sich nach einer offenen, ehrlichen und vertrauensvollen Frau an seiner Seite. Und Yasemin? "Sie wünscht sich einen Mann, der charterstark ist, dem Sicherheit total wichtig ist, sich auch um andere kümmert, der liebevoll, gesellig ist. All das, was sie sich wünscht, verkörpert Jochen", ist sich die Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin sicher.

Dr. Sandra Köhldorfer überrascht Yasemin und Jochen

Noch ahnen Yasemin und Jochen nicht, dass sie jeweils von den Expert:innen gematcht wurden. Die frohe Botschaft überbringt Dr. Sandra Kohldörfer höchstpersönlich. Als sie Jochen in seiner Stammkneipe überrascht, ist dieser völlig aus dem Häuschen. "Dieses Gefühl, dass man jetzt verlobt ist, ohne die Verlobte zu kennen, ist schon weird."

Auch Yasemin kann ihr Glück kaum fassen, als die Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin vor ihr steht. Dass die 31-Jährige schon bald ihren Zukünftigen auf dem Standesamt trifft, kann sie noch nicht realisieren. "Normalerweise bin ich ziemlich nah am Wasser gebaut. Jetzt bin ich noch auf Adrenalin", zeigt sich Yasemin überwältigt.

Yasemin und Jochen können es kaum erwarten

Mit Adrenalin wird es für Yasemin und Jochen in den nächsten Wochen auch weitergehen. Werden sie sich das Jawort geben, wenn sich zum ersten Mal auf dem Standesamt sehen? Doch bevor es soweit ist, müssen noch Brautkleid und Anzug ausgewählt werden. Yasemin braucht einige Anläufe, bis sie ihr Traumkleid gefunden hat. Und auch Jochen probiert einige Anzüge an, bis er sich für eine Kombination entscheidet.

Damit kann der große Tag kommen! "Ich kanns kaum erwarten, ihn jetzt endlich kennenzulernen", ist Yasemin voller Vorfreude. Auch Jochen ist gespannt, bald auf seine Zukünftige zu treffen: "Ich hoffe einfach, […] dass es für sie auch schon eine emotionale Sache ist."

