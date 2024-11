In Folge 5 der neuen Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" geht es um Paloma, die als Kind in Brasilien von einem Schweizer Paar adoptiert wurde. Trotz ihres neuen Lebens lässt sie die Sehnsucht nach ihrer leiblichen Mutter und ihren Geschwistern nicht los. Julia Leischik macht sich auf die Suche – kann Paloma ihre Familie wiederfinden?

Von den Straßen São Paulos in ein neues Leben

Palomas Geschichte beginnt 1994 auf den Straßen São Paulos. Die ersten acht Jahre ihres Lebens verbringt sie in Brasilien, zunächst bei ihrer Großmutter, später in einem Heim. Trotz der Sehnsucht nach ihrer Familie bleibt der ersehnte Besuch aus. Ein Wendepunkt tritt ein, als ein Schweizer Paar sie adoptiert. Plötzlich findet sich Paloma in einer völlig neuen Welt wieder.

Zwischen zwei Welten: Palomas innerer Konflikt

Obwohl Paloma sich gut in der Schweiz einlebt und von den neuen Möglichkeiten überwältigt ist, bleibt eine tiefe Sehnsucht nach ihren Wurzeln. Die Fragen nach ihrer leiblichen Mutter und möglichen Geschwistern lassen sie nicht los. In dieser bewegenden Folge begleitet Julia Leischik Paloma auf ihrer emotionalen Reise zwischen zwei Kulturen.

Julia Leischiks globale Mission der Familienzusammenführung

Engagiert macht sich Julia Leischik auf den Weg, um Paloma bei ihrer Suche zu unterstützen. Die erfahrene Moderatorin reist um die Welt, um verschollene Familienmitglieder zu finden und lange getrennte Familien wieder zusammenzubringen. Wird es ihr gelingen, Palomas sehnlichsten Wunsch zu erfüllen?

