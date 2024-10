Es geht weiter mit neuen dramatischen Schicksalen, die kein Auge trocken lassen: In Folge 3 von "Bitte melde dich" 2024 begleitet Julia Leischik die 59-jährige Eva bei ihrer emotionalen Suche nach ihrem Vater und fliegt für sie in die USA ...

Eva sucht ihren leiblichen Vater in Amerika

Emotionale Achterbahnfahrt in Folge 3: Findet Eva ihren Vater in den USA?

Die 59-jährige Eva hat eine schmerzhafte Vergangenheit hinter sich. Ihre Kindheit war geprägt von Ablehnung und Gewalt.

Als sie als Teenager erfährt, dass ihr leiblicher Vater irgendwo in Amerika lebt, klammert sie sich an diese Hoffnung auf Familienglück. Jahrzehnte vergehen, bis Eva Briefe in den Händen hält, die ihr Vater 1964 geschrieben hat: Offenbar wollte er sie als Kind zu sich in die USA holen.

Eva bittet Julia Leischik um Hilfe. Julia reist über den Ozean, um am anderen Ende der Welt nach dem vermissten Vater zu suchen. Ob Evas Herzenswunsch erfüllt wird und sie ihren Vater endlich wieder in die Arme schließen kann?

Folge 5 von "Bitte melde dich" am 13. Oktober 2024 im TV

Im Fernsehen in SAT.1 sowie im Joyn Livestream läuft Folge 5 mit Paloma am Sonntag, den 13. Oktober. Ab 18:55 Uhr heißt es dann wieder: Taschentücher bereit legen!

