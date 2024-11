Die erste Folge der neuen Staffel von "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" hat bereits für hochemotionale Momente gesorgt. In Folge 2 geht es um die bewegende Suche der Zwillingsbrüder Fabian und Sebastian nach ihrem vermissten Vater. Diese Folge lief am Sonntag, 22. September 2024, in SAT.1. Du kannst sie jetzt kostenlos auf Joyn ansehen.