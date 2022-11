"Promi Big Brother" 2022: Jeremy Fragrance im Porträt - Das solltest du über den Influencer wissen

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 startet in Staffel 10.

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind endlich bekannt!

Einer der Promis ist Jeremy Fragrance. Erfahre mehr über den Influencer hier.

Einer der neuen Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" 2022 ist Jeremy Fragrance. In dieser Übersicht bekommst du alle wichtigen Infos zum Internetstar.

"Promi Big Brother" 2022: Jeremy Fragrance ist dabei

Mit Bewohner Jeremy Fragrance gesellt sich ein ehemaliges Model zu den Bewohnern und Bewohnerinnen. Mittlerweile betreibt der Internetstar mit einem Vermögen von rund 1,3 Millionen Euro seine eigene Parfummarke und berät Menschen weltweit. Der 33-Jährige heißt in Wirklichkeit Daniel Schütz, wohnt im Ortsteil Holzlar in Bonn und betreibt einen eigenen Podcast. In diesem behandelt er alles rund um seine Parfummarke. Seine extrovertierte Art macht es ihm leicht, mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen. Was er wohl von der Duftwahl der anderen Bewohner:innen hält?

Polnische Wurzeln und Glaube zu Gott

Jeremy wurde als Kind polnischer Einwander:innen in einer sozial benachteiligten Umgebung geboren. Sein Glaube an Gott und sich selbst motivierte ihn, sich eine bessere Zukunft zu schaffen. Er ist katholisch aufgewachsen und dankbar für diese religiöse Erziehung. Schon als Kind stand er gern im Rampenlicht und wollte immer der Erste sein.

Theater, Part Six und Studium

Er spielte Theater, drehte Tanz-Tutorials und modelte. Doch das reichte dem ehrgeizigen jungen Mann nicht und er wurde Mitglied der Boyband Part Six. Leider lief es für ihn nicht so gut wie erhofft und er stieg aus der Gruppe aus. Ein Jahr später löste sich die Gruppe auf. Jeremy begann ein Studium in Wirtschaftsingenieurswesen und modelte weiter. Doch er wollte erfolgreich werden und suchte weiterhin die Öffentlichkeit.

Anfänge als Parfum-Influencer

Sein Interesse an Parfum entstand während einer Reise durch die USA. Er besuchte eine Filiale des Modeherstellers Abercrombie & Fitch und erinnerte sich an den Duft in dem Laden zurück. Ihm kam spontan die Idee, einen eigenen Youtube-Kanal zu gründen, um Männern Tipps beim Styling und bei der Parfumwahl zu geben. Niemand ahnte, wie unglaublich erfolgreich diese Idee werden könnte. Mittlerweile ist Jeremy Fragrance ein weltweit bekannter Parfum-Influencer und reist viel um die Welt.

Erfolg auf Youtube und Tiktok

Jeremy besitzt einige Immobilien auf der ganzen Welt, hat einen Sportwagen und unterstützt großzügig seine Familie. Auf seinem Youtube-Kanal lädt er regelmäßig Videos hoch, ihm folgen 1,8 Millionen Abonnenten. Er testet verschiedene Düfte und fragt nach der Meinung anderer Leute. Auf Tiktok sind es schon über 5 Millionen Follower:innen.

Disziplin als oberste Priorität

Viel Zeit zum Relaxen hat der Unternehmer nicht. Er beschäftigt sich gerne mit den Kommentaren unter seinen Videos und geht regelmäßig ins Fitnessstudio. Täglich steht er um 5:29 Uhr auf und gönnt sich erstmal eine kalte Dusche. Für ihn ist ein gesunder Lebensstil wichtig, daher isst er auch rohe Eier mit Schale und trinkt reichlich Matcha-Tee. Drogen hat er noch nie konsumiert. Disziplin steht für den ambitionierten Influencer an oberster Stelle, daher endet sein Tag auch erst um 2:30 Uhr.

Unternehmer mit eigenem Online-Shop

Jeremy Fragrance ist charmant, lustig und authentisch. Er bleibt seinem Konzept treu und gibt seinen Zuschauer:innen nur seine ehrliche und unvoreingenommene Meinung zu den Düften weiter. Genau diese Eigenschaften machen ihn zu einem der erfolgreichsten Parfum-Influencer der Welt. Als Unternehmer betreut er seinen eigenen Online-Shop und verkauft seine Markenprodukte weltweit. Aufhören ist für ihn ein Fremdwort und kommt absolut nicht infrage. Er will weitermachen, bekannter werden und seine Karriere voranbringen.

Steckbrief von Jeremy Fragrance

Die wichtigsten Fakten zu Jeremy Fragrance:

Jeremy Fragrance im Interview

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

Jeremy Fragrance: Weil es die Nummer eins des Reality-Fernsehens ist. "Promi Big Brother" ist geil. Ich liebe Nummer-eins-Dinge, wie eine goldene Rolex, einen roten Ferrari und "Promi Big Brother" ist die Nummer eins in seiner Disziplin. Ich bin auch in meiner Disziplin die Nummer eins und daher möchte ich mich auch nur mit Nummer-eins-Dingen identifizieren.

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

Immer besser zu werden – jeden Tag! Dabei geht es nur um mich. Ich interessiere mich nicht für den großen Bruder, sondern nur für mich und meine eigene Entwicklung – und dafür ist die Show perfekt.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung zu stehen oder die anderen Mitbewohner:innen – was wird dir mehr zu schaffen machen?

Das ist beides nicht besonders relevant für mich. Die anderen Bewohner sind zwar auch dabei und ich werde auch bestimmt etwas von ihnen lernen. Ich sage immer, es ist besser Dinge zu tun, als sie nicht zu tun. Etwas relevanter ist es da schon, 24 Stunden von Kameras beobachtet zu werden. Das macht – im Gegensatz zum Zusammenleben mit anderen Menschen – in der Regel kein anderer Mensch auf der Welt.

Wie bereitest du dich auf die Zeit bei "Promi Big Brother" vor?

Mal schauen, wie das wird, da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Sonst im Alltag habe ich natürlich meine täglichen Routinen, wie meine Atemtechnik, meine Liegestützen, die ich, egal wo ich auf der Welt bin, anwende. Die transformiere ich überall mit hin. Die helfen mir, eine gewisse Kontinuität an Energie immer wieder rauszuballern.

Und wenn dich Big Brother in eine Situation bringen wird, in der du deinen Routinen nicht nachgehen kannst?

Wen interessiert das? Wir reden hier über etwas, wofür ich sehr viel Geld bekomme. Ich habe ein wundervolles Leben. Alles was bei "Promi Big Brother" passieren kann ist irrelevant im Bezug auf das, was die Menschheit bisher erlebt hat. Wir Bewohner haben ein absolutes Luxusleben, egal in welchen Bereich es gehen wird. Alles ist kompletter Kindergarten im Vergleich dazu, wie Menschen auf der ganzen Welt ackern und kämpfen.

Wie reagierst du, wenn deine Mitbewohner:innen nicht so diszipliniert sind, wie du?

Noch mal – das ist alles nicht relevant in dem Kontext, was aktuell in der Welt los ist. Da kann mir jemand eine Backpfeife geben und das ist für mich nicht relevant. Mich interessiert das Zusammensein bei "Promi Big Brother", gemeinsam nach vorne zu kommen und zusammen etwas zu schaffen.

Ist es ein Problem für dich, die Fußball-Weltmeisterschaft während dieser Zeit nicht mitzubekommen?

Fußball ist für mich komplett irrelevant.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

Ich bin ein Teamplayer und ein Alphatier zugleich.

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Ich hätte Spaß das Ding zu gewinnen. Aber ich gewinne jeden Tag, wenn ich mich selbst verbessere. Das ist mein Richtwert.

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

… ich eine Maschine bin, in dem Sinne, dass ich eure Kohle nicht brauche, denn ich habe genug selbst davon. Ich vermute, dass ich den Menschen mehr Mehrwert geben kann als die meisten anderen Bewohner.

