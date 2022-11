"Promi Big Brother" 2022: Tanja Tischewitsch im Portrait - Das musst du über den Reality-TV-Star wissen

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 startet in Staffel 10.

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind endlich bekannt!

Tanja Tischewitsch gehört zu den Gästen von "Promi Big Brother" 2022. Erfahre hier mehr über die ehemalige Stewardess.

Anzeige

Endlich kommt Licht ins Dunkel und der große Bruder teilt die Namen der ersten Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022. Eine davon ist Tanja Tischewitsch. Hier erfährst du alles Wichtige zur Schauspielerin und Content-Creatorin.

Die Gästeliste der Bewohner:innen nimmt Form an. Mehr und mehr Namen der Bewohnerinnen und Bewohner von "Promi Big Brother" 2022 werden bekannt. Eine von ihnen ist Tanja Tischewitsch. Was du über sie wissen musst, erfährst du hier.

"Promi Big Brother" 2022: Tanja Tischewitsch ist dabei

Mit Tanja Tischewitsch zieht ein echtes Reality-Sternchen bei "Promi Big Brother" ein. Sie hat außerdem bereits Erfahrungen als Schauspielerin in verschiedenen Daily Soaps gemacht. Tanja ist Mutter von einem siebenjährigen Sohn und meistert mit ihrer positiven und aufgeschlossenen Art auch den Alltag als Mama. Ihr Motto: "The sky is not the limit".

Eine Stewardess bei "Deutschland sucht den Superstar"

Tanja Tischwitsch ist ausgebildete Stewardess. Während ihrer Zeit als Flugbegleiterin war sie außerdem Teil des musikalischen Duos Las Bonitas. Da sie jedoch davon träumte als Sängerin durchzustarten, bewarb sie sich bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und kam dort unter die letzten 30 Teilnehmer:innen.

Anzeige

Anzeige

Weiter ins "Dschungelcamp"

2015 machte die damals noch eher unbekannte Tanja an der neunten Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit, was ihr den Durchbruch verschaffte. Fans mochten sie wegen ihres Charmes, ihrer jugendlichen Leichtigkeit und einer Portion Naivität. Im "Dschungelcamp" gab sie ihren Brüsten den Spitznamen "Bacon". Zudem nahm sie an "Das perfekte Promi-Dinner" und "Promi Shopping Queen" teil.

"Alles was zählt": Erster Job als Schauspielerin

Nachdem sie bei den Reality-Formaten für Aufsehen gesorgt hatte, wollte Tanja Tischewitsch auch als Schauspielerin durchstarten. Sie übernahm eine Rolle in "Alles was zählt", stieg wegen ihrer Schwangerschaft jedoch aus und widemte sich ganz dem Muttersein. Später spielte sie in "Herz über Kopf" mit.

Anzeige

Tanja Tischewitsch privat: Thomas Radeck und Sohn Ben

Tanja war einige Zeit lang mit dem 15 Jahre älteren Thomas Radeck zusammen. Gemeinsam bekamen sie Sohn Ben, der 2016 zur Welt kam. Kurz nach der Geburt trennte sich das Paar und auch ein kurzes erneutes Aufflammen der Beziehung kurze Zeit später war nicht von Dauer.

Steckbrief von Tanja Tischewitsch

Die wichtigsten Fakten zu Tanja Tischewitsch im Überblick:

Anzeige

Anzeige

Name: Tanja Tischewitsch

Beruf: TV-Star, Schauspielerin und Social-Media-Content-Creatorin bei HSE

Geburtstag: 18. August 1989

Sternzeichen: Löwe

Geburtsort: Hannover

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Familienstand: Single

Geschlecht: Weiblich

Ex-Partner: TV-Produzent Thomas Radeck

Haarfarbe: Brünett

Facebook: @TanjaTischewitschDSDS

Instagram: @tanjatischewitsch

Tiktok: @tanjatischewitsch

Youtube: @thetennylove

Interview mit Tanja Tischewitsch

Tanja Tischewitsch ist bei "Promi Big Brother" 2022 dabei. Im Interview erzählt sie, was sie richtig auf die Palme bringt und warum sie die perfekte Kandidatin ist.

Warum machst Du bei "Promi Big Brother" mit?

Tanja Tischewitsch: Zuletzt hat man mich in der Serie 'Herz über Kopf' gesehen und danach habe ich mich darauf konzentriert, Mama zu sein. Ben ist aber inzwischen eingeschult worden und ein großer Junge. Jetzt habe ich wieder Zeit, mich auf andere Dinge zu konzentrieren und freue mich bei 'Promi Big Brother' meine Karriere wieder anzukurbeln.

Was wird dabei die größte Herausforderung für Dich?

Ich glaube, mit so vielen verschiedenen Menschen unter einem Dach zu leben. Jeder hat einen anderen Charakter. Der eine ist vielleicht ein bisschen impulsiv, die andere ist unordentlich, der Dritte ist laut. Also einfach viele unterschiedliche Menschen auf einem Haufen. Wenn man von so einer Situation normalerweise genervt ist, kann man sagen: 'Tschüss, ich gehe jetzt', aber wo soll ich dort hin? (lacht)

Hast Du es vermisst, vor der Kamera zu stehen?

Ja schon, aber eigentlich fand ich es auch schön, die ganze Zeit mit meinem Sohn zusammen zu sein. Ich habe mit ihm quasi meine ganze Kindheit noch mal durchlebt (lacht). Morgens Cornflakes, Cartoons gucken, klettern auf dem Spielplatz, Wackelpudding essen.

Was sagt Dein Sohn zu Deiner "Promi Big Brother"-Teilnahme?

Er weiß das noch nicht, das sage ich ihm erst ein paar Tage bevor es losgeht. Er ist ziemlich sensibel, vom Sternzeichen Fisch, und dann würde er sich einfach zu viele Gedanken machen. Und sehen wird er mich in der Show eh nicht: Er muss ja um 20 Uhr im Bett liegen (lacht). Sein Papa und seine Oma, also meine Mutter, werden sich bestens um ihn kümmern.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst Du lieber unbeobachtet?

Wenn ich morgens aufstehe, mit so einem angeschwollenen Gesicht, zerzausten Haaren und total verpeilt. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute ausgerechnet das von mir sehen. Und in Ruhe duschen zu können, das wäre auch schön. Im Normalfall duscht man nackt, aber im Normalfall gucken dir auch keine Millionen Leute zu. Einen Nippelblitzer wird es von mir nicht geben (lacht).

Was brauchst Du im täglichen Leben, um Dich wohlzufühlen?

Ich bin ganz ehrlich: Ich fühle mich wohl, wenn ich ein schönes Make-up auftrage. Damit meine ich kein Abend-Make-up, aber schon ein bisschen Rouge, Mascara, Lipgloss. Einfach ein wenig Farbe im Gesicht. Damit fühlt man sich doch automatisch ein bisschen frischer.

Welche Eigenschaften bringst Du in die Wohngemeinschaft mit ein?

Ich bin generell ein sehr positiver und kommunikativer Mensch. In unangenehmen Situationen bin ich diejenige, die das Eis brechen oder Streit schlichten kann. Und ich kann niemanden weinen oder traurig sehen. Ich nehme gerne jeden in den Arm, um Herzchen und Liebe zu verteilen.

Was bringt Dich auf die Palme?

Wenn man alles zu ernst nimmt oder aggressiv wird. Ich mag es, wenn man sachlich, nett, ruhig und höflich bleibt.

Wie reagierst Du in Konfliktsituationen?

Sagen werde ich auf jeden Fall was, aber es kommt immer auf meine Stimmung an. Es kann sein, dass ich schlechte Laune habe und zurückschreie. Es kann aber auch sein, dass ich sage 'Komm mal runter und chill.' Ich bin wie eine Wundertüte, man weiß nie, was kommt.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist Du ein Alphatier oder Mitläuferin?

Ich bin die goldene Mitte. Wenn es sinnlos oder mir total egal ist, würde ich immer sagen: 'Mach du mal.' Anders sieht das aus, wenn mir etwas wichtig ist: Dann hänge ich mich total rein.

Wen oder was wirst Du am meisten vermissen?

Ganz klar: Meinen Sohn Ben.

Wie wird Dein Leben ohne Smartphone für Dich sein?

Das finde ich ganz schrecklich, da bin ich ganz ehrlich. Ich liebe es, up to date zu sein, ich bin eigentlich immer online und habe das Handy in der Hand. Für meine Mutter wird das auch nicht einfach sein, wir telefonieren ständig – wegen der kleinsten Dinge. Generell wird mir der Kontakt zu meiner Familie und Freunden total fehlen. Ich bin sehr anhänglich.

Wie wichtig ist Dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Natürlich ist es schön, zu gewinnen, aber ich bin nicht auf Biegen und Brechen krampfhaft darauf aus. Sehr bildlich gedacht bin ich ein Floß, das sich treiben lässt (lacht). Wenn es klappt, cool. Wenn nicht, dann nicht. Mir ist es wichtiger, dass die Leute sehen, dass ich ein toller und guter Mensch bin.

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

… ich entertaining bin und dabei ein gutes Herz habe.