Das ist neu! In der 11. Staffel vergibt Big Brother eine Wildcard und du kannst abstimmen

Das Wichtigste in Kürze In Staffel 11 vergibt Big Brother erstmals eine Wildcard: Fans können am 7. November um 19:30 Uhr live auf Joyn dabei sein und anschließend in der Joyn-App für ihre:n Wunsch-Kandidat:in abstimmen.

Als Wildcard-Kandidat:in wohnt er/sie in der Promi-Herberge, deren erste Bewohner:innen bereits bekannt sind.

Erfahre hier auch weitere Infos zu Sendezeiten und Sendeterminen sowie die wichtigsten News zu "Promi Big Brother" 2023,

Wer macht 2023 bei "Promi Big Brother" mit? Jetzt steht fest: Big Brother vergibt in diesem Jahr erstmals eine Wildcard. In "Promi Big Brother - Die Penny Challenge" können Fans live auf Joyn eine:n zusätzliche:n Bewohner:in wählen.

Promi Big Brother 2023: Wer gewinnt die Wildcard?

Für Staffel 11 hält Big Brother eine Überraschung bereit: Big Brother vergibt für die neue Staffel #PromiBB eine Wildcard für den Platz als Bewohner:in in seinem Haus. Neben den Promis, die er jede Staffel auswählt, haben in diesem Jahr zusätzlich auch ausgewählte Content-Creator:innen und Reality-Persönlichkeiten die Chance dabei zu sein. Jetzt heißt es: Wer aktiviert seine Community und kann Fans von "Promi Big Brother" für den unbezahlbaren Gewinn von sich überzeugen?

Live-Abstimmung auf Joyn

Und so kannst du für deinen Favoriten abstimmen: Sei am Dienstag, 7. November 2023, um 19:30 Uhr live und kostenlos auf Joyn dabei, wenn sich bei "Promi Big Brother – Die Penny Challenge" die Wildcard-Kandidat:innen in der Challenge-Show unterschiedlichen Aufgaben stellen. Dabei kämpfen sie um Vorteile für das anschließend startende Community-Voting in der Joyn-App.

Wer sind die Wildcard-Kandidat:innen?

Wer kann sich für den Einzug in die Promi-Herberge qualifizieren? Big Brother hat seine Vorauswahl getroffen - wer ist dein Favorit?

Cenkgo (@cenkgooo)

Marco Cerullo (@marco_cerullo)

Nikola Glumac (@nikola_glumac)

Christina Grass (@christina_grass)

Matthias Höhn (@matthiashhn)

Sophie Reintjes (@sophodoph)

Lena Schiwiora (@lenaschiwiora)

Marco Strecker (@itsofficialmarco)

Louis Streich (@louisstreichh)

"Promi Big Brother" 2023: Das ist vor dem Start schon bekannt

Eingefleischte Fans wissen es bereits: Am 20. November 2023 startet die 11. Staffel "Promi Big Brother": Täglich live in SAT.1 und auf Joyn sowie rund um die Uhr im 24/7-Livestream bei Joyn PLUS+. Viel hat der große Bruder noch nicht verraten, aber die ersten zwei Bewohner:innen stehen bereits jetzt fest: Peter Klein und Yeliz Koc.