Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" läuft momentan in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Eine davon ist Diana Schell. Was du über die Home-Shopping-Moderatorin wissen musst, erfährst du hier.

Anzeige

"Promi Big Brother" 2022 ist in vollem Gange. Eine Bewohnerin ist Diana Schell. Alles Wichtige zur Moderatorin erfährst du hier im Überblick.

Diana Schell ist Bewohnerin Nr. 2 im Loft

Was für eine Überraschung! Nachdem Diana Schell schon befürchtet hatte, sie sei so früh in der 10. Staffel von "Promi Big Brother" direkt ausgeschieden, staunte die Moderatorin nicht schlecht. Big Brother führte sie nicht etwa nach draußen, sondern geradewegs in den ihr bisher unbekannten dritten Bereich: das Loft.

Dort traf Diana nach einem kurzen Versteckspiel auf Rainer Gottwald, der sichtlich Freude daran hatte, die Bewohnerin wiederzusehen und ihr die luxuriöse Ausstattung des gesamten Lofts zu zeigen.

"Promi Big Brother" 2022: Diana Schell ist dabei

Mit Diana Schell zieht eine wahre Frau mit viel Energie bei "Promi Big Brother" ein. Als Moderatorin verfügt sie über viel TV-Erfahrung. Sie hat auch kein Problem damit, ihren Körper zu präsentieren. Die November-Ausgabe 2021 des "Playboy" zeigte sie auf dem Cover.

Anzeige

Anzeige

Moderatorin: Von ARD und MDR zu HSE

Diana übernahm die Programmansage in der ARD und moderierte Shows wie "Liebe Liebe" und "Finderlohn" im MDR. Seit 2020 steht sie bei HSE vor der Kamera. Auch die Radiowelt hat sie erobert, bei Sky Radio hat sie zum Beispiel die "Morning Show" übernommen.

Prominente Gästinnen und Gäste auf Youtube

Immer am Ersten des Monats veröffentlicht sie ein neues Video ihrer Lifestyle-Show "Blondhörig" auf Youtube. Zusätzlich erscheinen die Folgen als Podcast. Diana empfängt dort unter anderem Gästinnen und Gäste, die "Promi Big Brother"-Fans nicht unbekannt sind. So unterhielt sie sich schon mit Kathy Kelly, Katy Bähm, Eric Sindermann oder Papis Loveday. Franziska Knuppe, die 2021 nicht nur "Das große Promibacken" gewann, sondern auch als die Fledermaus bei "The Masked Singer" auf der Bühne stand, war schon zu Gast.

Anzeige

Steckbrief von Diana Schell

Die wichtigsten Fakten zu Diana Schell im Überblick:

Name: Diana Schell

Beruf: Moderatorin

Geburtstag: 20. September 1970

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtsort: Frankfurt an der Oder

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: Single/geschieden

Geschlecht: weiblich

Ex-Partner: Fußballtrainer Matthias Wentzel

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Facebook: @diana.schell.tv

Instagram: @dianaschell_official

TikTok: @dianaschellmoderatorin

Twitter: @dianaschell

YouTube: "Blondhörig"

Diese Promis sind auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei

Der Startschuss für "Promi Big Brother" 2022 fällt am Freitag, 18. November 2022, live in SAT.1. Hier kannst du nachlesen, welche Bewohner:innen 2022 dabei sind. Hier weißt du immer wann es losgeht, mit Start- und Sendezeiten. Sei immer up to date über die "Promi Big Brother" Staffel 10: Alle Infos hier zum Nachlesen