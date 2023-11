Das Wichtigste in Kürze Yeliz Koc und Peter Klein sind Teil von "Promi Big Brother" 2023. Zuletzt äußerte sich Yeliz zu einigen ehemaligen Bewohnerinnen und lies kein gutes Haar an ihnen ...

"Promi Big Brother" geht mit Staffel 11 zum Ende des Jahres in die nächste Runde. Infos zu Sendezeiten und Sendeterminen erfährst du hier. Alle News zu "Promi Big Brother" 2023 gibt es hier.

Welche Promis begeben sich dieses Jahr in die Welt von Big Brother? Hier geht's zur Gerüchteküche.

Anzeige

Yeliz Koc ist die zweite Bewohnerin, die Big Brother für Staffel 11 offiziell verkündet hat. Sie wird gemeinsam mit Schlagersänger Peter Klein beim großen Bruder einziehen. Wer ihre anderen Mitbewohner:innen sein werden, weiß die Influencerin zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Doch sie verriet mit deutlichen Worten in der Pressekonferenz, welche Promi-Damen sie nicht ertragen würde …

+++ Update, 10. Oktober 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Yeliz Koc kann Désirée Nick und Walentina Doronina nicht leiden

Es ist offiziell: Yeliz Koc wagt sich in die Welt von "Promi Big Brother". Dort wird der Reality-TV-Star unter anderem auf Peter Klein treffen. Neben Yeliz Koc und dem Schlagersänger hat der große Bruder bisher noch keine weiteren Bewohner:innen bestätigt. Yeliz macht im Vorfeld aber schon einmal klar, auf welche beiden Promis die 29-Jährige in der elften Staffel von "Promi Big Brother" so gar keinen Bock hätte.



"Die Schlimmsten hattet ihr schon. Dann weiß ich, die muss ich nicht ertragen", antwortete die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin in der Pressekonferenz auf die Frage, mit wem sie während ihres Aufenthalts bei "Promi Big Brother" nicht zusammentreffen wolle.

Die Schlimmsten seien für den Reality-TV-Star die Ex-Kandidat:innen Désirée Nick und Walentina Doronina. "Mit Walentina würde ich mich nicht verstehen", stellte die 29-Jährige unmissverständlich klar. Walentina hatte Ende 2022 in der zehnten Staffel 14 Tage in der Welt von "Promi Big Brother" ausgeharrt. Entertainerin und Kult-Lästerschwester Désirée Nick war 2015 dabei.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Anzeige

Yeliz Koc wagt das Abenteuer "Promi Big Brother" 2023

Yeliz Koc macht mit bei "Promi Big Brother" 2023 © SAT.1/Bene Müller

Über verschiedene Promi-Namen wird getuschelt. Doch nur einer weiß, wer wirklich bei "Promi Big Brother" 2023 mitmacht: Big Brother höchstpersönlich. Jetzt hat sich der große Bruder erneut zu Wort gemeldet und offiziell verkündet, wer Ende des Jahres mit zu den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern zählt: Yeliz Koc.

Sie bringe "jede Menge Charakter und Menschlichkeit mit zu 'Promi Big Brother'", verkündet Yeliz und erwartet sich "eine unvergessliche Zeit mit ganz viel Spaß, Emotionen und neuen Geschichten".

Ich glaube, dieses Jahr hat Big Brother noch mal einen draufgelegt und was richtig Krasses für uns vorbereitet. Yeliz Koc

Reality-TV-Star und erfolgreiche Influencerin

Bekannt wurde der 29-jährige Reality-TV-Star nicht nur durch seine Teilnahme bei "Der Bachelor" im Jahr 2018. Vielen TV-Zuschauer:innen ist Yeliz vor allem wegen der Ohrfeige im Gedächtnis geblieben, die sie damals dem Rosenkavalier verpasste. Auch ihre Beziehung mit Schauspieler und Sänger Jimi Blue Ochsenknecht und die anschließende Trennung sorgten für mediale Aufmerksamkeit. Beide haben eine gemeinsame Tochter namens Snow Elanie.

Aus der Show-Welt ist Yeliz längst nicht mehr wegzudenken. Sie nahm als Kandidatin an diversen weiteren TV-Formaten teil und ist mittlerweile auch eine erfolgreiche Influencerin. Allein auf Instagram verfolgen mehr als 600.000 Menschen ihre Beiträge und Stories.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Yeliz' Erwartungen von ihrer Zeit bei "Promi Big Brother"

Bei "Promi Big Brother" begeben sich die Bewohner:innen unter 24-stündige Kamerabeobachtung, leben mit fremden Menschen auf engstem Raum und müssen auf viel Alltägliches verzichten. Als größte Herausforderung sieht Yeliz für sich: "Es ist auf jeden Fall schwierig, wenn du diesen besonderen Tiefpunkt erreicht hast, den jeder in jedem Format mal bekommt, und du nicht mal fünf Minuten für dich alleine haben kannst, in denen du einfach mal schreien und heulen kannst. Und die normalen Dinge wie Duschen und Rasieren fallen auf jeden Fall weg." Deshalb würde sich Yeliz über Urlaubs-Vibes freuen und sich einen Luxusbereich alle zwei Tage wünschen.

Wer sind die anderen Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2023?

Yeliz Koc ist nach Peter Klein die zweite Teilnehmerin, die Big Brother verkündet hat. Sie lässt alles auf sich zukommen und hat sich vorgenommen, komplett sie selbst zu sein. "Sei lieber du selbst, alles andere wird durchschaut", lautet ihre Kampfansage an ihre Mitbewohner:innen.

Welche Promis der große Bruder noch in seine Welt eingeladen hat? Das erfährst du natürlich hier, sobald es verkündet wurde.

"Promi Big Brother" 2023 startet im November

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother -– Die Late Night Show" läuft ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Neu bei "Promi Big Brother": Der große Bruder zeigt zur diesjährigen Staffel das Leben seiner Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream. "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ zu sehen sein.