"Promi Big Brother" 2022 - Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Anzeige

Die totale Überwachung: Der große Bruder lädt wieder Promis in seine Welt von "Promi Big Brother" 2022 ein. Erfahre hier im Überblick, wann die neuen Folgen laufen!

"Promi Big Brother" 2022: Startdatum

In diesem Jahr mussten Fans länger als bisher auf neue Folgen ihrer Lieblingsshow warten. Nun ist "Promi Big Brother" 2022 endlich gestartet: Staffel 10 begann am Freitag, 18. November 2022, live in SAT.1.

Sendezeiten und Sendetermine im Überblick

Wie viele Folgen die neue Staffel haben wird und wann diese kommen, war im Vorfeld geheim. Hier findest du nun genauere Infos.

Anzeige

Anzeige