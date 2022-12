"Promi Big Brother" 2022 - Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick

Sexy Performance: Dieser heiße Weihnachtssong heizt so richtig ein!

Hohoho! Micaela Schäfer und Jay Khan legen eine Flotte Sohne aufs Parkett und bringen mit einem weihnachtlichen Lied mächtig gute Laune ins Loft. Damit heizen sie den anderen so richtig ein. Schau dir das Video an und komm auch in Weihnachtsstimmung!