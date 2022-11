Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 läuft momentan in Staffel 10.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Eine davon ist Doreen Steinert. Was du über die "Popstars"-Gewinnerin und Ex-Freundin von Sido wissen musst, erfährst du hier.

Doreen Steinert ist eine der Bewohnerinnen von "Promi Big Brother" 2022. Die ehemalige "Nu Pagadi"-Sängerin erzählt an Tag 10 davon, wie sie sich von ihrer Familie getrennt hat. Alles Wichtige erfährst du hier im Überblick.

Doreen hat mit ihrer Familie gebrochen

Im Loft erzählt Doreen Katy, wie schwierig das Thema Familie für sie ist. Sie hat sich selbst von ihrer Familie getrennt und diese Entscheidung auch nicht bereut: "Das war für mich eine der wichtigsten, prägendsten und besten Entscheidungen meines Lebens."

Damit ging mein Leben erst los. Doreen Steinert

Trotzdem hat sie ihr ganzes Leben damit zu kämpfen, wie sie damals behandelt worden ist. Der Gedanke daran, dass sie sich als Kind nie von ihrer Mutter gewollt gefühlt hat, treibt Doreen auch im Gespräch mit Katy noch die Tränen in die Augen. Es sei richtig schwer sich von irgendjemandem gewollt zu fühlen, wenn schon die eigenen Eltern einem dieses Gefühl nicht geben.

Eine eigene Familie gründen?

Ob sie auch selbst Kinder haben möchte weiß Doreen noch nicht. Aber bei einem ist sie sich sicher:

Wenn ich eine Familie gründen würde, würde ich vieles anders machen. Doreen Steinert

Katy spricht ihr gut zu und meint, dass sie ganz sicher eine hervorrangende Mutter wäre, da sie so viel Liebe zu geben habe.

Doreen berichtet von ihren Beziehungen mit Frauen

In der Mädelsrunde mit Micaela und Jennifer erzählt Doreen von ihren Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Dass sie auch auf Frauen steht, merkte sie zum ersten Mal, als sie sich halsüberkopf in eine verliebte. Eine Vorliebe für ein bestimmtes Geschlecht hat sie aber nicht.

Meiner Erfahrung nach war es mit Frauen immer ein kleines bisschen anstrengender als mit Männern. Aber eben auch unfassbar leidenschaftlich. Doreen Steinert über Beziehungen

Wie reagieren Männer auf Doreens Bisexualität?

Jennifer möchte auch gerne wissen, wie die Männer reagieren, wenn sie erfahren, dass Doreen bisexuell ist. Die Reaktionen seien unterschiedlich gewesen, aber eins kam öfter vor: "Die fanden das erst mal spannend und haben wahrscheinlich gedacht, da geht doch was zu dritt. So läuft die Nummer natürlich nicht - zumindest nicht bei mir."

Doreen weint sich bei Jennifer aus

Big Brother hat den Bewohner:innen der Garage heikle Fragen gestellt. Diese sollten auch darüber abstimmen, wer die nervigsten Geschichten erzähle. Die Wahl fällt auf Doreen und trifft die Sängerin sehr. Im Raucherbereich spricht sie sich bei Jennifer aus.

Doreen findet Jennifer "unfassbar bezaubernd"

Es nagt besonders an der 36-Jährigen, dass sie kein dickeres Fell hat. Die Vorstellung, dass sich jemand mit ihr nicht wohlfühlen könnte und sie nicht weiß, wie sie das ändern soll, treibt ihr die Tränen in die Augen. Jennifer hört ihr zu und macht ihr deutlich, dass sie okay ist, so wie sie ist. "Ich fand sie so unfassbar bezaubernd", sagt Doreen im Sprechzimmer über Jennifer.

Schließlich gesellt sich Jörg Dahlmann zu den beiden Frauen und beichtet: Er hat bei der Abstimmung Doreen gewählt. Nach einer kurzen Aussprache sind die Tränen bei Doreen versiegt.

Doreen Steinert litt unter Essstörung

Doreen Steinert wirkt wie ein Sonnenschein, aber in ihrem Leben musste die Sängerin schon harte Zeiten durchstehen. In der Garage von "Promi Big Brother" 2022 erzählt sie ihren Mitbewohnerinnen von ihrer Magersucht.

Nach einer toxischen Beziehung sei sie sehr einsam gewesen und hörte auf zu Essen - bis sie in die Magersucht gerutscht sei.

"Das war so 2015", erzählt sie, "ich habe dann auch eine Angst vor Zucker entwickelt. Später kam dann Bulimie, bulimische Anfälle dazu. Das führt dann irgendwann dazu, dass du keine sozialen Kontakte mehr haben kannst."

Aufgrund der Krankheit zog Doreen sich komplett zurück. Eine Freundschaft nach der anderen sei in dieser Zeit gestorben.

Es waren alle weg. Ich konnte mich mit niemandem mehr treffen. Ich war komplett allein mit mir. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten gehen und habe von den Resten von meinem Ersparten gelebt. Doreen Steinert

Nach eineinhalb Jahren sei ein Mensch in ihr Leben getreten, der ihr aus dieser schwierigen Lage heraushalf und sie gerettet hat. Stück für Stück kämpfte sich Doreen zurück zu einem gesunden Leben. Micaela, Tanja und Katy sind gleichzeitig berührt und auch schwer beeindruckt von Doreens Geschichte und ihrem Durchhaltevermögen.

In der schweren Zeit hat Doreen eine wichtige Lektion gelernt, die sie allen ans Herz legt, die ebenfalls unter Essstörungen leiden: Man sollte sich auf jeden Fall Hilfe suchen.

Es ist in Ordnung, wenn man auch mal schwach ist und wenn man auch mal nicht weiter weiß. Doreen Steinert

Hilfe und Anlaufstellen beim Thema Essstörungen gibt es unter bzga-essstoerungen.de.

Doreen steht auf Männer und Frauen

In Folge 3 von "Promi Big Brother" 2022 gibt Doreen Steinert intime Informationen preis. "Ich bin bisexuell. Ich mag beides", erklärt die Sängerin gegenüber Jörg Dahlmann, der zuvor von einer langjährigen On-off-Beziehung berichtet hatte. Reality-Star Micaela Schäfer wird hellhörig.: "Hattest du, wenn du mit einem Mann zusammen warst, auch parallel was mit einer Frau?", will die 39-Jährige wissen. Doreen lacht: "Also, das wäre jetzt sehr intim. Aber sagen wir mal so: Ich könnte mir ein Leben nicht vorstellen, in dem ich nur einen Mann oder nur eine Frau hätte."

"Promi Big Brother" 2022: Doreen Steinert ist dabei

Mit Doreen Steinert gesellt sich ein Stimmtalent zu den Bewohnern und Bewohnerinnen. Als "Popstars"-Gewinnerin und ehemaliges Nu-Pagadi-Mitglied sowie als Solokünstlerin Reen hat sie Songs veröffentlicht. Zudem betreibt sie einen Podcast, zu dem sie prominente Gästinnen und Gäste einlädt - sie ist also schon darin geübt, ihren Gesprächspartner:innen auch Privates zu entlocken. Was wird sie aus den anderen Bewohner:innen herauskitzeln?

Gewinnerin von "Popstars": Mit Nu Pagadi in die Charts

2004 schafft es Doreen unter die letzten Teilnehmer:innen in der Musik-Castingshow "Popstars". Zusammen mit Kristina Dörfer, Markus Grimm und Patrick "Pat" Boinet gründet sie die Band Nu Pagadi. Die vier Musiker:innen feiern mit "Sweetest Poison" einen Nummer-eins-Hit. 2005 trennen sie sich jedoch.

Solokünstlerin und Umbenennung in Reen

Nach der Trennung der Band versucht sich Doreen als Solokünstlerin und veröffentlicht Songs wie "Den Brief (den ich nie schrieb)" oder "Ich bin meine eigene Frau". 2019 nennt sie sich in Reen um und bringt eine neue Single heraus: "Missing You".

"Natürlich Kohlensäure": Der Podcast von Doreen Steinert

Die Musik ist aber nicht Doreens einzige Leidenschaft. Seit 2021 erscheint ihr Podcast "Natürlich Kohlensäure". Darin empfängt sie Gästinnen und Gäste wie Alexander Klaws, der als Mülli Müller bei "The Masked Singer" die Fans begeisterte, Schauspieler Eric Stehfest, Collien Ulmen-Fernandes oder Micaela Schäfer, um mit ihnen auch über Privates zu sprechen.

Rapper Sido und Charlotte Würdig

Doreen und Sido waren sieben Jahre lang ein Paar. Noch heute wird sie häufig auf ihre Beziehung zu dem Rapper angesprochen. Dabei hat sie mit ihrem Ex-Partner abgeschlossen, der danach mit ihrer ehemaligen Freundin Charlotte Würdig verheiratet war.

Neue Beziehung: So lebt Doreen privat

Die Musikerin lebt offen bisexuell und ist derzeit in einer neuen Beziehung. Außerdem hat sie zwei Hunde. Sie teilt nicht viel über ihr Privatleben und hält es geheim. Nur eines verrät Doreen: Sie führt ein verrücktes Leben.

Essstörung: Doreen hat sie überwunden

Wegen ihrer schweren Vergangenheit entwickelte Doreen eine Essstörung. Noch heute fürchtet sie sich davor, hungern zu müssen. Doch sie überwand die Krankheit und hat ihr Lachen nie verloren.

Steckbrief von Doreen Steinert

Die wichtigsten Fakten zu Doreen Steinert im Überblick:

Name: Doreen Steinert

Beruf: Sängerin, Songwriterin, Podcasterin, Schauspielerin

Geburtstag: 4. November 1986

Sternzeichen: Skorpion

Geburtsort: Potsdam

Familienstand: in einer Beziehung

Geschlecht: weiblich

Ex-Partner: Sido

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Instagram: @reenofficialmusic

Twitter: @DoreenSteinert

Podcast: "Natürlich Kohlensäure"

Doreen Steinert im Interview: "Ich bin alles, aber kein WG-Typ"

Im Interview verrät Doreen, ob sie eine Teamplayerin ist, was sie sich von ihrer Zeit bei "Promi Big Brother" erwartet und wo sie an ihre Grenzen gerät.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

Mittlerweile frage ich mich das auch (lacht). Tatsächlich geht es mir darum, mich herauszufordern und meinen Ängsten zu stellen. Ich habe zum Beispiel ganz extreme Höhenangst und jeder, der die Show schon mal gesehen hat, der weiß, dass es da auch Challenges gibt, die in der Höhe stattfinden. Ich kann für nichts garantieren, aber ich würde gerne an diese Ängste ran und über mich hinauswachsen. Und natürlich möchte ich aber auch, dass die Menschen mich kennenlernen.

"Promi Big Brother" wird dein erster Ausflug in die Welt der Reality-Shows, was glaubst du, wird dich erwarten?

Es ist tatsächlich meine erste Reality-Show und ich freue mich mega, dabei sein zu dürfen, weil ich das Format total feiere! Ich glaube allerdings nicht, dass es für mich ein Vorteil sein wird, ein Newbie zu sein, sondern eher ein Nachteil. Viele meiner Mitbewohner werden wahrscheinlich schon Erfahrung mit der 24-stündigen Kamerabeobachtung gemacht haben und deswegen gechillter sein als ich. Meine "Popstars"-Zeiten, in denen wir auch von Kameras begleitet wurden, liegen eben schon sehr lange zurück (lacht).

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

Die größte Herausforderung wird das Zusammenleben mit vielen Menschen auf engstem Raum sein. Davor habe ich am meisten Respekt. Ich bin alles, aber kein WG-Typ. Ich liebe es, allein zu sein und die Dinge in meinem Tempo machen zu können.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?



Beim Duschen. Das würde ich am liebsten nackt machen, aber das geht dort halt nicht. Und was ist zum Beispiel, wenn man Blähungen hat? Da wäre ich auch lieber unbeobachtet. Über so was mache ich mir tatsächlich Gedanken.

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

Meine Lieblingsmenschen, meine Hunde, Sport - ich gehe gerne Laufen - und Musik! Das wird am härtesten. Ich höre den ganzen Tag Musik, ich schreibe Musik, ich mache Musik, Musik ist der größte Teil meines Lebens. Das wird mir fehlen.

Was bringt dich auf die Palme?

Diskussionen über Nichtigkeiten, die kein Ende nehmen. Ich habe einen ziemlich langen Geduldsfaden, aber wenn jemand keinen Punkt bei einer aussichts- und sinnlosen Diskussion findet, dann könnte mir auch mal der Hintern platzen. Wenn ich merke, dass eine Situation in die falsche Richtung geht, habe ich auch kein Problem damit, mal lauter zu werden. Generell versuche ich aber, mir in solchen Situationen erst mal Zeit für mich und zum Nachdenken zu nehmen, aber das wird im Haus wohl schwierig sein (lacht). Ich bin selbst gespannt, wie ich dann reagieren werde.

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

Wenn man es sich nicht mit mir verkackt, bin ich in der Regel gut drauf. Ich glaube, dass ich den ein oder anderen mitziehen könnte.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläuferin?

Wenn ich das Gefühl habe, dass mir etwas liegt und ich einen Plan habe, dann bin ich schon ein Alphatier. Wenn ich aber Dinge nicht so gut kann und ein anderer vielleicht mehr Ahnung hat, kann ich die Führung auch sehr gut abgeben und mitziehen. Generell würde ich sagen, dass ich ein guter Teamplayer bin.

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Wenn man sich die Historie ansieht, haben bis jetzt nur wenige Frauen gewonnen. Dementsprechend sind meine Erwartungen an den Sieg (lacht). Wenn ich im Finale stehe, würde ich in Betracht ziehen, gewinnen zu wollen. Bis dahin habe ich das aus meinem Kopf rausgehauen. Klar, ich möchte so weit wie möglich kommen, aber für mich liegen der Anreiz und die Herausforderung eher im Dabeisein als im Sieg.

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

… ich eigentlich nicht dazu tauge und deswegen wahrscheinlich sehr unterhaltsam bin.

Diese Promis sind auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei

