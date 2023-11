"Promi Big Brother" 2023 enthüllt den ersten Bewohner: Peter Klein ist in Staffel 11 dabei

Anzeige

Die Gerüchteküche brodelt seit Monaten. Welche Promis lädt der große Bruder dieses Jahr in seine Welt ein? Jetzt hat Big Brother gesprochen und den ersten prominenten Namen enthüllt. Mit dabei ist Peter Klein!

Peter Klein begibt sich in die Welt von "Promi Big Brother" 2023

Über verschiedene Promi-Namen wird wild getuschelt. Doch nur einer weiß, wer wirklich bei "Promi Big Brother" 2023 mitmacht: Big Brother. Nun hat sich der große Bruder zu Wort gemeldet und offiziell verkündet, wer der erste Bewohner der elften 11. Staffel wird: Peter Klein.

Dieser hat sich fest vorgenommen, bis zum Finale durchzuhalten und als Gewinner nach Hause zu gehen: "Das Wichtigste, was ich mitbringen kann, ist meine Persönlichkeit und meine Bereitschaft, offen auf jeden zuzugehen und mich allen Herausforderungen zu stellen, die auf mich zukommen. Und der unbändige Wille zum Sieg!"

Seine Kampfansage an seine Mitbewohner:innen:

Versucht es zu gewinnen oder mich auszubooten - es wird euch nicht gelingen, denn ich bin gekommen, um zu siegen! Peter Klein

Peter Klein ist der Stiefvater von Daniela Katzenberger

Der 54-Jährige ist der Ex-Mann von Reality-TV-Teilnehmerin Iris Klein und somit der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser. 2023 ging seine Ehe mit Iris Klein in die Brüche. Der gelernte Maler und Lackierer erlangte durch das TV-Format seiner Stieftochter "Daniela Katzenberger - natürlich blond" Bekanntheit. 2011 wagte sich Peter Klein erstmals allein ins Rampenlicht und nahm als Kandidat bei an der Casting-Show "X Factor" teil. Der aus Bad Salzuflen stammende Schlagersänger hat bereits an verschiedenen TV-Formaten teilgenommen, unter anderem bei "Das perfekte Promi Dinner" oder "Das Sommerhaus der Stars".

Das erwartet sich Peter Klein von "Promi Big Brother"

Peter Klein hofft auf eine tolle Zeit, sieht aber in seiner Teilnahme bei an "Promi Big Brother" auch eine große mentale Herausforderung für sich: "So lange Zeit mit fremden Menschen auf engstem Raum ist sicher nicht so einfach. Aber ich erhoffe mir, dass es eine tolle Zeit wird und ich auf viele nette Menschen treffen werde."

"Da 'Promi Big Brother' ja dieses Mal wieder Ende des Jahres stattfindet, wünsche ich mir, dass es in einem Innenbereich stattfindet, mit Wellnessbereich und reichlich zu essen", verrät Peter. "Aber vielleicht täusche ich mich auch und Big Brother baut eine vorweihnachtliche Winterlandschaft mit spärlichen Hütten zum Übernachten und Feuerfässern zum Heizen."

Sein größter Albtraum: "Schlimm finden würde ich es, wenn ich komplett ohne Tageslicht auskommen müsste. Ich lebe auf Mallorca und habe den ganzen Tag Sonne. Ohne wäre sehr schlimm."

Wer sind die anderen Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2023?

Peter Klein ist also der erste Teilnehmer, den Big Brother verkündet hat. Der 54-Jährige stellt sich der Herausforderung, die Zuschauer:innen mit seiner Art zu überzeugen.

Welche Promis der große Bruder noch in seine Welt eingeladen hat? Das erfährst du natürlich hier, sobald es verkündet wurde.

Eine weitere Bewohnerin steht bereits fest: Yeliz Koc.

"Promi Big Brother" 2023 startet im November

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" läuft ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Neu bei "Promi Big Brother": Der große Bruder zeigt zur diesjährigen Staffel das Leben seiner Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream. "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ zu sehen sein.