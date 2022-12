"Promi Big Brother" 2022: Alle Bewohner:innen im Finale in der Übersicht

Anzeige

Wer sind die Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" 2022 und wer ist im Finale ausgeschieden? Hier findest du alles Wichtige in der Übersicht.

Das lange Warten hat ein Ende. Vor dem Start der 10. Staffel hatte nur die Gerüchteküche Promi-Namen ausgespuckt. Doch nun hat der große Bruder seine Pforten geöffnet und die Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022 in die Wohnbereiche gelassen. Hier erfährst du, wer in diesem Jahr dabei ist.

Das waren die Bewohner und Bewohnerinnen von "Promi Big Brother" 2022

Dieser Promi gewann das Finale bei "Promi Big Brother" 2022:

Und diese Bewohner:innen waren ebenfalls in der Jubiläumsstaffel dabei:

Welche Promis sind nicht mehr dabei?

Wer ist raus? Regelmäßig verlässt ein Bewohner oder eine Bewohnerin das Haus. Wer sich zum Gehen entschied und wer rausgewählt wurde, erfährst du hier.

Anzeige

Anzeige

Micaela Schäfer belegt den 2. Platz

Bis zum Schluss hat sie gekämpft und die Zähne zusammengebissen, doch die Zuschauer:innen haben entschieden: Sie wollen, dass Rainer Gottwald die 10. Staffel "Promi Big Brother" gewinnt. Damit schafft es das Erotikmodel auf den 2. Platz.

Sam Dylan wird Dritter

Wieder stand Micaela Schäfer zur Wahl. Dieses Mal trat sie gegen Sam Dylan an - und wieder gewann sie die Wahl. Die Zuschauer:innen wollen das Erotikmodel weiter im Finale sehen. Sam ist raus.

Anzeige

Menderes scheidet im Finale als Erster aus

Überraschend belegt Menderes den 4. Platz bei "Promi Big Brother". Zuvor war er vor allem von seinem Kumpel Rainer Gottwald als Favorit gesehen worden. Doch gegen Micaela Schäfer hatte er keine Chance und musste an Tag 20 das Haus verlassen.

Katy Karrenbauer und Jay Khan ziehen an Tag 19 aus

Katy Karrenbauer verpasst knapp den Einzug ins Finale. Stattdessen steht der Auszug für sie an. Gegen Rainer Gottwald hat sie das Nachsehen und wird von den Fans nach Hause geschickt.

Anzeige

Anzeige

Ebenfalls bitter ist der Auszug für Jay Khan. Am Ende von Tag 19 unterliegt auch er im Voting und muss sich kurz vor der finalen Folge geschlagen geben.

Für Jennifer Iglesias ist an Tag 18 Schluss

Jennifer Iglesias war zusammen mit Micaela Schäfer für den Auszug bei "Promi Big Brother" nominiert. Um die Gunst der Zuschauer lieferten sich die beiden Garagen-Bewohnerinnen bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, in dem Jennifer am Ende ganz knapp unterlag. Zwei Tage vor dem großen Finale musste sie nun ausziehen.

Doreen Steinert muss am Tag 17 das Haus verlassen

Zusammen mit Katy Karrenbauer wurde dieses Mal Doreen Steinert nominiert, was bei ihr selbst für großes Entsetzen und Unverständnis sorgte. Und das wohl völlig zu Recht. Denn für die Sängerin blieb die Nominierung nicht ohne Folgen. Die Zuschauer:innen stimmten mehrheitlich für Katy ab, somit musste Doreen "Promi Big Brother" an Tag 17 verlassen.

Tanja Tischewitsch ist an Tag 15 raus

Schon der intensive Streit mit Buddy Doreen Steinert über ihre Nominierung deutete an, dass Tanja Tischewitsch das Wasser bereits bis zum Hals stand. Dass dann ausgerechnet eine Wasserstand-Schätz-Challenge über die letzten Nominierungen entschied, war irgendwie bezeichnend. Am Ende reichte es nicht gegen Sam Dylan im Zuschauer:innen-Voting und somit musste Tanja das Haus an Tag 15 verlassen.

Jörg Knör verliert Voting und verlässt "Promi Big Brother"

Die Würfel sind gefallen. Rainer Gottwald und Jörg Knör galten als Wackelkandidaten an Tag 14. Nun ist klar: Jörg Knör muss die Show verlassen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sich klar für Rainers Verbleib ausgesprochen.

Walentina Doronina wird von den Zuschauer:innen rausgewählt

Die Zuschauer hatten die Qual der Wahl. Wer soll gehen? Influencerin Walentina Doronina oder Kult-Imitator Jörg Knör? Am Ende entschieden sie sich für Walentina, sie hat das Haus in Folge 12 zu verlassen.

Ende für "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Catrin Heyne

Für Catrin Heyne ist die Zeit bei "Promi Big Brother" 2022 vorbei. Die Zuschauer:innen haben entschieden, dass sie gehen muss.

Jörg Dahlmann muss "Promi Big Brother" 2022 verlassen

An Tag 10 müssen die Zuschauer:innen eine Entscheidung treffen. Wer soll das Haus verlassen? Sie wählen Jörg Dahlmann, der somit ausscheidet.

Diana Schell ist raus

Die offizielle Exitphase beginnt und Big Brother bittet an Tag 8 die erste Bewohnerin zum Auszug. Diana Schell muss gehen.

Jeremy Fragrance zieht freiwillig aus

Kaum erfüllen ihm die Zuschauer:innen seinen Wunsch und schicken ihm nicht nur ein, sondern sogar zwei nice Girls ins Luxus-Loft, schon verkündet Jeremy Fragrance an Tag 6, dass er freiwillig "Promi Big Brother" verlässt, denn "man soll gehen, wenn es am schönsten ist."

Patrick Hufen geht freiwillig

"Promi Big Brother" ist zu hart für ihn. Schon nach einer Nacht sucht Patrick Hufen das Weite und geht freiwillig.

Patrick Hufen: Der TV-Versicherungsdetektiv

Patrick Hufen ist vor allem als TV-Versicherungsdetektiv bekannt. In der Sendung "Die Versicherungsdetektive" deckt er Betrugsmaschen auf. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal packte er kräftig mit an und half bei den Aufräumarbeiten.

Katy Karrenbauer: Die "Hinter Gittern - Der Frauenknast"-Schauspielerin

Katy Karrenbauer ist vielseitig begabt. Ob Schauspiel oder Gesang, Erfolg hat sie in beiden Karrieren. Ihr Durchbruch gelang ihr mit "Hinter Gittern - Der Frauenknast." Dort spielte sie die knallharte Christine Walter.

Jeremy Fragrance: Parfum-Influencer mit eiserner Disziplin

Jeremy Fragrance hat sich einen Namen als Parfum-Influencer gemacht. Über seine Kanäle gibt er seinen Follower:innen Tipps zur Duftwahl sowie Styling-Ratschläge für Männer. Zudem ist er für seinen disziplinierten Lebensstil bekannt, denn Jeremy hält sich nicht nur strikt an seine Sport-Routine, sondern auch an eine strenge Ernährung.

Diana Schell: Homeshopping-Moderatorin bei "Promi Big Brother"

Als Moderatorin bei HSE tritt Diana Schell regelmäßig vor die Kamera. Zudem interviewt sie auf ihrem Youtube-Kanal "Blondhörig" Promis.

Jay Khan: Das ehemalige US5-Mitglied ist dabei

2005 feiert Jay Khan als Mitglied der Band US5 musikalische Erfolge, zum Beispiel mit dem Song "Maria". 2009 trennen sich die Musiker. Nach einigen musikalischen Projekten gründet er 2021 gemeinsam mit Mark Terenzi die Band 5ünf. Bekannt ist er vielen auch wegen seiner Ex-Freundin Lena Gercke.

Sam Dylan: Von "Prince Charming" zu #PromiBB

Sam Dylan konnte schon Erfahrung im Reality-TV sammeln und nahm zum Beispiel an "Prince Charming" teil. Zudem trat er bei "Das große SAT.1 Promiboxen" an, wo sich sein Ex-Freund Rafi Rachek in den Ring warf, um ihm zu helfen. Auf Instagram hat Sam zahlreiche Follower:innen angesammelt, die auch schon dem einen oder anderen Streit beiwohnen durften, etwa mit seiner ehemaligen BFF Georgina Fleur.

Tanja Tischewitsch: "DSDS", "Dschungelcamp" und "Promi Big Brother"

Tanja Tischewitsch trat 2014 bei "Deutschland sucht den Superstar" an und schaffte es unter die letzten 30. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nahm sie ebenfalls teil und trat in "Alles was zählt" als Schauspielerin auf. Danach wurde es ruhiger um sie, als ihr Sohn Ben geboren wurde.

Walentina Doronina: Der Reality-Star

Walentina Doronina ist zwar noch jung, aber hat schon bei einigen TV-Shows mitgemacht. So war sie bei "Ex on the Beach“, "Are You The One?" und "Couple Challenge" dabei. Auf Instagram lässt sie ihre Follower:innen an ihrem Luxus-Lifestyle teilhaben, ihr folgen 119.000 Fans.

Jörg Dahlmann: Ein Fußballkommentator für Big Brother

Mit Jörg Dahlmann holt sich Big Brother einen wahren Sportexperten ins Haus. Egal ob Europa- oder Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele - in seiner 40-jährigen Karriere hat der neue Bewohner schon viele Sport-Events begleitet. Viele kennen ihn vermutlich vor allem durch seinen besonderen Kommentatoren-Stil, mit dem er über Bundesliga- und Champions-League-Spiele berichtet hat.

Doreen Steinert, Micaela Schäfer, Jörg Knör, Jennifer Iglesias, Rainer Gottwald und Menderes Bağcı sind bei "Promi Big Brother" 2022. SAT.1 / Mark Rehbeck

Doreen Steinert: Ehemalige "Popstars"-Gewinnerin und Ex von Sido

Als Mitglied von Nu Pagadi eroberte Doreen Steinert mit "Sweetest Poison" die Charts. Bekannt ist sie vielen wegen ihres Ex-Freundes Sido.

Jennifer Iglesias: Von "Love Island" zu "Promi Big Brother"

Im Frühjahr 2022 nimmt Jennifer Iglesias an "Love Island" teil und verliebt sich vor laufender Kamera in Nico, mit dem sie die Show gewinnt. Jetzt will sie als Sängerin Karriere machen.

Jörg Knör: Mit Promis kennt er sich aus

Jörg Knör zählt zu den erfolgreichsten Star-Parodisten. Er hat schon Inge Meysel und Udo Lindenberg parodiert - zu seinem Repertoire zählen aber auch noch viele andere. Mit eigenen Shows und Bühnenprogrammen tourt er seit Jahren durch die TV-Landschaft und Deutschland.

Menderes: Kult bei "Promi Big Brother" 2022

Als wohl hartnäckigster DSDS-Kandidat ging Menderes in die TV-Geschichte ein. Staffel um Staffel trat er bei "Deutschland sucht den Superstar" auf und biss sich an Dieter Bohlen die Zähne aus - bis er in den Recall kam. Er nahm zudem an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und eroberte dort die Herzen der Fans.

Micaela Schäfer ist in Staffel 10 dabei

Als Erotikmodel und "Nackt-DJane" hat sich Micaela Schäfer einen Namen gemacht. Sie gewann mehrere Misswahlen und war Teilnehmerin an der ersten Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Rainer Gottwald in der Jubiläumsstaffel

Rainer Gottwald kennt sich mit Kampfsport aus. Er selbst war nicht nur Weltmeister im Kickboxen 1986, sondern verhalf auch seinem ehemaligen Schützling Vincent Feigenbutz zu vier Titeln. Zudem übernahm er die Box-Promotion für Regina Halmich oder Leon Bauer.

++++++++++++++++++++++++

Das waren die Gerüchte im Vorfeld der Staffel

Welche neuen Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" 2022 dabei sind, ist bis heute Abend noch streng geheim. Das hält die Fans nicht davon ab, bereits über mögliche Promis zu spekulieren.

Nimmt Sarah Engels an "Promi Big Brother" 2022 teil?

Eine davon ist Sarah Engels. Auf den Fotoschnipseln, die auf dem "Promi Big Brother"-Instagram-Account zu sehen sind, meinen einige, die 30-Jährige entdeckt zu haben. Laut einer Followerin sei Sarah Engels erst kürzlich bei einem Shooting gewesen, zu dem sie "nichts sagen durfte".

Ob der Fan damit einen wichtigen Hinweis auf Sarah Engels mögliche Teilnahme entdeckt hat? Das weiß nur der große Bruder mit Sicherheit.

Sarah Engels Sängerin und Schauspielerin - ist sie bei "Promi Big Brother" 2022 dabei? picture alliance / Flashpic

Wer ist Sarah?

Die Sängerin wurde durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2011 bekannt. Dort lernte sie ihren heutigen Ex-Ehemann Pietro Lombardi kennen, mit dem sie in weiteren TV-Formaten private Einblicke in ihr Leben gab. Die beiden trennten sich 2016, sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio.

Sarah Engels tanzte in den darauffolgenden Jahren bei "Let's Dance" (2016) und "Dancing on Ice" (2019) mit und backte 2018 bei "Das große Promibacken" um den Sieg. Ihre erste Rolle als Schauspielerin hat sie seit dem Jahr 2019 wiederkehrend in der Serie "Das Traumschiff".

++++++++++++++++++++++++

Heute erfährst du die ersten Bewohner:innen 2022

Der große Bruder hatte gestern einige spannende Neuigkeiten für seine Fans parat. Es gibt mit "Promi Big Brother - Der Countdown" nicht nur ein Event, bei dem sich Zuschauer:innen schon einmal das neue Haus anschauen können, sondern sie erfahren dort auch die Namen weiterer Bewohner:innen.

Doch das war noch nicht alles! Schon heute werden die Namen der ersten neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geteilt. Wenn du das nicht verpassen willst, solltest du also die Webseite im Blick behalten. In der Zwischenzeit findest du weiter unten weitere Spekulationen, die bereits die Gerüchteküche zum Brodeln brachten.

++++++++++++++++++++++++

Ist Linda Nobat dabei?

Noch ist nichts über die Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022 bekannt. Doch viele Fans fragen sich, wer dabei sein könnte. Seiten, Portale und Magazine lassen dabei selten eine Gelegenheit aus, um diversen Promis auf den Zahn zu fühlen und herauszufinden, ob sie in diesem Jahr dabei sein könnten.

Das "OK! Magazin" wirft den Namen von Linda Nobat ins Rennen und geht der Spekulation in einem Interview nach. Doch Fans des TV-Stars müssen leider eine Enttäuschung hinnehmen. Linda antwortete auf die Frage, für sie sei "Promi Big Brother" härter als das "Dschungelcamp" und deswegen würde sie nicht teilnehmen.

Kommt Linda Nobat zu "Promi Big Brother" 2022? picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci/Geisler-Fotopress

Wer ist Linda?

Linda Nobat ist ein Model und TV-Star und wurde 2018 zur Miss MGO Hessen gewählt. Die Wurzeln ihrer Familie liegen in Kamerun. 2021 nahm sie an der 11. Staffel von "Der Bachelor" teil, 2022 an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Im Februar 2022 war sie auf dem Cover des "Playboy" zu sehen.

++++++++++++++++++++++++

Kommt Joelina Karabas in die Show?

Wenn es nach Mutter Danni Büchner ginge, wäre ihre Tochter Joelina Karabas auch bald im TV zu sehen. In einem Video, das der "Express" auf Youtube veröffentlichte, präsentieren die beiden ihr Halloween-Kostüm und beantworten auch die eine oder andere Frage. Dabei zeigt sich: Joelina wäre für Auftritte im Fernsehen bereit. Mutter Danni sähe sie dabei am liebsten in Shows, bei denen sie selbst schon als Teilnehmerin dabei war - etwa "Promi Big Brother".

Joelina selbst ist offen für eine Teilnahme, will aber nichts erzwingen. Ob sie in diesem Jahr in die Welt des großen Bruders einzieht, erfährst du, sobald Big Brother das Geheimnis um die Bewohnerinnen und Bewohner lüftet.

Danni Büchner (l) war bereits 2021 Bewohnerin von "Promi Big Brother" - nimmt 2022 ihr Tochter Joelina Karabas teil? picture alliance / ZB | Nico Schimmelpfennig

Wer ist Joelina?

Joelina Karabas ist die älteste Tochter von Danni Büchner. 2015 lernte Danni den Schlagersänger Jens Büchner kennen und zog mit ihren Kindern zu ihm nach Mallorca. In "Goodbye Deutschland!" konnten Zuschauer:innen verfolgen, wie die Familie zusammenfand und sich ein gemeinsames Leben aufbaute. 2021 war sie in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu sehen, wo sie über ihre Mutter sprach, die in der vergangenen Staffel als Bewohnerin dabei war. Zudem wurde sie von Guido Maria Kretschmer zur "Shopping Queen" von Mallorca gekürt.

++++++++++++++++++++++++

Ist Jay Khan dabei?

Einige der bestgehüteten Geheimnisse sind wohl die Namen der Bewohnerinnen und Bewohner von "Promi Big Brother" 2022. Das hält Fans und Medien jedoch nicht davon ab, schon im Voraus zu spekulieren, wer in diesem Jahr dabei ist. "Bild" wirft einen neuen Namen in die Runde: Boyband-Star und Schlagersänger Jay Khan.

Ist Jay Khan bei "Promi Big Brother" 2022 dabei? picture alliance / Eibner-Pressefoto

Wer ist Jay?

Jay Khan war Mitglied der Boyband US5, die zwischen 2005 und 2009 musikalische Erfolge feierte. 2011 nahm er an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und schreckte auch vor ekligen Dschungelprüfungen nicht zurück. Seit 2021 ist er Mitglied der Schlagergruppe Band 5ünf, in der auch Mark Terenzi dabei ist.

Das sagt SAT.1

Was ist dran am Gerücht? SAT.1-Sendersprecher Christoph Körfer verrät so viel: "Das tägliche Spekulieren über immer neue Namen aus der Promiwelt ist ein schönes Spiel, bringt 'Big Brother’ aber nicht von seinem Weg ab. Er allein entscheidet, wer bei 'Promi Big Brother’ mitmacht. Er allein entscheidet, wann er die Bewohnerinnen und Bewohner der Jubiläumsstaffel verkündet."

++++++++++++++++++++++++

Nimmt Prince Damien teil?

Wer zieht bei "Promi Big Brother" 2022 ein? Dieser Frage gehen nicht nur viele Fans nach. Die Gerüchteküche spuckt immer wieder neue Namen aus, die in diesem Jahr Teil der Show sein sollen. Darunter: Prince Damien.

Wie die Seite "OK!" vermutet, soll der Sänger und Reality-Star in diesem Jahr einer der Bewohner sein. Doch der große Bruder bricht sein Schweigen noch lange nicht und so bleibt es bei bloßen Spekulationen ...

Nimmt Prince Damien an "Promi Big Brother" 2022 teil? picture alliance / Presse- und Wirtschaftsdienst

Wer ist Prince Damien?

Prince Damien ist ein deutsch-südafrikanischer Sänger, Songwriter, Choreograf und Tänzer. 2016 gewann er die 13. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". 2020 war er der Gewinner der 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

++++++++++++++++++++++++

Ist Jörg Knör dabei?

Die Gerüchteküche brodelt fröhlich weiter, und "Bild" hat einen neuen Promi-Namen ausgerufen. Laut der Webseite soll der Star-Parodist Jörg Knör einziehen. Doch ob etwas Wahres dran ist? Das verrät der große Bruder noch nicht ...

Jörg Knör, Entertainer, kommt ins Alstertal Einkaufszentrum anlässlich der Benefiz-Veranstaltung zugunsten des Vereins Lebensherbst. Die Einnahmen gehen je zur Hälfte an den Verein, der sich bundesweit um einsame und bedürftige Senioren kümmert, sowie an die humanitäre Hilfe für die Ukraine. picture alliance/dpa

Wer ist Jörg?

Jörg Knör ist seit über 40 Jahren als Entertainer und Promi-Parodist unterwegs. Als Stimmwunder kann er die Stimmen von 70 Promis nachahmen, zum Beispiel von Udo Lindenberg, Karl Lagerfeld oder Inge Meysel.

++++++++++++++++++++++++

Nimmt Micaela Schäfer an "Promi Big Brother" 2022 teil?

Wie "Bild" exklusiv erfahren haben will, soll Micaela Schäfer angeblich als Bewohnerin bei "Promi Big Brother" 2022 dabei sein. In der "Promi Big Brother - Die Late Night Show" war sie schon zu Gast, erkundet sie in diesem Jahr noch die Welt des großen Bruders? Das bleibt ein Geheimnis ...

Zieht MIcaela Schäfer ein? SAT.1

Das sagt SAT.1

Auf Nachfrage der Online-Seite lässt es sich Sendersprecher Christoph Körfer nicht nehmen, mit einer kryptischen Antwort zu reagieren: "'Promi Big Brother' feiert im November seinen 10. Geburtstag. Dafür hat sich Big Brother viele Überraschungen einfallen lassen. Welche? Das wird Big Brother zu gegebener Zeit bis zum Start am 18. November ankündigen. Nur so viel vorab: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Und ein jeder geht zufrieden in das Haus."

Wer ist Micaela?

Reality-Fans ist Micaela Schäfer ein Begriff. Immerhin hat sie schon an einigen TV-Shows teilgenommen, darunter zum Beispiel "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" oder "Das Sommerhaus der Stars." Bekannt wurde sie zudem als Model-Kandidatin in der 1. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Als Erotikmodel und DJane ist sie auch außerhalb der TV-Landschaft tätig.

++++++++++++++++++++++++

Update zu Thorsten Legat

Kaum hat "Bild" Spekulationen zu Thorsten Legat verkündet, folgt ein neues Update. Laut der Online-Seite ist es doch eher unwahrscheinlich, dass der ehemalige Fußballer dabei ist. Der Grund sei eine Operation. Ihm wurde ein Hoden abgenommen und deswegen gelte für ihn ein striktes Sportverbot, was auch die Spiele und Wettkämpfe in der Show betreffen würde.

Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - VfB Stuttgart, 34. Spieltag in der Veltins Arena: Thorsten Legat. picture alliance/dpa

Eine Fußball-Legende bei "Promi Big Brother" 2022

Dennoch gibt es schon eine Info zu einem der Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022: Eine Fußball-Legende ist in diesem Jahr dabei, wie Sendersprecher Christoph Körfer offenbart. Von wem die Rede ist und wer sonst noch dabei ist, erfährst du, sobald der große Bruder seine Geheimnisse lüftet.

Ist Thorsten Legat dabei?

Thorsten Legat soll einer der neuen Bewohner von "Promi Big Brother" 2022 sein - glaubt zumindest "Bild". Deren Online-Seite zufolge ist der ehemalige deutsche Fußballer ein heißer Anwärter für die Welt des großen Bruders, immerhin war er schon in Shows wie "Das große SAT.1 Promiboxen", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" oder "Das Sommerhaus der Stars" als Kandidat dabei. Aber wie sieht es mit #PromiBB aus? Das steht noch in den Sternen ...

Wer ist Thorsten?

Als ehemaliger Fußballprofi stand Thorsten Legat bei einigen Clubs und Vereinen auf dem Feld. Das waren seine Stationen:

VfL Bochum (1986 bis 1991)

Werder Bremen (1991 bis 1994)

Eintracht Frankfurt (1994/95)

VfB Stuttgart (1995 bis 1999)

FC Schalke 04 (2000 bis 2001)

Zudem reiste Thorsten für Joko Winterscheidt in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" nach England, um am legendären Käserennen teilzunehmen.

++++++++++++++++++++++++

Zieht Jürgen Milski bei "Promi Big Brother" 2022 ein?

Jürgen Milski ist ein "Big Brother"-Gesicht der ersten Stunde. Nun soll der Entertainer auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei sein. Das verriet ein Insider gegenüber "OKmag.de". "Jürgen Milski wird in diesem Jahr an der Jubiläumsstaffel teilnehmen. Der Sender will damit richtig einen raushauen und erhofft sich sehr viel davon, dass er zurück zu seinen Wurzeln kehrt!", so die anonyme Quelle.

picture alliance / Geisler-Fotopress

Wer ist Jürgen?

Der heute 58-Jährige wurde 2000 mit der allerersten Staffel von "Big Brother" bekannt. Im Anschluss nahm er zusammen mit "Big Brother"-Mitbewohner Zlatko die Hit-Single "Großer Bruder" auf. Zlatko feierte 2019 sein Comeback bei "Promi Big Brother".

++++++++++++++++++++++++

Macht Menderes Bagci bei "Promi Big Brother" 2022 mit?

Das Geheimnis um die Promis bei "Promi Big Brother" 2022 wurde noch nicht gelüftet. Wen lädt der große Bruder in seine Welt ein? Jetzt werden erste Gerüchte laut, Menderes Bagci könnte an der 10. Staffel teilnehmen.

picture alliance / Eventpress

Wer ist Menderes?

Nicht etwa durch außerordentliches Gesangstalent, dafür aber durch außerordentliche Hartnäckigkeit machte sich Menderes Bagci in der deutschen Castingshow-Welt einen Namen. 2002 versuchte sich der heute 37-Jährige erstmals bei "DSDS" - scheiterte jedoch. So ging es Jahr für Jahr weiter, doch Menderes ließ sich nie entmutigen. Immer wieder versuchte er, die DSDS-Jury von seiner Stimme zu überzeugen, meist mit Interpretationen von Songs seines Idols Michael Jackson.

Während es für Menderes trotz seiner Ausdauer bei "DSDS" nie für den Sieg reichte, wurde er in einer anderen Show doch noch zum Gewinner gewählt: 2016 nahm er an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und verließ die Show als Dschungelkönig.

Wer sind die Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022?

Ob der Unterhaltungskünstler tatsächlich einer der Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022 ist? Darüber darf weiter spekuliert werden: "SAT.1 freut sich, dass die Gerüchteküche zur Jubiläumsstaffel von 'Promi Big Brother' bereits brodelt. Wir beteiligen uns aber nicht an Gerüchten. Wer in diesem Jahr bei #PromiBB einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig bekannt."

"Promi Big Brother" 2022 startet am 18. November 2022 live in SAT.1. Weitere Infos zum Start und zu den Sendezeiten findest du hier.