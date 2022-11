Das Wichtigste in Kürze Der Startschuss für "Promi Big Brother" 2022 fällt am Freitag, 18. November 2022, live in SAT.1.

Im Interview sprechen Marlene und Jochen auch über ihre Wunsch-Bewohner:innen. Aktuelle Gerüchte kannst du hier nachlesen.

Anzeige

Marlene Lufen und Jochen Schropp, beide "Promi Big Brother"-Fans der ersten Stunde, sind die Moderator:innen der Jubiläumsstaffel. 2014 moderierte Jochen Schropp die Show zum ersten Mal, seit 2018 ist Marlene Lufen an seiner Seite. Im Interview zur 10. Staffel lassen die beiden ihre persönlichen Show-Highlights Revue passieren, erzählen, wie die Ausstrahlung im Winter "Promi Big Brother" dieses Jahr verändert und verraten, ob sie sich vorstellen können, die Moderationsposition jemals gegen einen Platz im Haus einzutauschen.

"Promi Big Brother" feiert dieses Jahr Jubiläum: die zehnte Staffel. Was erwartet ihr von dieser besonderen Staffel?

Marlene Lufen: Zum allerersten Mal läuft "Promi Big Brother" im Winter, das ist neu und bedeutet viele Überraschungen! Es wird auch für Jochen und mich alles ein bisschen anders machen, darauf bin ich irre gespannt. Und dieses mehrwöchige Abenteuer, das sich immer ein bisschen wie Klassenfahrt anfühlt, erfüllt mich mit großer Vorfreude.

Jochen Schropp: Wie in jedem Jahr wissen wir selbst noch nicht, was uns erwartet. Ein paar kleine Details sind zwar bereits zu uns durchgesickert und die verraten, dass es einige Neuerungen gibt. Über die wollen wir hier natürlich noch nicht sprechen, damit unsere potenziellen Bewohner:innen noch nichts davon wissen. Sonst wären wir ja nicht 'Promi Big Brother'.

Womit hebt sich "Promi Big Brother" von der Vielzahl anderer Reality-Shows ab? Und warum nutzt sich die Show nicht ab?

Marlene Lufen: "Promi Big Brother" ist die Mutter aller Reality-Formate und nach ein paar Tagen werden aus Promis ganz normale Leute. Ich habe diese Show schon von Anfang an geliebt, tauche einfach gerne dabei ab. Die Bewohner:innen wollen ja alle vor allem immer normal und authentisch sein und legen doch irgendwann seltsames Verhalten an den Tag.

Anzeige

Anzeige

Jochen Schropp: Außerdem überrascht "Promi Big Brother" jedes Jahr mit einer neuen Welt. Keine andere Show im deutschen Fernsehen bietet jährlich so viel Abwechslung und gleichzeitig dieses vertraute Gefühl, auf das man sich mehrere Wochen täglich freuen kann.

Welche Welt von Big Brother hat euch bisher am besten gefallen?

Marlene Lufen: Ich mochte das Märchenland in Staffel 8 sehr. Vor allem wegen der ganzen Wortwitze drum herum.

Jochen Schropp: Das Märchenland hat mich einfach total in meine Kindheit zurückversetzt, denn bei meiner Großtante gab es einen Märchenpark, der mich als Kind sehr fasziniert hat. Die Kanalisation in Staffel 4 fand ich allerdings auch verrückt – so ganz ohne Sonnenlicht. Und wo wir schon bei "verrückt" sind: Wer bitte hat sich den "armen Bereich", das "Nichts" in Staffel 5 einfallen lassen? Das war doch wirklich bekloppt. (lacht)

Habt ihr eine Lieblingsstaffel?

Jochen Schropp: Jede Staffel hat ihre Highlights. Ich werde wohl meine erste Staffel als Moderator nie vergessen, bei der 2014 Aaron Troschke gewonnen hat. Ich war selbst so emotional am Schluss, dass ich die Tränen nicht zurückhalten konnte. Aber auch die Staffel 5 unter dem Motto "Alles oder Nichts" mit Willi Herren und Evelyn Burdecki und Staffel 6 auf der Baustelle mit Silvia Wollny und Sophie Vegas haben mich bestens unterhalten.

Anzeige

Marlene Lufen: Ich bin gerade noch mal alle Staffeln durchgegangen und denke bei fast jeder Staffel: Ach ja, die war auch toll … Jenny Elvers gleich in Staffel 1, Katja Krasavice und Silvia Wollny in der sechsten, die siebte Staffel mit Joey Heindle und Janine Pink. Als Zuschauerin habe ich von der tollen zweiten Staffel mit Hubert Kah, Ronald Schill und Claudia Effenberg keinen Tag verpasst! Aber die nächste Staffel ist immer die Beste - und bei den ersten Namen, die kursieren, bin ich schon ganz ekstatisch.

Welcher Moment hat euch bei "Promi Big Brother" rückblickend am meisten berührt?

Jochen Schropp: Nino de Angelo hatte sich in Staffel 3 seinen Freund Rudi aus einer Papiertüte gebastelt, mit dem er dann gesprochen hat. Das war verstörend und rührend zugleich. Und natürlich auch wahnsinnig komisch. Unsere Promis sind immer für eine Überraschung gut.

Allgemein gesprochen: Welche:n Bewohner:in wünscht ihr euch für "Promi Big Brother"?

Jochen Schropp: Andere Frage: Wer zieht denn in diesem Jahr ein? Ich bin neugierig! Die Gerüchteküche gefällt mir aber schon mal sehr gut.

Anzeige

Anzeige

Marlene Lufen: Es wachsen immer wieder Menschen über sich hinaus in unserer Show. Nicht nur körperlich, sondern auch charakterlich. Ich habe ein paar Promis im Kopf, die ich sehr gerne bei uns hätte – sag aber nicht wen! (lacht)

Wie läuft ein typischer "Promi Big Brother"-Tag für euch ab?

Jochen Schropp: Erstmal ausschlafen, schließlich sind wir ja immer erst nach Mitternacht im Bett. Mittags besprechen wir dann die Sendung, proben mit sogenannten Strohkandidat:innen die Spiele, denn die Bewohner:innen sollen ja noch nicht mitbekommen, was passiert. Danach gibt es Abendessen, Maske, Styling, wir bereiten uns vor, und dann gehen wir bereits live auf Sendung. Der Tag ist also voll.

Marlene Lufen: Am frühen Nachmittag treffen wir uns mit den Kolleg:innen, die rund um die Uhr verfolgen, was passiert. Da besprechen wir, welche Geschichten in der Sendung gezeigt werden und oftmals können wir gar nicht glauben, was wir da sehen und hören. Es wird auf jeden Fall sehr viel gelacht in diesen Besprechungen. Dann schauen wir die Tageszusammenfassungen an, essen zusammen, schreiben Moderationen. Zwischendurch flitzen Jochen und ich auch mal ins Büro des anderen und schreien vor Lachen, weil eine Geschichte so absurd ist. Den Spaß, den man da schon aufbaut, kann man in der Sendung dann so richtig auskosten.

Wann tauscht ihr die Moderationsposition gegen einen Platz im Haus?

Marlene Lufen: Im Moment gefällt es mir noch ganz gut auf meinem Posten. (lacht)

Jochen Schropp: Darauf kann Big Brother lange warten! Ich würde mit so vielen Menschen auf engem Raum einen Rappel bekommen.

Wie stellt ihr euch Big Brother vor?

Marlene Lufen: Big Brother ist ein geheimnisvoller, schlauer Typ, der selbstverständlich eine fantastische Ausstrahlung hat. Ich habe ihn nur leider noch nie gesehen.

Zum Jubiläum lädt Big Brother seine Bewohner:innen erstmals im Winter in seine Welt ein. Wie verändert das die Show?

Marlene Lufen: Wir werden nicht im Rollkragenpulli moderieren, aber es wird sich auch für uns einiges ändern. Mich freut das, weil man dann immer noch mal neues Potenzial hervorholt. Ich könnte mir vorstellen, dass der November und der Dezember perfekt sind für genau diese Art heimelige, vertraute, lustige Atmosphäre. Das wird toll für die Zuschauer:innen und das wird toll für uns beide.

Jochen Schropp: Marlene und ich müssen weniger frieren und weniger schwitzen. Das Wetter im Sommer war oft sehr launisch, da hat uns auch schon mal der Regen ins Gesicht gepeitscht. Dieses Mal moderieren wir drinnen. Aber ich bin mir sicher, dass sich unser Team großartige Dinge ausgedacht hat.

Was wünscht ihr euch für die nächsten zehn Staffeln?

Marlene Lufen: Hemmungslose Promis mit gutem Kern! Und dass ich auch die nächsten zehn Staffeln mit Joschi zusammen moderiere. (lacht)

Jochen Schropp: Genau! Dass wir weiter moderieren dürfen und auf viele unterhaltsame Geschichten und Schlagzeilen.

"Promi Big Brother", ab 18. November 2022, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.