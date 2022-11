"Promi Big Brother" 2022: Jennifer Iglesias hatte schon mit 18 Beauty-Eingriffe

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 läuft in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Jennifer Iglesias ist bei "Promi Big Brother" ebenfalls dabei. Lies hier mehr über die 24-Jährige.

"Promi Big Brother" 2022 ist gestartet, sein Haus bewohnt unter anderem "Love Island"-Gewinnerin Jennifer Iglesias. Was sie alles erlebt und erzählt, erfährst du hier in der Übersicht.

Mit 18 erste Schönheits-Eingriffe

An Tag 10 tauschen sich die Frauen im Loft über Beauty-Eingriffe aus. Micaela und Catrin hatten schon Operationen und auch das Küken Jennifer hat schon etwas machen lassen. Sie erzählt, dass sie bereits mit 18 zum ersten Mal ihre Lippen aufspritzen ließ. Sie sei damals sehr unzufrieden mit ihren Lippen gewesen, da sie ihr zu dünn waren.

Vor allem Doreen ist schockiert. Sie ist die einzige in der Runde, die noch keine Beauty-Eingriffe hatte. Inzwischen scheint die 24-jährige Jennifer aber nicht mehr ganz so überzeugt von dem Eingriff zu sein, denn sie macht eine Ansage für Body-Positivity: "Liebt euch so wie ihr seid!"

Heißes Fotoshooting im Loft

An Tag 6 hatte Micaela Schäfer vergebens versucht, Jennifer von einer Karriere als Erotikmodel zu überzeugen. "Ein Verlust für die Erotikbranche", erklärt das Nacktmodel. Doch vielleicht muss die Branche nun doch nicht auf Jennifer verzichten - jedenfalls nicht hinter der Kamera. Den ersten Schritt dazu macht sie im Haus von Big Brother.

Im Loft widmen sich die Influencerin und das Erotikmodel an Tag 8 der weiblichen Schönheit und veranstalten ein heißes Fotoshooting. Jennifer gibt dabei mit einer Polaroidkamera die Fotografin und lichtet die nahezu unbekleidete Micaela in allen möglichen Posen ab.

"Ich konnte dann schauen, wie das so ist, als Fotografin ein Erotikmodel zu shooten", resümiert Jennifer. "Ist auch mal eine geile Erfahrung mit 24 Jahren." Auch Micaela ist mehr als zufrieden: "Jenny war eine grandiose Fotografin." Die Ergebnisse ihres Shootings finden auch beide einfach mega.

Mobbing in Jennys Kindheit

Kaum sind die Männer aus dem Loft, genießen die Frauen die Ruhe im Luxusbereich. Jennifer und Micaela steuern direkt die Sauna an und nutzen die Gelegenheit für persönliche Gespräche. Dabei gesteht das TV-Sternchen, dass es nicht immer so selbstbewusst wie heute war. Mit ihrer Größe von gerade einmal 1,50 Metern musste Jennifer viele negative Kommentare einstecken. "Ich wurde früher auch voll gehänselt", gesteht Jennifer Micaela. "Du bist voll der Zwerg" oder "Du bist voll mini" musste sich die heute 24-Jährige immer wieder anhören.

Heute ist Jennifer eine starke Frau

Leute, liebt euch, wie ihr seid. Jennifer Iglesias

"Ist doch geil, dass du klein bist", sagt sich Jennifer heute voller Stolz. "Ich finde es schön, dass ich auffalle mit meiner Größe und gerade nicht so bin wie alle anderen. Das bin ich einfach." Dem kann Mitbewohnerin Micaela Schäfer nur zustimmen.

Therapie aufgrund ihrer ersten großen Liebe

Jennifer hatte keine gute Nacht. Sie hat von ihrem Exfreund geträumt. Er war ihre erste große Liebe und die beiden waren sogar verlobt. Doch wie sie Sam erzählt, weckt der Traum alles andere als gute Erinnerungen. "Ich hab krass gelitten", sagt Jennifer über die Beziehung.

Sie hat sich sogar therapeutische Hilfe gesucht und ist im Nachhinein froh darüber, da es ihr sehr geholfen hat. Auch anderen, die unter einer schlimmen Beziehung leiden, empfiehlt sie, sich Hilfe zu suchen. "Das heißt nicht, dass man verrückt ist, sondern das ist total gesund."

Jennifer will nicht noch einmal verletzt werden

Ganz überwunden hat sie die Erlebnisse von vor zweieinhalb Jahren aber noch nicht, denn noch immer hat sie Angst, sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Unter Tränen sagt sie:

Da bleib ich lieber allein und glücklich, anstatt jemanden an meiner Seite zu haben, wo ich die Angst oder das Risiko eingehen muss, wieder so verletzt zu werden und so behandelt zu werden, wie das damals war Jennifer Iglesias

Sam hat einen klaren Rat an Jennifer: "Irgendwo da draußen ist auch der richtige Typ, aber du darfst dich nicht davor verschließen."

Ein schwerer Umzug

An Tag 4 gibt es einen ganz besonderen Umzug: Die Zuschauer:innen voten gleich zwei Promis vom Dachboden in die Garage. Jennifer will sich bei ihrem Abschied kaum von den anderen trennen, vor allem Walentina möchte sie nicht zurücklassen. Sie zögert den Wechsel so lang es geht hinaus, aber Big Brother lässt keine Ausnahme zu. Kurz nach der Ankunft in der Garage wird Jennifer aber mit einem Wiedersehen überrascht: Auch Sam wechselt in die Garage und lässt Walentina mit Jeremy allein zurück.

"Promi Big Brother" 2022: Jennifer Iglesias ist dabei

Fans werden sie erkannt haben: Die 24-jährige Jennifer hat die diesjährige Staffel von "Love Island" gewonnen und das Herz von Teilnehmer Nico im Sturm erobert. Neben ihrer TV-Karriere strebt die Düsseldorferin auch ein Leben vor den Mikrofonen dieser Welt an und will als Sängerin Karriere machen.

Die große Liebe auf "Love Island"

Auf der Insel überzeugte Jennifer mit ihrer offenen und direkten Art. Kandidat Nico war von der 1,52 m großen Frau angetan. Für die beiden war schnell klar: Sie sind füreinander bestimmt. Nach ihrem Gewinn teilten sie sich das Preisgeld von 50.000 Euro. "Von mir aus kann ich ihm den ganzen Umschlag geben. Ich habe hier schon mehr als gewonnen!", sagte Jennifer. Ihre Liebe wurde mit einem gemeinsamen Tattoo besiegelt. Im Herbst 2022 fand die Beziehung ein jähes Ende. Offiziell wurde das Aus im Oktober in ihrer Instagram-Story bestätigt.

Eine Karriere als Sängerin

Die Latina mit kubanischen und italienischen Wurzeln möchte ihren Traum verwirklichen und als Sängerin erfolgreich werden. Den Fokus will sie auf spanische Hits legen.

Weiche Schale, harter Kern

Schon mit 19 Jahren ist Jennifer unabhängig. Sie wohnt allein und lernt, wie es ist, auf eigenen Beinen zu stehen. Sie weiß, was sie will, und bekommt es. Auch wenn sie dafür die Krallen ausfahren muss.

Steckbrief von Jennifer Iglesias

Die wichtigsten Fakten zu Jennifer Iglesias im Überblick:

Name: Jennifer Iglesias

Beruf: Recruiterin im Personalmanagement

Geburtstag: 15. September 1998

Sternzeichen: Jungfrau

Familienstand: Single

Geschlecht: weiblich

Ex-Partner: Nico

Haarfarbe: dunkelbraun

Augenfarbe: braun

Instagram: @jennifer1glesias

Tiktok: @jennifer1glesias

Interview mit Jennifer Iglesias

Vor dem Start von "Promi Big Brother" gibt Jennifer Iglesias ein Interview und erzählt, warum sie mitmacht.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

Jennifer Iglesias: Es war schon immer ein kleiner Traum von mir, bei "Promi Big Brother" mitzumachen. Es sind immer super Charaktere dabei. Es ist natürlich auch eine kleine Challenge für mich: Ich bin noch sehr frisch in der Branche und das ist ein riesiges Format, um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich glaube, dass ich von den anderen Promis viel lernen kann, vor allem, wenn alle Masken gefallen sind (lacht).

Spielt berühmt zu werden dabei auch eine Rolle für dich?

Das spielt tatsächlich keine so große Rolle für mich. Ich bin frisch getrennt und einfach so froh, dass ich in diese Bubble eintreten und aus der Realität fliehen kann. Als wäre ich in einer anderen Welt mit neuen Menschen. Ich werde mich persönlich weiterentwickeln können. Das wird mich sehr bereichern und mir einfach guttun. Der jetzige Zeitpunkt ist einfach perfekt für diese Erfahrung, die ich in dieser Form ja nirgendwo anders machen könnte. Deswegen möchte ich gerne so lange wie möglich dabei sein.

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

Vielleicht haben die anderen eine Strategie. Ich nicht. Ich weiß also, es wird nicht ohne für mich, aber genau das reizt mich dabei. Am Ende werde ich sagen können: "Jennifer, wenn du das packst, packst du im Leben alles!" Auf die kleinen Dinge im Leben verzichten zu müssen, wird sicher nicht einfach. Und auch der Schlaf- oder Essensentzug wird mir sehr schwerfallen. Wenn der ein oder andere Schnarcher dabei ist, weiß ich aus der Vergangenheit, dass mir das früher oder später echt den Schlaf rauben wird.

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

Ich habe mir abgewöhnt, von irgendwas abhängig zu sein. Rauchen, Alkohol - so was brauche ich nicht. Mir wird am meisten meine Routine fehlen: mein Sport, Leute, die mich zum Lachen bringen, einen Abend mit meinen Freundinnen, meine Ernährung, bei der ich wegen meiner Laktoseintoleranz sehr aufpasse. Ich achte auch sehr auf meine Kalorienzufuhr, damit ich in Form bleibe (lacht). Das wird mir alles fehlen.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

Ich habe schon jetzt großen Respekt davor, wie das mit dem Duschen sein wird. Meinen Körper komplett zu zeigen, das ist mir doch etwas zu privat.

Welche Rolle wirst du in der Gruppe einnehmen und welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft ein?

Ich würde mich schon als Welpen betiteln. Aber selbst, wenn ich die Jüngste sein sollte, werde ich nicht nur in der Ecke sitzen und allen anderen zugucken. Ich habe meine Story zu erzählen. Und für mein Alter bin ich reif. Ich kann vielleicht nicht kochen, aber ich bin die Erste, die anpackt, mitmacht und mithilft. Ich sehe mich als Teamplayerin und Streitschlichterin. Ich bin empathisch und versuche immer, beide Seiten zu verstehen.

Was bringt dich auf die Palme?

Lügen ist eine Sache, die ich nie verstehen werde. Ich mag ehrliche Menschen: "Komm zu mir und sag mir, was du von mir hältst, aber sei ehrlich zu mir und sprich nicht hinter meinem Rücken über mich." Ich finde es schlimm, wenn man nicht charakterstark genug ist, die Menschen direkt anzusprechen. Das bringt doch niemandem etwas.

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

Ich brauche dann schon immer eine Zeit lang, um runterzukommen. Aber ich weiß, sobald ich mich sortiert habe, werde ich die Person drauf ansprechen.

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

Meine Familie und meine Freunde. Aber ich bin gerade so happy, dass ich in dieser Bubble sein werde, dass ich wahrscheinlich nicht viel vermissen werde.

Bei deiner letzten Reality-TV-Teilnahme hast du dich verliebt. Könnte das wieder passieren?

Ganz ehrlich: Die Männer können mir aktuell so gestohlen bleiben (lacht). Ich habe die Nase erst mal voll. Die Männerwelt hat mich traumatisiert. Wenn ich eins gelernt habe: Ich werde auf keinen Fall noch mal einen Mann in einer TV-Show kennenlernen. Ich bin einfach happy, als Jennifer bei "Promi Big Brother" einzuziehen und zu wissen, dass draußen niemand ist, der Erwartungen an mich hat oder mich bremsen könnte.

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Ich bin natürlich ehrgeizig, aber es geht mir um mehr als nur um das Gewinnen und Geld. Klar wäre es ein schönes Gefühl, zu gewinnen. Das zeigt mir dann wiederum auch, dass die Zuschauer verstanden haben, wer ich bin. Und dass ich eine coole Personality bin, die die Zuschauer unterhalten hat. Das wäre eine schöne Bestätigung für mich.

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

… ich abwechslungsreiche Facetten mitbringe. Ich bin bestimmt die kleinste Bewohnerin, aber in mir steckt eine kleine Wundertüte.

"Promi Big Brother" 2022: Ab November in SAT.1

Was Jennifer Iglesias bei "Promi Big Brother" 2022 über sich verrät und wie sie mit den anderen Bewohner:innen zurechtkommt, siehst du ab dem Freitag, den 18. November 2022, in SAT.1 und auf Joyn.

