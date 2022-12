Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 läuft momentan in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Bewohner Jeremy Fragrance hat in Folge 7 die PBB-Villa freiwillig verlassen. Trotzdem gibt es jetzt in SAT.1 weitere spannende Einblicke in sein Leben.

Bei "Promi Big Brother" 2022 ist Jeremy Fragrance mit seiner extrovertierten Art aufgefallen. Viele Zuschauer:innen lieben und feiern ihn dafür. Jetzt kommt er zurück zu SAT.1. Was du über die Reality-Doku "Jeremy Fragrance - Number One" wissen musst, erfährst du hier.

Als Jeremy Fragrance seinen freiwilligen Auszug bei "Promi Big Brother" 2022 verkündete, waren vermutlich nicht nur Jennifer Iglesias und Micaela Schäfer bestürzt, sondern auch viele seiner Fans. Doch sie können aufatmen, denn es gibt bald mehr von dem Influencer in SAT.1 zu sehen.

"Jeremy Fragrance - Number One": Von "Promi Big Brother" zurück in die Welt

Wie geht es Jeremy nach seinem Auszug? Was erlebt er, was tut er? Diese Fragen und mehr werden in der Prime-Time-Reality-Show "Jeremy Fragrance - Number One" beantwortet. Dabei siehst du, wie der Influencer die ersten 48 Stunden zurück in der Welt verbringt und was in seinem Leben so los ist.

Wann läuft die Doku über Jeremy Fragrance?

Die spannenden Einblicke in das Leben von Jeremy Fragrance gibt es am Freitag, 2. Dezember 2022 um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Außerdem gibt es die Doku auch auf Joyn im Livestream und nach der TV-Ausstrahlung jederzeit auf Abruf.

Die verbliebenen Bewohnerinnen und Bewohner kämpfen bei "Promi Big Brother" 2022 immer noch um den Sieg – jeden Tag gibt es eine neue Folge um 22:15 Uhr. Das Finale am 7. Dezember kommt schon um 20:15 Uhr. Immer live in SAT.1 und auf Joyn.

Hier erfährst du außerdem, welche die Must-have Parfums von Jeremy Fragrance sind.