Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" ist 2022 in die 10. Staffel gestartet.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022. Einer der Promis ist Jörg Dahlmann.

Hier erfährst du mehr über den Fußballkommentator, den an Tag 3 eine schwere Entscheidung zum Weinen brachte.

Fußballkommentator Jörg Dahlmann ist bei "Promi Big Brother" 2022 dabei. Nach dem Arenaspiel muss Jörg Dahlmann als Kapitän entscheiden, wer aus seinem Team die Koffer packen muss. Den Namen bringt er kaum über die Lippen. Alles Wichtige hier im Überblick.

Big Brother öffnete die Tore zu seiner Welt. Jörg Dahlmann gehört zu den Auserwählten, die du live erleben darfst.

Emotionale Entscheidung

In Folge 3 wird Jörg Dahlmann zum Teamkapitän von Tanja Tischewitsch und Menderes ernannt. Als sie das Spiel in der Arena verlieren, wird Jörg von Big Brother aufgefordert, den Namen der Person zu nennen, die ausscheiden soll. Diese Aufgabe bringt der Fußballmoderator kaum übers Herz. Plötzlich fließen ihm Tränen über die Wange. "Ich kann nicht", murmelt er mit tränenerstickter Stimme. Doch er hat keine Wahl.

Tanja muss gehen

"Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal geweint habe", sagt Jörg kopfschüttelnd. Doch bevor er einen Namen nennt, setzt er zu einer Erklärung an: "Menderes hat eine super Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Warum ich mich jetzt für einen der beiden entscheide, ist, dass ich glaube, dass die Psyche von Menderes, wenn er jetzt rausfliegt, am Boden ist. Ich glaube, dass Tanja eine starke Persönlichkeit ist." Er entscheidet sich für Tanja. Sie muss jedoch nicht wirklich gehen, sondern landet im Loft. Davon weiß Jörg aber nichts.

17-mal Schluss gemacht und trotzdem happy

"Das hört sich ungesund an." Diana Schell sorgt sich um Kult-Sportkommentator Jörg Dahlmanns Wohlbefinden, nachdem sie sich nach seinem Liebesleben erkundigt hat. Dieser erklärt ihr in Folge 3, dass es in Sachen Liebe und Partnerschaft bei ihm in den vergangenen Jahren offenbar recht turbulent zugegangen war: Seit rund drei Monaten sei er von seiner Partnerin getrennt.

Außergewöhnlich scheint dies für den 63-Jährigen nicht zu sein. "Aber wir haben auch ungefähr 17-mal Schluss gehabt", führt Jörg weiter aus. Dieses Mal soll die Trennung endgültig sein. Für den Sportkommentator aber offenbar kein Grund, Trübsal zu blasen: "Trotzdem bin ich happy und zufrieden, denn du hast diese Unabhängigkeit", wiegelt er ab.

Jörg Dahlmann ist bei "Promi Big Brother" 2022 dabei

Er ist einer der bekanntesten Fußballkommentatoren Deutschlands. Ein wahres Urgestein, das für seine Sprüche bekannt ist: Jörg Dahlmann.

Abitur, Zivildienst und Studium

Nach seinem Abitur und Zivildienst in einem katholischen Jugendamt beginnt er für die "Ruhrnachrichten" zu arbeiten. Sein Ressort: der Sport. Während seines Sport-, Englisch- und Geografie-Studiums jobbt er bei der "Gießener Allgemeinen" und genießt das typische Studentenleben mit langem Ausschlafen und vielen Partys.

Die Karriereleiter rauf

Nach seiner Hospitanz bei ARD und ZDF arbeitet er bei SAT.1, Premiere und DSF (später bekannt als Sport 1) und etabliert sich im Laufe der Zeit als Fußballreporter.

Jörg Dahlmann über Sophia Thomalla

Jörg Dahlmann ist für sein loses Mundwerk, seine witzigen Sprüche und vor allem für seinen besonderen Stil bekannt. 2017 wechselt er zu Sky und berichtet über die Bundesliga und Champions League - damit hat er den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. 2020 gerät der heute 63-Jährige in die Kritik, als er flapsig-anzüglich über den Torhüter Loris Karius und dessen damalige Freundin Sophia Thomalla spricht. Das sorgt in den sozialen Netzwerken für Unruhe.

Spruch kostet Fußballkommentator den Job

Dahlmann entschuldigt sich, aber Sky beschließt, die Zusammenarbeit nach dem Ende der Saison 2020/2021 zu beenden. Beim Zweitliga-Spiel Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue leistet sich Dahlmann einen zweiten Fehltritt. So sehen das jedenfalls die Verantwortlichen des Pay-TV-Senders, die nach dem Kommentar über einen japanischen Spieler die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung vorzeitig beenden.

Vom Kommentator zum DJ

Alles auf Neu: Jörg startet jetzt als DJ durch und versorgt Barbesucher:innen mit der besten Musik aus vier Jahrzehnten. Den Kommentatoren-Job hat er jedoch nicht ganz an den Nagel gehängt. Für den österreichischen Free-TV-Sender Servus TV kommentiert er Test-Partien mit deutscher Beteiligung.

Steckbrief von Jörg Dahlmann

Alle Infos zu Jörg Dahlmann im Überblick:

Name: Jörg Dahlmann

Beruf: Fußballkommentator

Geburtstag: 10. Januar 1959

Sternzeichen: Steinbock

Kinder: Vater von drei Kindern

Geschlecht: männlich

Haarfarbe: braun

Instagram: @joergdahlmann

Jörg Dahlmann im Interview

Kurz vor Start von "Promi Big Brother" gibt Jörg Dahlmann ein Interview.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

Jörg Dahlmann: Weil ich total Bock habe! Seit dem letzten Jahr bin ich Frührentner und nutze meine Zeit für Dinge, die mir einfach Spaß machen. Im Moment führe ich ein wunderschönes, unbeschwertes Leben ohne Sorgen, ohne irgendwelche Ängste, und da passt "Promi Big Brother" wunderbar rein.

Ausgerechnet während der Fußball-Weltmeisterschaft ziehst du bei "Promi Big Brother" ein. Wie sehr schmerzt es, die Spiele nicht verfolgen zu können?

Ja, es schmerzt, weil ich ein totaler Fan von Welt- und Europameisterschaften bin. Ich musste auch einen Termin im Robinson Club auf Fuerteventura absagen. Da hätte ich mit David Odonkor, der ja auch schon bei "Promi Big Brother" gewonnen hat, moderiert. Aber trotzdem ist es mir das wert, diese Erfahrung zu sammeln, und da muss ich diese Kröte einfach schlucken.

"Promi Big Brother" wird dein erster Ausflug in die Welt der Reality-Shows, ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil?

Es wird sicherlich ein paar Vorteile haben, weil ich da unbeschwert reingehe. Ein paar Nachteile auch, weil ich in taktischen Dingen nicht so fit bin wie möglicherweise andere. Aber da mache ich mir ehrlicherweise keinen Kopf. Ich freue mich auf die ganze Aufgabe, auf die Challenge, mit den anderen Menschen zusammenzuwohnen, die ich nicht kenne, und wie das soziale Verhalten sein wird. Ich habe in den letzten Jahren auch viel "Promi Big Brother" geschaut und mich natürlich auch darüber amüsiert, wenn die Leute ein bisschen aus der Haut gefahren sind. Ich bin auf mich selbst gespannt, wie ich reagieren werde, wenn mich einige Leute nerven sollten. Aber das sind eben die Erfahrungen, die ich dann sammele.

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

Ich bin ein Mensch, der gerne seine acht Stunden schläft. Ich könnte mir vorstellen, wenn man mit mehreren Leuten in einem Raum ist, dass das nicht möglich ist und ich wohl ein Schlafdefizit haben werde. Diese Müdigkeit schleppe ich dann den ganzen Tag über mit mir mit. Da muss ich mich ein bisschen zusammenreißen und auf gut Deutsch die Arschbacken zusammenkneifen. Aber das wird schon irgendwie machbar sein.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

Ich fände es ganz gut, wenn man auch beim Duschen für sich wäre. Aber da sind die Regeln nun mal anders. Aber mich beim Duschen zu beobachten, wird auch nicht so interessant sein. (lacht)

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

Ich habe ein allmorgendliches Ritual. Seitdem ich Frührentner bin, lebe ich auf Mallorca und habe hier einen wunderschönen Ausblick. Wenn ich aufstehe, schaue ich erst mal aufs Meer, mache mir einen Kaffee und spiele online eine Partie Backgammon. Auf den Meerblick und Backgammon werde ich verzichten müssen, Kaffee wird es aber wahrscheinlich auch geben und wenn nicht, trinke ich Wasser. Ist auch möglich, man muss sich mal zusammenreißen können. Das wird für jeden eine persönliche Kur.

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

Teamfähigkeit, einen Sinn für Gerechtigkeit und eine gewisse entspannte Haltung. Ich bin kein Krawallbruder. Ich versuche auch nicht, Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht unsympathisch wirken, sofort zu verurteilen, sondern ihnen erst mal eine Chance zu geben. Aber wenn jemand doof ist, sage ich das auch. Oder wenn jemand total egoistisch ist und es nur heißt "Ich, ich, ich", der wird dann auch was von mir zu hören bekommen.

Wie reagierst du in Konfliktsituationen?

Das hängt von den Personen und natürlich auch von der Situation ab. Ich habe einen kleinen Vorteil: ich bin alt. Ich habe 63 Lenze, die ich schon erlebt habe und wahrscheinlich wird es keinen geben, der mehr Lenze auf dem Buckel hat. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da der "Haus-Opa" bin und somit eine regulierende Funktion haben könnte. Es hängt aber auch immer davon ab, ob die anderen das dann auch annehmen. Wenn ich sehe, dass sich da zwei bekämpfen und der Grund dieses Bekämpfens wirklich total doof ist, dann würde ich schon einschreiten. Wovor ich aber selbst am meisten Bammel habe, ist, Leute nominieren zu müssen, gegen die ich nichts habe und die auch nett sind. Das finde ich problematisch, weil es der andere womöglich doch nicht versteht.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläufer?

Eine Führungsrolle muss ich da nicht haben, das ist auch für den Teamgedanken besser, wenn man die Fähigkeit besitzt, sich einzuordnen.

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

Natürlich den Kontakt zu meinen Kindern. Und ich spiele super gerne online Backgammon. Das macht mir riesigen Spaß, mit Menschen aus aller Welt zu spielen. Auch auf das Handy zu verzichten, wird hart. Das kennen wir heutzutage gar nicht mehr.

Was sagen deine Kinder zu deiner Teilnahme an "Promi Big Brother"?

Die erste Reaktion war: "Oh je." Aber ich habe ihnen meine Motive erklärt und dass mir Werner Hansch vor zwei Jahren sehr gut gefallen hat. Ich habe zwar nicht so eine Geschichte zu erzählen, aber ich fand das sehr beeindruckend. Seine Story, die Art und Weise, wie er sich präsentiert hat. Genauso wie David Odonkor, den ich persönlich kenne und schätze und der auch gewonnen hat. Beide sind in Bezug auf ihr Verhalten bei "Promi Big Brother" gewissermaßen ein Vorbild für mich.

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Ich bin Sportler und wenn ich in einem sportlichen Wettbewerb antrete, möchte ich auch gewinnen. Ich werde nicht in Depressionen verfallen, wenn ich nicht gewinne, aber ich muss mir das zum Ziel setzen. Das gehört sich ja auch und ist der Sache geschuldet, dass man versucht den Sieg zu erringen. Das ist nichts Böses oder Verwerfliches. Das muss eigentlich das Ziel eines jeden sein. Ich bin nicht auf das Geld angewiesen, das verschafft mir eine gewisse Lockerheit. Ich muss nicht gewinnen, aber ich würde mich natürlich über das Geld freuen. Wer nicht? Wenn ich das Verneinen würde, wäre das gelogen.

Ich bin der perfekte "Promi Big Brother"-Bewohner, weil …

… ich total Bock auf das Format habe. Ich freue mich auf eigene Erfahrungen, wie es sein wird, mit Menschen, die ich vorher nicht kannte, für einen gewissen Zeitraum zusammenzuleben.

"Promi Big Brother" 2022: Ab November in SAT.1

Welche Sprüche Jörg Dahlmann für die anderen Teilnehmer bei "Promi Big Brother" 2022 in petto hat, hörst du ab Freitag, den 18. November 2022, in SAT.1 und auf Joyn.

