Die Finalist:innen sind heute zu Gast bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2022

Das Wichtigste zum Nachlesen "Promi Big Brother" 2022 läuft seit dem 18. November in SAT.1. Welche Bewohner:innen in der Jubiläumsstaffel dabei sind, erfährst du hier.

Du bekommst nie genug von "Promi Big Brother" 2022? Hier erhältst du alle Infos zur Staffel 10.

Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden täglich in SAT.1 zur "Promi Big Brother"-Nachbesprechung mit wechselnden Gäst:innen ein. An Tag 19 im Studio: Kader Loth und "Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl.

Anzeige

Das Dreamteam der Nacht ist zurück: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" jede Nacht live zur exklusiven Show-Verlängerung ein. Das Duo begrüßt Gäst:innen, empfängt die Exit-Bewohner:innen zum ersten Interview nach dem Auszug und schaltet live zu den Bewohner:innen ins Haus.

Die tägliche "Promi Big Brother"-Nachbesprechung

Dieses Duo nimmt kein Blatt vor den Mund: Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden die "Promi Big Brother"-Zuschauer:innen täglich live zum gemeinsamen Lästern, Tratschen und Diskutieren ein. Seit Freitag, 18. November, bitten die beiden direkt nach der Hauptshow zur Nachbesprechung in "Promi Big Brother - Die Late Night Show". In einigen Folgen wurde Melissa von Romina Langenhan vertreten.

Das sind die Gäst:innen heute nach dem Finale

Ein letztes Mal besprechen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Geschehnisse im "Promi Big Brother"-Haus in der Late Night Show. In dieser letzten Folge sind alle vier Finalst:innen geladen, um die Jubiläumsstaffel Revue passieren zu lassen. Micaela Schäfer, Sam Dylan, Rainer Gottwald und Menderes sind die letzten Bewohner:innen. Sie haben jede Menge Herausforderungen gemeistert und Votings überstanden. Heute geht es aber auch für zu Ende.

Anzeige

Anzeige

Die Gäst:innen an Tag 19

Ein letztes Mal vor dem großen Finale besprechen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Geschehnisse bei "Promi Big Brother". Mit dabei sind an Tag 19 Reality-TV-Star Kader Loth und "Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl.

Reality-TV-Expertin Kader Loth

Kader Loth war schon in vielen Reality-TV-Formaten und ist eine wahre Expertin auf dem Gebiet. Schon im vergangenen Jahr war sie zu Gast in der Late Night Show. 2004 war sie selbst Bewohnerin in der 5. Staffel von "Big Brother". Ob sie uns ihren Favoriten für den Sieg der Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" verrät?

Anzeige

"Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl

Sascha Sirtl hat wie auch Kader Loth an der 5. Staffel von "Big Brother" teilgenommen und ging als Gewinner hervor. Ganze 365 Tage verblieb er im Haus und sackte eine Siegprämie in Höhe von einer Million Euro ein. Er kann also auch aus Erfahrung sprechen, wer das Zeug zur Siegerin oder zum Sieger hat.

Die Gäst:innen an Tag 18

Bekannte Gesichter im Partykeller von "Promi Big Brother - Die Late Night Show": Heute schauen Designer Julian F. M. Stoeckel und Jessie Noe Scheuermann vorbei.

Anzeige

Anzeige

Julian F. M. Stoeckel kommt in den Partykeller

Julian F. M. Stoeckel ist Designer und Schauspieler. Zu sehen war er bisher in unterschiedlichen Sendungen, unter anderem bei "Promi Shopping Queen" (2015), "Die beste Show der Welt" (2018) und bei "Promis privat" in SAT.1.

Jessie Noe Scheuermann setzt sich auf die grüne Samtcouch

Seit fünf Jahren sind Jay Khan und Jessie Noe Scheuermann zusammen. Das Paar lernte sich auf einer Party kennen und "es hat sofort gefunkt", erzählte die damals 24-Jährige in einem Interview. Wie Jay ist Jessie halb Engländerin. Was sie und ihren Freund noch verbindet und ob sie etwas aus dem Nähkästchen plaudern wird, erfährst du heute Abend in der Show.

Die Gäst:innen der Late Night an Tag 17

Bekannte Gesichter im Partykeller von "Promi Big Brother - Die Late Night Show": Heute ist das Moderatoren-Duo Marlene Lufen und Jochen Schropp zu Gast. Außerdem kehrt eine ehemalige Bewohnerin der aktuellen Staffel zurück.

Natürlich wird auch die Exit-Bewohnerin in der heutigen Folge ihr erstes Interview bei Jochen und Melissa geben. Nominiert sind Katy Karrenbauer und Doreen Steinert.

Tanja Tischewitsch ist wieder da

An Tag 15 musste Tanja "Promi Big Brother" verlassen. Zwei Tage später kehrt sie nun noch einmal zurück, um Melissa Khalaj und Jochen Bendel Rede und Antwort zu stehen. Wie waren ihre ersten Tage zurück in der echten Welt und was sagt sie zu den neuesten Dramen und Entwicklungen im Haus?

Überstunden für Marlene Lufen und Jochen Schropp

Seit Tag 1 moderieren die beiden "Promi Big Brother" 2022 ohne Ermüdungserscheinungen. Jetzt bleiben sie sogar noch länger und statten "Promi Big Brother - Die Late Night Show" einen Besuch ab. Sie haben täglich Kontakt mit den Bewohner:innen und können deshalb sicher ein paar spannende Einblicke geben.

Die Gäst:innen der Late Night Show an Tag 16

Knossi, Walentina und ihr Freund Can sind zu Gast bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Außerdem gesellt sich Schauspielerin Yvonne Woelke zu den Promis auf die Couch.

Knossi beim großen Bruder

Knossi ist Social-Media-Star und bekennender "Promi Big Brother"-Fan. Heute wird ihm die große Ehre erteilt, für die Bewohner:innen der Garage einzukaufen. Später schaut er bei Melissa Khalaj und Jochen Bendel vorbei.

Walentina kommt in Begleitung von Freund Can

Auch auf Walentina wartet bei "Promi Big Brother" ein aufregender Moment. Sie wird sich vor laufender Kamera das Auge von "Promi Big Brother" tätowieren lassen. Ob Can und sie später in der Late Night Show über einige von Walentinas Aussagen in der Show sprechen werden?

Yvonne Woelke ist zu Gast

Yvonne ist eine deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model. Sie stand unter anderem für "Tatort", "Pastewka" oder "Alarm für Cobra 11" vor der Kamera.

Das sind die Gäst:innen der Late Night Show an Tag 15

Melissa Khalaj und Jochen Bendel sind als Moderatorin und Moderator von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" immer dabei, wenn es Spannendes über die Bewohnerinnen und Bewohner zu erfahren gibt. Heute holen sie sich Maurice Schmitz und Mademoiselle Nicolette ins Studio und freuen sich auf neue Einblicke in das Leben der Promis und die Welt des großen Bruders.

Maurice Schmitz: Gewinner von "Prince Charming" 2021

Maurice Schmitz kennt sich mit TV-Shows aus. Er nahm 2021 an "Prince Charming" teil. Er eroberte das Herz von Kim Tränka und wurde zum Gewinner gekürt. Nach einem Jahr trennte sich das Paar jedoch. 2019 trat er zur "Mister Gay Germany"-Wahl an und machte dort den zweiten Platz. Mit seiner Teilnahme outete er sich.

Mademoiselle Nicolette: Die Influencerin besucht "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2022

Als Influencerin, Vloggerin und Co­me­di­an klärt Mademoiselle Nicolette über Body Positivity, Sexualität und Schönheits-OPs auf. Als Transfrau engagiert sie sich für Aufklärung und Akzeptanz der LGBTQ+-Gemeinde. Auf Instagram folgen ihr 275.000 Fans.

Die Gäst:innen an Tag 14

Jeremy Fragrance ist (wieder) zu Besuch

Nach seinem Exit an Tag 7 beehrt Jeremy Fragrance Jochen und Melissa heute wieder mit seiner Anwesenheit in "Promi Big Brother - Die Late Night Show". Auch um 22:15 Uhr wird er bei "Promi Big Brother" zu sehen sein: Als Einkäufer für die Garagen-Bewohner:innen.

Sarina Kolibal schaut vorbei

Sarina Kolibal ist eine Wahrsagerin bei AstroTV. Ob sie etwas zu dem Verbleib der Bewohner:innen bei "Promi Big Brother" sagen wird? Jochen und Melissa freuen sich jedenfalls schon sehr auf ihren Besuch.

Reality-Star Tessa Bergmeier ist zu Gast

Tessa Bergmeier ist ein deutsches Model aus Owingen. Bekannt wurde sie durch das Format "Germany's Next Topmodel" 2009. Inzwischen war sie in anderen Formaten wie "Die Alm" oder "Kampf der Realitystars" zu sehen.

Die Gäst:innen an Tag 13

An Tag 13 statten zwei attraktive Herren der Schöpfung mit Reality-TV-Erfahrung Melissa Khalaj (sie ist wieder zurück) und Jochen Bendel bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" einen Besuch ab. Einer von ihnen war vor rund einem Jahr noch selbst bei "Promi Big Brother" zu sehen, der andere ist der Ex-Partner einer aktuellen Teilnehmerin.

Ex-Bewohner Pascal Kappés in der "Late Night Show" zu Gast

2017 wurde Pascal Kappés zum Mister Saarland gewählt. Im selben Jahr trat er erstmals im deutschen Reality-TV auf. Vorläufiger Höhepunkt der TV-Karriere: Die Teilnahme an der 9. Staffel von "Promi Big Brother" im vergangenen Jahr. Als Gast in der "Late Night Show" kehrt er nun also zum großen Bruder zurück.

Ex-Freund von Jennifer Iglesias gibt sich die Ehre

Mit Nico Müller begrüßen Melissa Khalaj und Jochen Bendel einen Gast, welcher spannende Einblicke geben könnte, was in Bewohnerin Jennifer Iglesias vorgeht. Der 26-jährige Sunnyboy und das Reality-Sternchen hatten sich in einer TV-Show kennen und lieben gelernt. Im Herbst 2022 folgte aber die Trennung. Man darf gespannt sein, was Nico Müller heute in der "Late Night Show" über seine Ex-Freundin zu sagen hat.

Die Gäst:innen an Tag 12

An Tag 12 begrüßen Jochen Bendel und Romina Langenhan - in Vertretung von Melissa Khalaj - weitere spannende Gäst:innen. Einer davon kennt Walentina sehr gut und wird möglicherweise ein bisschen über sie erzählen können.

Peter Kujan schaut vorbei

Peter Kujan ist der Zweitplatzierte der schweizerischen "Bachelorette" und der Ex-Freund von Walentina Doronina. Ob er heute aus dem Nähkästchen plaudern wird?

Jens Hilbert ist zu Gast

2017 gewinnt Jens Hilbert "Promi Big Brother". Zu sehen war der Unternehmer außerdem bei "Dancing on Ice" in SAT.1, "Promi Shopping Queen" oder "Wunderbar anders wohnen".

Xenia Prinzessin von Sachsen beehrt die "Late Night" mit ihrer Anwesenheit

Im Partykeller wird heute einiges los sein. Zu Gast ist ebenfalls Xenia Prinzessin von Sachsen. Xenia ist Sängerin, Schriftstellerin und Kolumnistin und nahm an Shows wie "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" teil.

Tag 11: Sam Dylans Ex-Freund Rafi Rachek zu Gast

Im vergangenen Jahr war Rafi Rachek Bewohner bei "Promi Big Brother" und Sam Dylan plauderte bei Jochen und Melissa über ihn aus dem Nähkästchen. Heute dreht sich das um und Rafi wird uns hoffentlich etwas über seinen Ex-Freund erzählen können. 2021 war der 32-Jährige als Erster vom Publikum rausgewählt worden.

Gäst:innen an Tag 10

Nach der 10. Folge von "Promi Big Brother" 2022 musste Jörg Dahlmann das Haus verlassen. Er nahm bei Jochen und Romina auf der Couch Platz. Außerdem war noch eine Ex-Bewohnerin aus einer früheren Staffel zu Gast.

Chethrin Schulze: Ex-Bewohnerin und Reality-TV-Profi

Chethrin Schulze ist für Zuschauer:innen von "Promi Big Brother" keine Unbekannte. Die 30-Jährige nahm 2018 an der 6. Staffel teil und schrammte als Zweitplatzierte haarscharf am Sieg vorbei. Schlussendlich musste sie sich nur Silvia Wollny geschlagen geben. Vier Jahre später schaut die Berlinerin also wieder bei "Promi Big Brother" vorbei und stellt ihre Fachkompetenz als Darstellerin im Reality-TV unter Beweis.

Yasin Mohamed: Basketballer und Reality-TV-Star

Bei den Basketballern des FC Bayern München hat Yasin Mohamed den großen Durchbruch bisher nicht geschafft. Immerhin läuft er aber für die Amateure des Spitzenteams auf. Abseits des Spielfelds machte der 30-Jährige als Teilnehmer bei mehreren Reality-TV-Formaten von sich reden. Mit seinem Besuch bei "Promi Big Brother - Die Late Show" schnuppert er nun auch bei der Mutter aller Reality-TV-Shows rein.

Die Gäst:innen an Tag 9

Jochen Bendel und Romina Langenhan - in Vertretung von Melissa Khalaj - begrüßen an Tag 9 die Crème de la Crème bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show": Eine ehemalige Gewinnerin, einen König und einen echten Weltmeister.

Janine Pink: Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2019

Als Gewinnerin von "Promi Big Brother" 2019 kennt sich die Schauspielerin Janine Pink bestens mit der TV-Show aus. Die erfolgreiche Influencerin absolvierte zunächst eine Ausbildung als Kosmetikerin, bis sie 2013 fünf Jahre lang in die Rolle der Yvonne Voss in "Köln 50667" schlüpfte. Mit ihrem Wissen um Big Brother wird sie mit Sicherheit interessante Aspekte bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" einbringen.

Aaron Königs: Bei "Promi Big Brother" kennt er sich aus

Auch Aaron Königs hat sich bereits den Herausforderungen im Haus des großen Bruders gestellt. 2020 nahm er als Nachrücker der Show teil und erreichte Platz neun. Der Reality-Star war 2019 Kandidat bei der Datingshow "Prince Charming" und schied dort als Viertplatzierter aus. Sicherlich hat er einige spannende Anekdoten zu erzählen.

Luca Cinqueoncie: Diesen PBB-Bewohner kennt er besonders gut

Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ist auch Boxer Luca Cinqueoncie zu Gast. Seine Meinung dürfte besonders interessant sein. Der Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht kennt Rainer Gottwald sehr gut - denn der ist sein Manager. Wir sind gespannt, was Luca über Rainer und die anderen Bewohner:innen zu sagen hat.

Die Gäst:innen an Tag 7

Mit der 7. Folge von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" begrüßen die Moderator:innen - Aaron Troschke und Romina Langenhan springen kurzfristig für Jochen Bendel und Melissa Khalaj ein - ein TV-Sternchen und einen ehemaligen Bewohner im Studio.

Melody Haase: Mit Reality-TV kennt sie sich aus

Schon in mehreren TV-Shows war Melody Haase dabei. 2014 nahm sie an "Deutschland sucht den Superstar" teil, 2017 war sie in der Datingshow "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" dabei und 2021 gewann sie mit Freundin Xenia von Sachsen "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt".

Tobias Wegener: Er war selbst bei "Promi Big Brother"

Auch Tobias "Tobi" Wegener kennt sich mit TV-Shows aus. Er machte bei "Love Island" (2018), "Promi Big Brother" (2019) und "Promis unter Palmen" (2020) mit. Bei "Promi Big Brother" traf er Janine Pink, die beiden begannen einen heißen Flirt, doch eine glückliche Beziehung wurde daraus nicht und die Stimmung zwischen den beiden wurde eisig. Als sie ein Jahr später bei "Promis unter Palmen" wieder aufeinander trafen, versöhnten sie sich. Tobi war gerührt von Janines liebevoller Art, mit der sie sich um ihn kümmerte. In der "Late Night Show" kann er bestimmt Einblicke in das Leben in der Welt des großen Bruders geben.

Die Gäst:innen an Tag 6

In der sechsten Folge dürfen sich die ehemaligen "Promi Big Brother"-Bewohner:innen Almklausi und Alessia Herren sowie Micaela Schäfers Oma auf einen Besuch bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" freuen.

Almklausi sorgt für gute Unterhaltung

Wenn Almklausi auf der Bühne steht, ist gute Stimmung angesagt. Der Schlagersänger ist für Titel wie "Mama Laudaaa" und "Ich war noch niemals auf Mallorca" bekannt. 2019 war er bei "Promi Big Brother" zu sehen und kann die Zuschauer:innen bestimmt mit Anekdoten unterhalten.

Alessia Herren nimmt Platz

Alessia Herren ist keine Fremde, wenn es um Reality-TV geht. Die 20-Jährige war bereits in Formaten wie "Ab ins Kloster" (2019) und "Kampf der Realitystars" (2021) zu sehen. Ein Jahr zuvor war sie eine der Bewohnerinnen bei "Promi Big Brother" 2020. Ob sie etwas aus dem Nähkästchen plaudern wird?

Die Gäst:innen an Tag 5

In der 5. Folge von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" begrüßen Melissa und Jochen Schauspielerin Diana Herold und Ex-"Bachelor" Paul Janke auf ihrem Sofa.

Schauspielerin Diana Herold gibt sich die Ehre

Diana Herold wurde mit der "Bullyparade" auf ProSieben bekannt. Inzwischen stand sie schon für einige Filme vor der Kamera und hat auch das ein oder andere Reality-TV-Format für sich entdeckt. Sie nahm sie beispielsweise an "Die Alm", "Promi Shopping Queen" und "Das Sommerhaus der Stars" teil. Mit Melissa und Jochen bespricht sie ihre Eindrücke von den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Paul Janke: Ex-Bachelor und "Promi Big Brother"-Bewohner der 2. Staffel

Paul Janke ist in der 5. Folge von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" zu Gast. Im Jahr 2014 war er selbst Bewohner bei "Promi Big Brother" in der 2. Staffel und schaffte es sogar bis in Finale, das damals Aaron Troschke gewann. Zwei Jahre zuvor erlangte Paul als "Bachelor" in der gleichnamigen Dating-Show größere Bekanntheit. In den letzten Jahren hat er sich in einigen Formaten die Ehre gegeben - inzwischen ist er ein waschechter Experte. Wie er die Bewohnerinnen und Bewohner wohl einschätzt?

Die Gäst:innen an Tag 4

Reality-TV-Star in der Late Night

Calvin Kleinen ist inzwischen ein richtiger Reality-TV-Profi, nahm er doch schon an Formaten wie "Temptation Island", "Promis unter Palmen" und "Das große Promi-Büßen" teil. In diesem Jahr war er mit seinem Bruder Marvin bei der "CoupleChallenge" dabei. Wie er wohl die Bewohnerinnen und Bewohnern von "Promi Big Brother" 2022 einschätzt?

Sängerin LaFee bei Melissa und Jochen zu Gast

Als Teenager gelang Sängerin LaFee 2007 mit ihrem Album "Jetzt erst recht" und der Single "Heul doch" der große Durchbruch. Lange war es still um die Musikerin. Doch seit vergangenem Jahr arbeitet sie wieder an neuen Musikprojekten und ist heute Abend bei Melissa und Jochen in der "Late Night Show" zu Gast. Wir sind gespannt, was sie über die Bewohnerinnen und Bewohner zu sagen hat.

"Promi Big Brother - Die Late Night Show" läuft direkt im Anschluss an "Promi Big Brother" ab 23:45 Uhr in SAT.1.

Die Gäst:innen an Tag 3

In der 3. Folge von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" wird es glamourös - also noch glamouröser … Denn diesmal begrüßen Melissa und Jochen zwei schillernde Promi-Expert:innen.

Claudia Obert: Eine echte "Promi Big Brother"-Ikone

Claudia Obert ist "Promi Big Brother"-Kennerin wie kaum eine zweite. 2017 war sie selbst als Bewohnerin dabei. Viele ihrer Sprüche aus der damaligen Staffel sind bei den Fans legendär. 2020 begleitete die Luxuslady "Promi Big Brother" dann mit einer eigenen Online-Show, auch hier gewohnt charmant und unverblümt.

Julian F.M. Stoeckel: Bekennender"Promi Big Brother"-Fan

Julian F. M. Stoeckel ist ein alter Bekannter und gern gesehener Gast von Melissa und Jochen. Der Entertainer und Reality-TV-Liebhaber kennt sich in der Promi-Szene bestens aus, ist ein Garant für gute Laune und nie um spannenden Klatsch und kleine Lästereien verlegen.

Bei dem einen oder anderen Gläschen Champagner wird das heutige Geschehen auf dem Dachboden, in der Garage und im Loft in der "Late Night Show" eingeordnet, wobei sich die Gäst:innen und Moderator:innen in dieser Konstellation manch spitzen Kommentar sicher nicht verkneifen werden.

Die Gäst:innen nach Tag 2

Laut, lauter, Thorsten Legat

Der Ex-Sportler und Profi-Fußballer blickt nicht nur auf eine erfolgreiche Sportkarriere zurück, sondern auch auf viele abenteuerliche Teilnahmen in etlichen Reality-Formaten. Thorsten Legat weiß, wie nervenaufreibend, dramatisch und gleichzeitig spontan und irrsinnig eine Liveshow voller Promis sein kann.

Heute Abend wird er bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" 2022 einen intensiven Blick auf die Bewohner:innen werfen und begutachten, was in den verschiedenen Bereichen vor sich geht.

Ehemalige "Promi Big Brother"-Bewohnerin Eva Benetatou

Ein bekanntes Gesicht kehrt in die "Promi Big Brother"-Welt zurück. Eva Benetatou, Bewohnerin aus dem Jahr 2019, nimmt neben Melissa Khalaj und Jochen Bendel auf dem Sofa Platz und darf sich das Spektakel im Haus des großen Bruders in diesem Jahr von außen ansehen. Der in Griechenland geborene Reality-TV-Star nahm neben "Promi Big Brother" unter anderem bei "Der Bachelor" sowie bei "Promis unter Palmen" teil.

Die Gäst:innen an Tag 1

"Promi Big Brother"-Expertin Jenny Elvers

Sie war eine der Bewohner:innen der ersten Stunde: Schauspielerin Jenny Elvers zog 2013 selbst ins Haus von "Promi Big Brother" ein und gewann nach 15 Tagen das große Finale. Jenny weiß also, wie es sich in den Räumlichkeiten des großen Bruders lebt und welche emotionalen, aber auch nervenaufreibenden Situationen dabei entstehen.

Sänger Marc Terenzi

Ebenfalls eingeladen ist der US-amerikanische Sänger Marc Terenzi. Zusammen mit PBB-Bewohner Jay Khan gründete er 2021 die Schlager-Boyband Team 5ünf, die seither bekannte Boygroup-Hits auf Deutsch covert.

In Sachen Realityshows kennt sich der mittlerweile 44-Jährige ebenfalls gut aus. 2017 ging Marc zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in den Dschungel und gewann in der letzten Telefonabstimmung gegen Hanka Rackwitz den Titel des Dschungelkönigs.