Wer sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022? Diese Frage interessiert Fans brennend. Die Gerüchteküche brodelt - und immer mehr Namen potenzieller Bewohner:innen tauchen im Netz auf.

Update zu Thorsten Legat

Kaum hat die "Bild" ihre Spekulationen zu Thorsten Legat verkündet, folgt ein neues Update. Laut der Online-Seite ist es doch eher unwahrscheinlich, dass der ehemalige Fußballer dabei ist. Der Grund sei eine Operation. Ihm wurde ein Hoden abgenommen und deswegen gelte für ihn ein striktes Sportverbot, was auch die Spiele und Wettkämpfe in der Show betreffen würde.

Eine Fußball-Legende bei "Promi Big Brother" 2022

Dennoch gibt es schon eine Info zu einem der Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022: Eine Fußball-Legende ist in diesem Jahr dabei, wie Sendersprecher Christoph Körfer offenbart. Von wem die Rede ist und wer sonst noch dabei ist, erfährst du, sobald der große Bruder seine Geheimnisse lüftet.

Ist Thorsten Legat dabei?

Thorsten Legat soll einer der neuen Bewohner von "Promi Big Brother" 2022 sein - glaubt zumindest die "Bild". Deren Online-Seite zufolge ist der ehemalige deutsche Fußballer ein heißer Anwärter für die Welt des großen Bruders, immerhin war er schon in verschiedenen Shows wie "Das große SAT.1 Promiboxen", "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" oder "Das Sommerhaus der Stars" als Kandidat dabei. Aber wie sieht es mit #PromiBB aus? Das steht noch in den Sternen ...

Wer ist Thorsten?

Als ehemaliger Fußball-Profi stand Thorsten Legat bei einigen Clubs und Vereinen auf dem Feld. Das waren seine Stationen:

VfL Bochum (1986 bis 1991)

bei Werder Bremen (1991 bis 1994)

Eintracht Frankfurt (1994/95)

VfB Stuttgart (1995 bis 1999)

FC Schalke 04 (2000 bis 2001)

Zudem reiste Thorsten für Joko Winterscheidt in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" nach England, um am legendären Käserennen teilzunehmen.

Zieht Jürgen Milski ein?

Jürgen Milski ist ein "Big Brother"-Gesicht der ersten Stunde. Nun soll der Entertainer auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei sein. Das verriet ein Insider gegenüber "OKmag.de". "Jürgen Milski wird in diesem Jahr an der Jubiläumsstaffel teilnehmen. Der Sender will damit richtig einen raushauen und erhofft sich sehr viel davon, dass er zurück zu seinen Wurzeln kehrt!", so die anonyme Quelle.

Wer ist Jürgen?

Der heute 58-Jährige wurde 2000 mit der allerersten Staffel von "Big Brother" bekannt. Im Anschluss nahm er zusammen mit "Big Brother"-Mitbewohner Zlatko die Hit-Single "Großer Bruder" auf. Zlatko feierte 2019 sein Comeback bei "Promi Big Brother".

Macht Menderes Bagci bei "Promi Big Brother" 2022 mit?

Das Geheimnis um die Promis bei "Promi Big Brother" 2022 wurde noch nicht gelüftet. Wen lädt der große Bruder in seine Welt ein? Jetzt werden erste Gerüchte laut, Menderes Bagci könnte an der 10. Staffel teilnehmen.

Wer ist Menderes?

Nicht etwa durch außerordentliches Gesangstalent, dafür aber durch außerordentliche Hartnäckigkeit machte sich Menderes Bagci in der deutschen Castingshow-Welt einen Namen. 2002 versuchte sich der heute 37-Jährige erstmals bei "DSDS" - scheiterte jedoch. So ging es Jahr für Jahr weiter, doch Menderes ließ sich nie entmutigen. Immer wieder versuchte er die DSDS-Jury von seiner Stimme zu überzeugen, meist mit Interpretationen von Songs seines Idols Michael Jackson.

Während es für Menderes trotz seiner Ausdauer bei "DSDS" nie für den Sieg reichte, wurde er in einer anderen Show doch noch zum Gewinner gewählt. 2016 nahm er an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil und verließ die Show als Dschungelkönig.

Wer sind die Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022?

Ob der Unterhaltungskünstler tatsächlich einer der Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022 ist? Darüber darf weiter spekuliert werden: "SAT.1 freut sich, dass die Gerüchteküche zur Jubiläumsstaffel von 'Promi Big Brother' bereits brodelt. Wir beteiligen uns aber nicht an Gerüchten. Wer in diesem Jahr bei #PromiBB einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig bekannt."

"Promi Big Brother" 2022 startet am 18. November 2022 live in SAT.1. Weitere Infos zum Start und zu den Sendezeiten findest du hier.