"Promi Big Brother" 2022: Katy Karrenbauer im Porträt – Alle Infos zur Schauspielerin

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 startet in Staffel 10.

Die ersten Bewohnerinnen und Bewohner sind endlich bekannt!

Eine davon ist Katy Karrenbauer. Was du über die Schauspielerin und "Hinter Gitter"-Star wissen musst, erfährst du hier.

Sie hat die wohl markanteste Stimme in der deutschen Schauspiellandschaft: Katy Karrenbauer ist 2022 bei "Promi Big Brother" dabei. Hier erfährst du alles Wichtige über den "Hinter Gittern"-Star.

Am Freitag geht "Promi Big Brother" in eine neue Runde. Auch in Staffel 10 hat der große Bruder wieder viele Prominente versammelt. Mit dabei ist 2022 auch Katy Karrenbauer.

"Promi Big Brother" 2022: Katy Karrenbauer ist dabei

Die Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle als Christine Walter in "Hinter Gittern – Der Frauenknast" bekannt. Die knallharte Lesbe gab sie in der Serie ganze 16 Staffeln lang. Dass sie schauspielerisch noch viel mehr draufhat, wird aufgrund dieser berühmten Rolle aber oft vergessen. Katy wirkte in zahlreichen Serien, Filmen und Theaterstücken mit, darunter "Alles was zählt", "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug", "Hai-Alarm auf Mallorca" sowie im Blockbuster "Cloud Atlas".

Markante Stimme und vielseitig begabt

Auch in anderen künstlerischen Bereichen ist Katy Karrenbauer zuhause. Schon als Teenagerin war sie Sängerin in verschiedenen Rockbands, absolvierte eine klassische Gesangsausbildung und veröffentlichte später vier Musik-Alben sowie mehrere Singles.

Als Buch-Autorin kann sie ebenfalls glänzen. Sie veröffentlichte unter anderem einen Gedichtband, in mehreren Büchern erzählt sie eindrückliche Geschichten aus ihrem Leben.

Geld weg – Katys Privatinsolvenz

Aber die Schauspielerin hat nicht nur Schönes erlebt. Die wohl härteste Zeit in ihrem Leben war ihre Privatinsolvenz. Durch Fehlinvestitionen verlor Katy ihr gesamtes Vermögen. Ohne jeglichen Besitz war sie auf die Unterstützung von Freunden angewiesen. Doch sie kämpfte sich aus dieser schwierigen Situation heraus.

Dschungelcamp-Teilnahme aus Geldnot

Um ihre Schulden loszuwerden und wieder fest auf eigenen Beinen zu stehen, nahm Katy Karrenbauer 2011 auch bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Bei den Zuschauer:innen kam sie gut an und erreichte im Dschungelcamp den zweiten Platz.

Ihr starker Wille, nicht aufzugeben, zahlte sich am Ende aus. Inzwischen ist Katy wieder finanziell unabhängig und kann sich voll ihrer Leidenschaft Schauspielerei widmen.

Steckbrief von Katy Karrenbauer

Infos zu Katy Karrenbauer im Überblick:

Name: Katy Karrenbauer

Beruf: Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Synchronsprecherin

Geburtstag: 31. Dezember 1962

Sternzeichen: Steinbock

Familienstand: Single

Geschlecht: Weiblich

Ex-Partner: Danilo Lazzarini

Haarfarbe: Braun

Augenfarbe: Grün

Facebook: @katy.karrenbauer

Instagram: @katy.karrenbauer

"Promi Big Brother" 2022: Ab 18. November in SAT.1

Noch mehr von Katy Karrenbauer gibt es bei "Promi Big Brother" 2022 zu sehen. Die neuen Folgen laufen ab Freitag, 18. November täglich in SAT.1 und auf Joyn.

