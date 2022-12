Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" läuft in der 10. Staffel. Alle Sendezeiten im Überblick.

Melissa Khalaj und Jochen Bendel laden täglich in SAT.1 zur "Promi Big Brother"-Nachbesprechung mit wechselnden Gäst:innen ein.

Big Brother verpflichtet seine Bewohner:innen, Nominierungen für den nächsten Auszug abzugeben. Das sorgt für viel Unmut und Konfliktpotenzial.

Anzeige

Sie müssen zittern: Rainer Gottwald und Katy Karrenbauer sind nach Tag 18 auf der Nominierungsliste gelandet. An Tag 19 wird eine:r der beiden das Haus verlassen müssen.

An Tag 18 trifft es Katy Karrenbauer und Rainer Gottwald

An Tag 18 müssen sich die Bewohner:innen wieder gegenseitig nominieren. Katy Karrenbauer und Rainer Gottwald ziehen den Kürzeren und müssen am kommenden Tag bibbern. Besonders pikant: Menderes hatte eine dreifache Stimme, weil er beim Zocken gegen Jörg Dräger bei einer kleinen "Geh aufs Ganze"-Einlage gewonnen hatte. Katy ahnt bereits, dass sie von Menderes nominiert wurde ...

Wen es am Ende trifft? Jetzt könnt ihr abstimmen. Das Resultat sehr ihr in der nächsten Folge von "Promi Big Brother" 2022.

Micaela Schäfer und Jennifer Iglesias sind nominiert

Während Katy Karrenbauer und Doreen Steinert noch zittern, landen schon die nächsten Bewohnerinnen auf der Exitliste. Micaela Schäfer und Jennifer Iglesias stehen nun ebenfalls kurz vor dem Auszug. Damit wird an Tag 18 auf jeden Fall eine Frau das Haus verlassen.

Anzeige

Anzeige

Sam Dylan rettet sich

Nach dem Arenaspiel an Tag 17 steht gleich noch einmal ein Arenaspiel an. Denn Sam Dylan, Micaela und Jennifer ziehen gegen Menderes, Jay Khan und Rainer Gottwald den Kürzeren. Um zu entscheiden, wer von den drei Verlierer:innen nominiert wird, treten diese noch einmal gegeneinander an. Sam kann sich retten, die anderen beiden haben eine unruhige Nacht vor sich ...

Wer an Tag 18 gehen muss, siehst du morgen ab 22:15 live in SAT.1 und auf Joyn.

Katy Karrenbauer und Doreen Steinert sind nominiert

Kaum ein Tag vergeht derzeit ohne Nominierungen. Heute hat es Katy Karrenbauer und Doreen Steinert erwischt. Befragt wurden im Vorfeld Rainer Gottwald, Jennifer Iglesias, Menderes und Sam Dylan. Jede:r der vier Bewohner:innen durfte zwei Stimmen abgeben. Am Ende gab es einige wenige Übereinstimmungen. Der Name Doreen fiel dreimal, Katy wurde zweimal gewählt. Damit stehen die beiden an Tag 17 zur Wahl.

Anzeige

Wer muss das "Promi Big Brother"-Haus verlassen und wer darf weiter um 100.000 Euro kämpfen? Das erfährst du heute um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Nominierung nach Arenaspiel

Nachdem Tanja bereits von Doreen nominiert wurde, entscheidet ein Arenaspiel an Tag 15 über die weiteren Wackler. Da die Loftbewohner:innen das Basketballduell gewinnen, sind sie sicher und dürfen auch zwei Garagen-Bewohner:innen schützen. Jennifer und Menderes werden geschont, dafür kommen Rainer und Sam auf die Nominierungsliste.

In einem weiteren Spiel kann sich eine der drei Personen vor dem Exit retten. Rainer kann einen halben Liter am besten abschätzen und entgeht so dem Exit. Die Zuschauer:innen haben die Wahl, wer ausziehen muss: Tanja oder Sam.

Doreen Steinert muss nächste Nominierung vornehmen

Nach einer guten Leistung an Tag 14 in der Arena hat der große Bruder eine große Aufgabe für Doreen Steinert. Sie bekommt zwei Karten, eine grüne und eine rote. Mit der grünen Karte kann sie eine Mitbewohnerin oder einen Mitbewohner vor der nächsten Nominierung schützen. Mit der roten Karte nominiert Doreen die nächste Person. Diese Karte muss die Musikerin weitergeben, sie darf sie nicht selbst behalten. Das gilt allerdings nicht für die grüne Karte.

Anzeige

Anzeige

Die Qual der Wahl

Für die 36-Jährige ist die Entscheidung eine große Herausforderung. "Es ist beides nicht das, was ich machen will", seufzt die gebürtige Potsdamerin. Doch der große Bruder drängt auf eine Entscheidung. Schließlich gibt sich Doreen selbstlos und verschenkt die grüne Karte an Katy Karrenbauer. Die rote Karte und damit einhergehend die erste Nominierung gibt sie zögerlich an Tanja Tischewitsch. "Es gibt keinen Grund", aber irgendeine Entscheidung müsse sie schließlich treffen.

Die Karten sind verteilt

Danach wird es noch unangenehmer. Vorerst traf das frühere "Nu Pagadi"-Mitglied die Entscheidung im stillen Kämmerlein. Doch nun muss sie diese vor versammelter Mannschaft öffentlich machen und die Karten übergeben.

Katy Karrenbauer zeigt sich überrascht und glücklich über die grüne Karte. Dafür gibt es erst mal einen Drücker für Doreen. Die Verteilung der roten Karte an Tanja Tischewisch nimmt die 33-Jährige gelassen: "Ich bin echt nicht sauer auf dich. Alles gut", beschwichtigt das Reality-Sternchen.

Jay Khan muss drei Bewohner:innen auswählen

Jay Khan hat keinen leichten Tag bei "Promi Big Brother" 2022. Als Kapitän darf er nicht nur sein Team durch die Challenge führen, sondern muss auch eine folgenschwere Entscheidung treffen. Denn der große Bruder fordert ihn auf, drei Bewohner:innen aus der Garage zu nominieren. Eine Aufgabe, die ihm sichtlich mehr zu schaffen macht als das vorangegangene Spiel. Für wen entscheidet er sich wohl? Und mit welcher Begründung?

Der 41-Jährige geht sehr rational an die Sache ran. Menderes könne er schlichtweg nicht nominieren und Jennifer sei die einzige Dame in der Runde. Damit bleiben lediglich Jörg Knör, Sam Dylan und Rainer Gottwald.

Sam Dylan streicht sich von Nominierungsliste

Dennoch müssen nur Jörg und Rainer das Aus am Donnerstag fürchten, denn der große Bruder zeigt sich großzügig: Er lässt die drei Nominierten in einem Geschicklichkeitsspiel gegeneinander antreten. Während Jörg und Rainer beim Versuch, einen Faden durch die winzigen Löcher mehrerer Stecknadelköpfe zu führen, kläglich scheitern, meistert Sam die Aufgabe souverän. Der Lohn: Der Reality-Star steht nicht mehr auf der Nominierungsliste!

Wie du für oder gegen die beiden verbleibenden Wackelkandidaten abstimmen kannst, erfährst du hier.

Jetzt zeigen sich die wahren Gesichter

Nach dem unerwarteten Auszug von Moderatorin Diana Schell wissen alle Bewohner:innen, dass es nicht vorhersehbar ist, wer wann heimgeschickt wird. Heute Abend stellt der große Bruder nicht nur den Zuschauer:innen die Frage, wer als Nächstes nach Hause gehen soll - auch die verbliebenen Bewohner:innen müssen eine Stimme abgeben.

Dass diese Entscheidung nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen der Bewohner:innen zählt, weiß Big Brother natürlich genau. Trotzdem möchte er von jeder und jedem eine klare Antwort bekommen. Nach mehr als einer Woche in den vier Wänden des großen Bruders konnten sich alle ein Bild von ihren Konkurrent:innen machen. Jetzt zeigt sich, wer bei wem am schlechtesten abgeschnitten hat.

Wer nominiert an Tag 9 wen?

Die Bewohner:innen haben es in der Hand: Jede:r von ihnen muss sein persönliches Voting abgegeben haben. Catrin hat als Neuankömmling noch einen Tag Welpenschutz und darf deswegen nicht nominiert werden. Doreen und Jennifer sind bereits durch zwei Spiele auf der Liste gelandet.

Doreen Steinert nominiert Sam Dylan

Jay Khan nominiert Jörg Knör

Menderes nominiert Walentina Doronina

Micaela Schäfer nominiert Sam Dylan

Walentina Doronina nominiert Jörg Dahlmann

Sam Dylan nominiert Micaela Schäfer

Jörg Knör nominiert Jörg Dahlmann

Jennifer Iglesias nominiert Katy Karrenbauer

Rainer Gottwald nominiert Jörg Dahlmann

Tanja Tischewitsch nominiert Jörg Knör

Katy Karrenbauer nominiert Sam Dylan

Jörg Dahlmann nominiert Jörg Knör

Catrin Heyne nominiert Walentina Doronina

Die Nominierten im Überblick

An Tag 10 muss ein Promi aus dem Kreis der Nominierten das Haus verlassen. Diese Bewohner:innen könnte es treffen:

Doreen Steinert

Jennifer Iglesias

Sam Dylan

Jörg Knör

Jörg Dahlmann

Im Loft ist die Entscheidung, wer als Erstes auf der Exit-Liste kommt, bereits gefallen. Doreen hatte zur falschen Zeit die falsche schwarze Laterne in der Hand gehabt. Als die Zeit abgelaufen ist, ist auch die Entscheidung gefallen. Sie könnte morgen ausziehen müssen.

Nachdem das Garagen-Team beim "Schmuseklettern" in der Arena glänzen konnte, durfte Team-Kapitän Jörg Knör einen Bewohner oder eine Bewohnerin aus dem Loft für den morgigen Exit nominieren. Seine Wahl fiel auf Jennifer Iglesias.

Durch die Live-Nominierung sind zusätzlich noch Sam Dylan, Jörg Knör und Jörg Dahlmann auf die Exit-Liste gerutscht. Sie haben jeweils drei Stimmen in der geheimen Abstimmung im Sprechzimmer erhalten. Welche:r Bewohner:in morgen tatsächlich aus dem "Promi Big Brother"-Haus ausziehen muss, entscheiden die Zuschauer:innen per Voting.