Knaller-Enthüllung! "Promi Big Brother" 2023: Diese Promis sind in Staffel 11 dabei

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" geht mit Staffel 11 zum Ende des Jahres in die nächste Runde. Infos zu Sendezeiten und Sendeterminen erfährst du hier.

Die wichtigsten News zu "Promi Big Brother" 2023 erfährst du hier.

Hier erfährst du die ersten zwei Bewohnerinnen von Staffel 11.

Welche Promis wagen sich dieses Jahr in die Welt von Big Brother? Die Gerüchteküche läuft heiß und Spekulationen über den ersten möglichen Teilnehmer werden laut. Nun hat der große Bruder die ersten zwei Promi-Namen offenbart.

+++ Update, 24. Oktober 2023 +++

Spekulationen über weitere Bewohnerin

Die Spannung steigt: Welche Bewohner sind in diesem Jahr dabei? Laut bild.de soll Patricia Blanco in der Jubiläumsstaffel 11 von "Promi Big Brother" dabei sein. Deshalb sorge sich Yvonne Woelke bereits um das Wohl von Peter Klein - ihrer Meinung nach sei die Tochter des verstorbenen Schlagerstars Roberto Blanco doch bekannt dafür, dass sie "ausfallend und aggressiv" werden könne. Sie vermutet gar, dass auch Peters Ex-Frau Iris Klein einziehen könnte. Dann werde es eng für Peter, so die junge Schauspielerin. Doch der große Bruder hält sich wie gewohnt bedeckt: "SAT.1 freut sich, dass die Gerüchteküche zur neuen Staffel von 'Promi Big Brother' bereits brodelt. Wir beteiligen uns aber nicht an Gerüchten. Wer Ende des Jahres bei #PromiBB einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig bekannt."

+++ Update, 9. Oktober 2023 +++

Big Brother verkündet Peter Klein und Yeliz Koc als erste Bewohner:innen

Big Brother überrascht seine Fans mit zwei Knaller-Enthüllungen! Der große Bruder hat nun die ersten beiden Promis verraten, die bei "Promi Big Brother" 2023 mitmachen.

Peter Klein, der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Ex-Mann von Iris Klein, wird sich in die aufregende Welt von Big Brother begeben.

Reality-TV-Star und Influencerin Yeliz Koc ist ebenfalls mit dabei.

Wer die anderen Bewohner:innen sind, ist nach wie vor geheim. Sobald der große Bruder weitere Namen veröffentlicht, erfährst du es natürlich zuerst hier.

"Promi Big Brother" 2023 startet im November

"Promi Big Brother" 2023 läuft ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn. Zum zehnjährigen Jubiläum von "Promi Big Brother" zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream. "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ zu sehen sein.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Spekulationen um Peter Klein

Wagt Peter Klein das Experiment "Promi Big Brother" 2023? Laut news. de heizt ausgerechnet seine Ex-Frau Iris Klein, Mutter von Daniela Katzenberger, mit einer Instagram-Story die Spekulationen an. Sie habe geschrieben: "Wenn mein Ex im Promi BB Haus sein 5678904257 igstes Interview gibt, ziehe ich mich nicht warm an."

Wer ist Peter Klein?

Das erste Mal trat Peter Klein als Kandidat der Casting-Show "X Factor" 2011 öffentlich in Erscheinung. Er ist der Ex-Mann von Reality-TV-Teilnehmerin Iris Klein und somit der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser.

Der gelernte Maler und Lackierer erlangte durch das Format seiner Stieftochter "Daniela Katzenberger - natürlich blond" Bekanntheit. Seitdem war der aus Bad Salzuflen stammende Sänger regelmäßig Teilnehmer in verschiedenen TV-Formaten, wie "Das perfekte Promi Dinner" oder "Das Sommerhaus der Stars". 2023 zerbrach seine Beziehung mit Iris Klein und endete in einem öffentlichen Rosenkrieg.

Wer sind die Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2023?

Ob der Stiefvater von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser tatsächlich bei "Promi Big Brother" 2023 mitmachen wird? Das große Geheimnis um die Bewohnerinnen und Bewohner wird noch nicht gelüftet: "SAT.1 freut sich, dass die Gerüchteküche zur neuen Staffel von 'Promi Big Brother' bereits brodelt. Wir beteiligen uns aber nicht an Gerüchten. Wer Ende des Jahres bei #PromiBB einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig bekannt."