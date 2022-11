"Promi Big Brother" 2022: Menderes über das schwierige Verhältnis zu seiner Mutter

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 ist gestartet. Die 10. Staffel läuft täglich in SAT.1.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022. Einer davon ist Menderes.

Bei "Promi Big Brother" teilen die Promis intime Geschichten. An Tag 4 vertraut sich Menderes den Bewohner:innen an.

An Tag 4 von "Promi Big Brother" spricht Menderes mit seinen Garage-Mitbewohner:innen über seine Kindheit und seine Mutter.

Menderes über sein trauriges Schicksal

In der Garage vertraut sich Menderes bei "Promi Big Brother" 2022 den anderen Männern in der Runde an und spricht über das angespannte Verhältnis zu seiner Mutter.

Nur sporadisch Kontakt zur Mutter

Als Menderes zehn Jahre alt war, habe er zu seinem Vater ziehen müssen. Davor hatte er bei seiner Mutter gelebt. Doch nachdem er ausgezogen war, sei der Kontakt mehr und mehr versiegt.

Sie hat nie gesagt: "Mein Sohn, komm mal." Menderes

"In den ersten Jahren hat sie sich noch gemeldet, da habe ich sogar mal ein Geschenk bekommen", berichtet Menderes. "Nach drei Jahren nicht mehr. Sie hat nie gesagt: 'Mein Sohn, komm mal.' Wir haben nur noch sehr sporadisch telefoniert. Doch der Kontakt kam immer nur von mir aus. Aber so eine Erwachsene muss doch wissen, sie hat ein Kind, da kann man sich vielleicht einmal im Monat melden."