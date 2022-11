An Tag 20 erspielte sich Danny Liedtke in der Arena sein Goldene Finalticket und zog als erster Bewohner in Finale ein. Nach dem Halbfinale stehen nun alle Finalist:innen von "Promi Big Brother" 2021 fest.

Im Clip: Exit: Papis Loveday verlässt "Promi Big Brother" im Finale auf Platz 4

+++ Update 28. August 2021 - 01:34 Uhr +++

Melanie Müller sichert sich den Sieg

Und die Gewinnerin ist Melanie Müller! Sie überstand jedes Voting, jedes Duell und jedes Wortgefecht mit ihren Mitbewohner:innen. Als Letzter Promi verlässt sie den Big Planet und blickt auf 22 Tage voller Sorgen, Lachanfälle und Freundschaftsbekundungen zurück.

+++ Update 28. August 2021 – 00:45 Uhr +++

Uwe Abel landet auf Platz zwei

Ohne Haare ging Uwe Abel ins Finale, als Zweitplatzierter geht er wieder raus. Es war knapp beim Zuschauer:innen-Voting. Doch schlussendlich stimmte mehr Fans für Melanie Müller. Für den Bauern mit Herz blieb der zweite Platz.

+++ Update 27. August 2021 – 23:34 Uhr +++

Danny Liedtke landet auf dem dritten Platz

Dank Goldenem Ticket wurde Danny Liedtke erster Finalist. Im Finale scheidet Danny nach Papis Loveday als Zweiter aus und sichert sich Platz drei.

+++ Update 27. August 2021 – 21:50 Uhr +++

Papis Loveday auf Platz 4

Topmodel Papis Loveday scheidet als erster aus dem #PromiBB-Finale aus. Jubelnd verlässt er den Big Planet und wird mit tosendem Applaus im Studio begrüßt. Seine Platzierung mache ihn stolz, so Papis.

+++ Update 26. August 2021 – 22:20 Uhr +++

Die Finalist:innen stehen fest

Aus sechs werden vier: Sechs Bewohner:innen waren noch beim Halbfinale dabei. Für Danny Liedtke war bereits klar, dass ihm der Einzug ins Finale sicher ist. Er ergatterte am Mittwoch, 25. August, sein Goldenes Finalticket. Nun stehen neben ihm auch Melanie Müller, Papis Loveday und Uwe Abel im Finale.

Als erste musste sich Ina Aogo von ihrem Traum vom Finale verabschieden. Beim Zuschauer:innnen-Voting konnte sie gegen Melanie Müller nicht bestehen. In einem weiteren Voting hieß es dann auch für Marie Lang Abschied nehmen.

Wer den Sieg bei "Promi Big Brother" 2021 einfahren und die Siegprämie von 100.000 Euro mit nach Hause nehmen wird, das siehst du am Freitag, 27. August, um 20:15 Uhr live in SAT.1

+++

Voller Einsatz bei gleich zwei Duellen: Danny Liedtke hat sich das goldene Ticket für das große Finale von "Promi Big Brother" 2021 redlich verdient. Er setzt sich gegen seine Mitbewohnerinnen Melanie Müller und Marie Lang durch. Zuvor konnte er sich mit seinen Mitstreiterinnen von der Raumstation gegen das Team vom Big Planet behaupten. Nun steht Danny Liedtke als der erste offizielle Finalist fest und ist dem Sieg ein ganzes Stück näher gekommen.

Raumis gegen Planetis

Im ersten Duell "Mehrere Doofe, ein Hirn" treten erst drei Bewohner:innen vom Big Planet an, und danach drei Bewohner:innen der Raumstation. Dabei müssen sie so viel Wasser wie möglich in einer Schale auf dem Kopf durch einen Parcours manövrieren. Melanie, Danny und Marie von der Raumstation können dabei auftrumpfen. Sie bringen mehr Wasser als die Planetis durch den Parcours. Damit kommen sie eine Runde weiter im Kampf um das goldene Finalticket.

Gewinner:innen-Trio in der nächsten Runde

Im zweiten Duell ist Taktik und das richtige Pokerface beim Setzen von Chips gefragt. Marie gewinnt zwar eine Runde, scheidet aber ziemlich schnell aus. Schlussendlich kann Danny Liedtke den Sieg nach Hause nehmen.

Als Finalist hat Danny sowohl an Tag 20 als auch an Tag 21 Nominierungsschutz. Das große Finale von "Promi Big Brother" ist am 27. August 2021 um 20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn sowie im Livestream.

