Zwei Wochen voller Spaß und Spannung sind bei "Promi Big Brother" bereits vorbei. Am 27. August 2021 steht das Finale der SAT.1-Show an. Hier erfährst du alles über die Final-Show.

Anzeige

Es geht wieder los! "Promi Big Brother" geht in die 10. Staffel! "Promi Big Brother" 2022: Alle Infos gibt es hier auf einen Blick

Verpasse keine Folge! Hier findest du eine Übersicht zum Start und den Sendezeiten

Der große Bruder hat wieder 15 großartige Promis eingeladen! Wer sind die Bewohnerinnen und Bewohner?

+++ Update am 28. August 2021 - 01:38 Uhr +++

Das Finale ist vorüber und die Gewinnerin 2021 steht fest: Melanie Müller ergattert den Titel und verweist ihre Konkurrenten Uwe Abel (Platz 2), Danny Liedtke (Platz 3) und Papis Loveday (Platz 4) auf die hinteren Ränge. Big Brother schließt nun das Weltall - doch die nächste Staffel steht schon in den Startlöchern.

+++

Das Finale bei "Promi Big Brother 2021

Im Finale von "Promi Big Brother" bestimmen die Zuschauer:innen im Voting, wer sich als Gewinner:in den Sieg sichern kann. Die Bewohnerin oder der Bewohner, die oder der als Sieger:in aus dem Weltall auf die Erde zurückkehrt, bekommt 100.000 Euro Preisgeld.

Sendezeit und Sendetermin im Finale 2021

Am Freitag, den 27. August 2021, läuft das Finale von #PromiBB ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Sobald die Gewinnerin oder der Gewinner der 9. Staffel feststeht, läuft im Anschluss "Promi Big Brother – Die Late Night Show" mit den Moderator:innen Melissa Khalaj und Jochen Bendel. Natürlich haben die beiden die Siegerin oder den Sieger zu Gast und stellen ihr oder ihm einige Fragen.

Anzeige

Anzeige

"Promi Big Brother" im Livestream: So kannst du das Finale 2021 online sehen

Solltest du keinen Fernseher besitzen oder dein TV-Gerät am 27. August zur Prime-Time bereits belegt sein, kannst du das Finale von "Promi Big Brother" im kostenlosen und legalen Livestream sehen. Dafür benötigst du nur ein Smartphone, ein Tablet oder einen PC.

Somit verpasst du keine Sekunde deiner Lieblingsshow und erfährst gleichzeitig mit der TV-Ausstrahlung, welche:r der Bewohner:innen sich im Zuschauer:innen-Voting durchsetzt.

Tickets für das "Promi Big Brother" 2021 Finale

Bei "Promi Big Brother" sind in diesem Jahr wieder Zuschauer:innen erlaubt. Willst du live in den MMC Studios in Köln bei der Aufzeichnung der Show dabei sein? Tickets für die Sendungen und das Finale findest du hier.

Anzeige

Wichtig: Du brauchst unabhängig von deinem Impf- oder Genesenen-Status ein negatives Antigen-Testergebnis, um im Publikum dabei sein zu können.

"Promi Big Brother" 2021 Kandidat:innen: Wer ist im Finale dabei?

Danny Liedtke hat sich an Tag 20 sein goldenes Finalticket gesichert. Er steht als erster Finalist fest. Nach dem Halbfinale stehen auch die übrigen drei Finalist:innen fest:

Danny Liedtke

Melanie Müller

Uwe Abel

Papis Loveday

Voting und Abstimmung im Finale von "Promi Big Brother" 2021

Das Voting und die Abstimmung laufen im Finale von "Promi Big Brother" genauso wie in den Shows zuvor: Einerseits kannst du für deine:n Lieblingsbewohner:in in der SAT.1-App abstimmen, gleichzeitig läuft aber auch ein SMS- und ein Telefon-Voting. Dieses ist mit einem Gewinnspiel verbunden. Hier erfährst du alles über das Voting.

Anzeige

Anzeige

Nochmal sehen: Das "Promi Big Brother" Finale 2021 als Wiederholung und ganze Folge

Direkt nach der TV-Ausstrahlung kannst du das Finale nochmal als Wiederholung und ganze Folge kostenlos online auf sat1.de und auf Joyn sehen. All deine Lieblingsmomente aus der Show bleiben so jederzeit für dich abrufbar.

Das könnte dich auch interessieren: