Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" läuft momentan in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Eine davon ist Diana Schell. Beim ersten regulären Exit musste sie das Haus an Tag 8 verlassen. Was du über die Homeshopping-Moderatorin wissen musst, erfährst du hier.

"Promi Big Brother" 2022 ist in vollem Gange. Eine Bewohnerin ist Diana Schell. Für sie ist das Abenteuer bereits vorbei. Alles Wichtige zu der Moderatorin erfährst du hier im Überblick.

Diana Schell im Exit-Interview

Im "Late Night Show"-Partykeller bei Jochen Bendel und Romina Langenhan gewährt Diana Schell erste Einblicke aus dem "Promi Big Brother"-Haus. Wie es ihr nun nach dem Exit gehe, wollen der Moderator und die Moderatorin wissen. "Ich habe tolle Menschen kennengelernt, es hat Spaß gemacht. Aber dann natürlich ist es schade, nicht mehr dabei zu sein", erklärt Diana und erzählt die ersten Insights aus dem Promi-Haus: Die Gruppe um Rainer Gottwald sei sehr "harmonisch": "Aber wenn es dann ums Eingemachte geht, wird es schon ein bisschen anders."

Mit dem Rauswurf habe sie nicht gerechnet, aber es durchaus für möglich gehalten. Und natürlich wollen Jochen und Romina wissen, ob Diana persönliche Favorit:innen habe. Für Diana stehen Menderes, Rainer Gottwald und Tanja Tischewitsch auf der Favoritenliste.

Zum Abschluss meint Diana noch: "Ich wäre wirklich gern länger drinnengeblieben. Ich habe mich auf Challenges gefreut."

Diana Schell ist raus

Es ist immer ein schweres Los, das "Promi Big Brother"-Haus beim ersten regulären Exit verlassen zu müssen. In dieser Staffel hat Diana Schell dieses Los gezogen. Die Zuschauer:innen haben gewählt, wen sie im Haus behalten wollen. Die Moderatorin konnte nicht genug Stimmen für sich gewinnen. Damit zieht sie als erster regulärer Exit der Jubiläumsstaffel an Tag 8 aus.

Zuvor waren Patrick Hufen und Jeremy Fragrance freiwillig ausgezogen.

Diana Schell: Opfer von Ghosting

Im Loft von "Promi Big Brother" 2022 nutzt Tanja Tischewitsch die Zweisamkeit und fühlt Diana Schell auf den Zahn. Was geht bei der Homeshopping-Moderatorin in Sachen Liebe? Diana antwortet ausführlich und gibt Einblicke in ihr Liebesleben. Sie spricht über Ghosting und darüber, was ihr bei einem Mann wichtig ist.

Es gibt da jemanden, ich lasse es einfach mal laufen. Ich kann da noch nichts zu sagen. Diana Schell

Diana ist momentan vorsichtig. Denn die 52-Jährige hat ein paar Ghosting-Erfahrungen durchgemacht. "Das ist der Clou: Alle melden sich wieder, aber so larifari", wundert sie sich.

Auch Tanja Tischewitsch hat Ähnliches erlebt: "Das war bei mir auch ganz oft so. Vor allem, wenn ich ein neues Projekt hatte oder ein Strandfoto auf Instagram hochgeladen habe."

"Früher war ich immer die Nette"

Durch die Erfahrungen hat Diana dazugelernt. "Das hat für mich null Wertigkeit. Das kann ich heute schnell sehen, aber das war früher nicht so. Früher war ich immer die Nette. Inzwischen habe ich einen Radar, ein Gefühl dafür, wer es ernst mit mir meint."

Vor allem eine Beziehung hat Spuren hinterlassen, sie war schwierig und toxisch. Diana brauchte lange, um sich davon zu erholen.

Beruflich war ich die erfolgreiche Moderatorin. Privat war ich ein Staubkorn. Aber nachdem ich das aufgearbeitet habe, habe ich ganz viel verstanden. Wie mir das passieren konnte, und dass mir das nie wieder passiert! Diana Schell

Das sucht Diana in einem Mann

Mittlerweile ist Diana rigoroser im Aussieben von Menschen geworden und lässt sich nicht mehr ausnutzen - aber sie ist immer noch für andere da. Ihr Zukünftiger sollte dabei auch tiefer blicken können, wie sie Tanja erklärt.

Wenn mich ein Mann toll findet, möchte ich, dass er in meine Seele schaut und sieht, wie ich bin. Und nicht nur, dass er meine Instagram-Bilder toll findet. Und wenn man merkt, dass man nicht den gleichen Humor hat, kannst du es original knicken. Diana Schell

Diana Schell ist Bewohnerin Nr. 2 im Loft

Was für eine Überraschung! Nachdem Diana Schell schon befürchtet hatte, sie sei so früh in der 10. Staffel von "Promi Big Brother" direkt ausgeschieden, staunte die Moderatorin nicht schlecht. Big Brother führte sie nicht etwa nach draußen, sondern geradewegs in den ihr bisher unbekannten dritten Bereich: das Loft.

Dort traf Diana nach einem kurzen Versteckspiel auf Rainer Gottwald, der sichtlich Freude daran hatte, die Bewohnerin wiederzusehen und ihr die luxuriöse Ausstattung des gesamten Lofts zu zeigen.

"Promi Big Brother" 2022: Diana Schell ist dabei

Mit Diana Schell zieht eine wahre Frau mit viel Energie bei "Promi Big Brother" ein. Als Moderatorin verfügt sie über viel TV-Erfahrung. Sie hat auch kein Problem damit, ihren Körper zu präsentieren. Die November-Ausgabe 2021 des "Playboy" zeigte sie auf dem Cover.

Moderatorin: Von ARD und MDR zu HSE

Diana übernahm die Programmansage in der ARD und moderierte Shows wie "Liebe Liebe" und "Finderlohn" im MDR. Seit 2020 steht sie bei HSE vor der Kamera. Auch die Radiowelt hat sie erobert, bei Sky Radio hat sie zum Beispiel die "Morning Show" übernommen.

Prominente Gästinnen und Gäste auf Youtube

Immer am Ersten des Monats veröffentlicht sie ein neues Video ihrer Lifestyle-Show "Blondhörig" auf Youtube. Zusätzlich erscheinen die Folgen als Podcast. Diana empfängt dort unter anderem Gästinnen und Gäste, die "Promi Big Brother"-Fans nicht unbekannt sind. So unterhielt sie sich schon mit Kathy Kelly, Katy Bähm, Eric Sindermann oder Papis Loveday. Franziska Knuppe, die 2021 nicht nur "Das große Promibacken" gewann, sondern auch als die Fledermaus bei "The Masked Singer" auf der Bühne stand, war schon zu Gast.

Steckbrief von Diana Schell

Die wichtigsten Fakten zu Diana Schell im Überblick:

Name: Diana Schell

Beruf: Moderatorin

Geburtstag: 20. September 1970

Sternzeichen: Jungfrau

Geburtsort: Frankfurt an der Oder

Staatsangehörigkeit: deutsch

Familienstand: Single/geschieden

Geschlecht: weiblich

Ex-Partner: Fußballtrainer Matthias Wentzel

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Facebook: @diana.schell.tv

Instagram: @dianaschell_official

TikTok: @dianaschellmoderatorin

Twitter: @dianaschell

YouTube: "Blondhörig"

Diese Promis sind außerdem bei "Promi Big Brother" 2022 dabei

