Das Wichtigste in Kürze Mit der JoynMe-App bekommst du noch mehr "Promi Big Brother"!

Das Voting funktioniert per App, Telefon und SMS.

Feiere Watchpartys per Livestream mit einer ehemaligen Bewohnerin, tritt gegen die Bewohner:innen an und gib Kommentare für die Liveshows ab.

Wie du diese Funktionen nutzt, liest du hier.

Für deine Lieblingsbewohner:innen abstimmen, Fragen stellen, Kommentare hinterlassen oder am Watchtogether per Livestream teilnehmen - die JoynMe-App hat viele Funktionen rund um "Promi Big Brother" 2022 zu bieten.

Dir sind die "Promi Big Brother"-Folgen im Fernsehen nicht genug? Dann ist die JoynMe-App genau das Richtige für dich, denn damit kannst du nicht nur abstimmen, sondern auch jede Menge Infos entdecken, dich an den Promis messen und regelmäßig eine Watchparty per Livestream mit einer ehemaligen Bewohnerin oder einem ehemaligen Bewohner feiern. Hier kannst du nachlesen, was dir die App alles bietet.

JoynMe - Hol dir die App

Die JoynMe-App kannst du dir ganz einfach für dein Smartphone herunterladen

Voting: Stimm ab per App, Telefon oder SMS

Entscheide, welche:r Bewohner:in im Markt einkaufen soll. Du kannst jede:n aussuchen - es sei denn, jemand ist gesperrt - und entweder per App, Telefon oder SMS voten.

Telefon: 01379 7878 + Endziffer

SMS mit Endziffer an 444111

Wer soll im PBB-Haus bleiben?

Der nächste Exit steht bevor: Entscheide, wer im Haus von "Promi Big Brother" 2022 bleiben darf und wer morgen ausziehen muss. Der- oder diejenige mit den meisten Stimmen aus dem Zuschauer-Voting muss seine Sachen packen und das PBB-Haus verlassen. Alle Infos zu den aktuellen Nominierungen gibt's hier.

Die Endziffern der Bewohner:innen

Damit du für den Bewohner oder die Bewohnerin abstimmen kannst, den oder die du unbedingt im Haus behalten willst, findest du hier die Endziffern der Promis:

Derzeit kein Voting

Wie das Voting ausgeht, erfährst du in der nächsten Folge in SAT.1.

Deine Kommentare in der Liveshow

In der Liveshow werden die Kommentare von Fans eingeblendet - vielleicht schafft es also auch deiner auf den Bildschirm. Zudem erfährst du dann die Ergebnisse der Umfragen, die du in der App beantworten kannst.

Stell den Bewohnerinnen und Bewohnern Fragen

Alles, was dir auf der Seele brennt, kannst du in der JoynMe-App nachfragen. Nach ihrem Auszug, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" Platz nehmen, fühlen ihnen Melissa Khalaj und Jochen Bendel auf den Zahn. Die Moderator:innen stellen den Exit-Bewohner:innen dann einige der Fragen, die sie von den Fans in der App bekommen haben.

Spiel und Spannung: Du trittst gegen die Bewohner:innen an

Hast du dich schon einmal gefragt, ob du schlauer oder geschickter als die Teilnehmer:innen von "Promi Big Brother" bist? Ob du gegen sie siegen oder doch den Kürzeren ziehen würdest, kannst du ebenfalls in der App herausfinden. In "Du gegen …" warten die Bewohner:innen als Gegner:innen, mit denen du dich messen kannst.

Tritt gegen die Bewohner:innen an:

Menderes: 21. November

Micaela Schäfer: 22. November

Diana Schell: 23. November

Tanja Tischewitsch: 24. November

Doreen Steinert: 25. November

Jörg Dahlmann: 26. November

Jay Khan: 27. November

Katy Karrenbauer: 28. November

Jörg Knör: 29. November

Jennifer Iglesias: 30. November

Watchtogether: Schau zusammen mit Promis die Show

In der App kannst du natürlich auch die ganzen Folgen im Livestream schauen. Dabei ist regelmäßig Payton Ramolla zu Gast, die gemeinsam mit den Fans eine Watch-Party feiert. Im letzten Jahr war sie als Bewohnerin dabei und hat die Raumstation sowie den Big Planet unsicher gemacht. Sie weiß also genau Bescheid, wie sich das Leben in der Welt des großen Bruders anfühlt, und hat vielleicht die ein oder andere Geheiminfo parat, die sie mit ihren Zuschauer:innen teilt.

An diesen Daten kannst du gemeinsam mit Payton "Promi Big Brother" schauen:

Folge 1, Freitag, 18. November

Folge 3, Sonntag, 20. November

Folge 5, Dienstag, 22. November

Folge 7, Donnerstag, 24. November

Folge 10, Sonntag, 27. November

Folge 12, Dienstag, 29. November

Folge 14, Donnerstag, 1. Dezember

Folge 16, Samstag, 3. Dezember

Folge 18, Montag, 5. Dezember

Folge 20, Mittwoch, 7. Dezember

Feiere mit Payton Geburtstag

Das Besondere: Am Livestream vom 24. November hatte Payton Geburtstag! So wurde aus der Watch-Party sogar noch eine Geburtstagsfete.

Seit Freitag, 18. November 2022, um 20:15 Uhr, ist "Promi Big Brother" in Staffel 10 in SAT.1 und auf Joyn gestartet.