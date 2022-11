Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" läuft ab 18. November 2022 täglich in SAT.1. Hier gibt es alle Infos zu Staffel 10.

Neben der TV-Ausstrahlung kann man die Folgen auch online im Livestream sehen.

Alle ganzen Folgen können im Nachhinein als Wiederholung gestreamt werden.

Es ist wieder "Promi Big Brother"-Zeit. Auch 2022 folgen die Promis der Einladung des großen Bruders. Wer die TV-Ausstrahlung in SAT.1 nicht mitverfolgen kann, hat auch die Möglichkeit, alle Hochs und Tiefs der Bewohner:innen im Livestream oder in der Wiederholung zu sehen.

TV-Ausstrahlung in SAT.1

"Promi Big Brother" ist auch 2022 wie gewohnt abends in SAT.1 und auf Joyn zu sehen. Täglich gibt es eine neue Live-Sendung mit schonungslosen Einblicken in das Leben der Bewohner:innen. Eine Übersicht der genauen Sendetermine und Sendezeiten gibt es hier.

"Promi Big Brother" im Livestream

Solltest du keinen Fernseher zur Verfügung haben, ist das auch kein Problem. Zeitgleich zur TV-Ausstrahlung gibt es alle Folgen auch im Livestream. Damit kannst du die Show auch problemlos mit Smartphone, Tablet, PC oder Smart TV verfolgen.

Alle Folgen in der Wiederholung schauen

Auch wenn du mal eine Folge verpasst, kein Problem. Nach der TV-Ausstrahlung gibt es jede Episode von "Promi Big Brother" 2022 online als Wiederholung zu streamen. In der SAT.1-Mediathek kannst du alle Folgen jederzeit kostenlos und in voller Länge anschauen. Genauso gibt es alle Folgen auch auf Joyn. So verpasst du keine Sekunde aus dem Haus von Big Brother.