"Promi Big Brother" 2023 - Staffel 11: Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" geht mit Staffel 11 ab 20. November 2023 in die nächste Runde, täglich live in SAT.1 und auf Joyn .

Neu in diesem Jahr: Big Brother vergibt eine Wildcard

Alle weiteren News zu "Promi Big Brother" 2023 gibt es hier.

Welche Promis begeben sich dieses Jahr in die Welt von Big Brother? Hier geht's zu den Bewohner:innen.

Das Startdatum für "Promi Big Brother" 2023 ist jetzt bekannt! Erfahre hier alle Infos zu Sendeterminen und Sendezeiten.

Start von "Promi Big Brother" 2023

Wann startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" 2023? Nun ist es offiziell! "Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" läuft ab Montag, 20. November 2023, täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

Zum zehnjährigen Jubiläum von "Promi Big Brother" zeigt der große Bruder das Leben seiner neuen Bewohner:innen rund um die Uhr im 24-stündigen Livestream, der bereits am 18. November 2023 startet. "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" wird als eigener Sender als Live-TV-Channel bei Joyn PLUS+ zu sehen sein.

"Promi Big Brother" 2023: Sendetermine und Sendezeiten

Jetzt sind auch die Sendetermine und Sendezeiten offiziell bekannt und du erfährst hier, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten "Promi Big Brother" 2023 in SAT.1 ausgestrahlt und auf Joyn zu sehen sein wird.

"Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 18. November 2023 , um 18:00 Uhr rund um die Uhr live bei Joyn PLUS+

"Promi Big Brother": ab Montag, 20. November 2023 , täglich live in SAT.1 und auf Joyn.

"Promi Big Brother – Die Late Night Show" ab Montag, 20. November 2023, täglich live (direkt im Anschluss an "Promi Big Brother") in SAT.1 und auf Joyn.

Überraschung für 2023: Die Wildcard Challenge

Neu in diesem Jahr: Big Brother vergibt eine Wildcard: Am 7. November versuchen 9 Kandidat:innen, einen Platz in der Promi-Herberge zu ergattern. In "Promi Big Brother – Die PENNY Challenge" kämpfen sie um Vorteile für das anschließend startende Community-Voting in der Joyn-App. Die Challenge-Show startet um 19:30 Uhr live auf Joyn.

Tapetenwechsel

Die erste Staffel von "Promi Big Brother" wurde 2013 in Berlin aufgenommen. Seit 2014 produziert Endemol Shine Germany "Promi Big Brother" für SAT.1 im Studio-Komplex Coloneum der MMC in Köln-Ossendorf. Und wie sieht es 2023 aus? SAT.1 verkündet: "Bei 'Promi Big Brother' wird dieses Jahr vieles neu. Und doch vertraut. Big Brother wird Köln treu bleiben und zieht nach Bocklemünd."

Rückblick: Staffel 10 von "Promi Big Brother" 2022 begann am 18. November 2022. Die Jubiläumsstaffel endete mit dem Finalsieg von Rainer Gottwald am 7. Dezember 2022. Hier erfährst du alles über den Gewinner vom Vorjahr.