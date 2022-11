"Promi Big Brother" 2022: Schau dir mit dem Rückblick das Wichtigste von gestern an

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 ist in die 10. Staffel gestartet.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner, die in diesen drei Bereichen wohnen.

An Tag 5 gibt’s Frieden auf dem Dachboden, Ekstase im Loft und einen Traumfrauen-Aufruf für Menderes.

Du hattest keine Zeit, dir gestern die Folge von "Promi Big Brother" 2022 anzuschauen, und befürchtest, spannende und wichtige Infos zu verpassen? Keine Sorge, hier kannst du dir den Rückblick in fünf Minuten anschauen.

Bei "Promi Big Brother" 2022 wird es nie langweilig - dafür sorgt der große Bruder schon. Bei den Bewohnerinnen und Bewohnern ist jeden Tag etwas Neues angesagt.

Folge von "Promi Big Brother" 2022 verpasst: Schau dir den Rückblick an

Damit du nichts Wichtiges verpasst und immer genau weißt, wer gerade mit wem was am Laufen hat und zwischen wem die Fetzen fliegen, gibt es für dich die Tageszusammenfassung in nur fünf Minuten.

Das passierte am 5. Tag

Im Luxus-Loft geht es wie immer heiß her. Rainer, ganz Gentleman, der er ist, hört nicht auf, die Frauen zu verwöhnen und liefert Tanja eine Fußmassage ab, die sie in Ekstase versetzt. "Ich habe das Gefühl, ich spüre das woanders", sagt die Schauspielerin verzückt mit halb geschlossenen Augen.

Jennifer Iglesias richtig emotional

+++ Triggerwarnung: Depressionen +++

Jennifer und Sam teilen hingegen einen emotionalen Moment über das Liebesleben der "Love-Island"-Teilnehmerin. Unter Tränen erzählt sie nach einem Traum von ihrem Exfreund. Sie teilt mit Sam, wie sehr ihr die Trennung psychisch zugesetzt hat. Erst die Therapie hat ihr aus dieser depressiven Phase geholfen. Deshalb wendet sie sich an die Zuschauer:innen mit klaren Worten, sich bei Depressionen und psychischen Problemen Hilfe zu holen.

Hilfe bei Depressionen: Telefonseelsorge (0800) 111 0 111, oder: www.telefonseelsorge.de

+++ Warnung Ende +++

Von Feind:innen zu Freund:innen

Die Zweisamkeit von Walentina und Jeremy bringt Überraschungen mit sich. Die einstigen Streithähne haben eine harmonische, gar romantische Zeit auf dem Dachboden verbracht. "Man sagt immer: was sich hasst, das liebt sich", interpretiert das Trash-TV-Sternchen den bekannten Spruch neu. Es werden verliebte Blicke und liebevolle Worte ausgetauscht. Bahnt sich hier eine Dachboden-Romanze an?

Bäumchen wechsle dich

Der große Bruder hat Neuigkeit für die Bewohner:innen der drei Bereiche. Die Loft-Lüstlinge müssen ihre Taschen packen, die Garagen-Gang bekommt Zuwachs durch ein:e weitere:n Bewohner:in und die Dachboden-Denker:innen müssen gegeneinander antreten. Das Spiel entscheidet der duftende Influencer Jeremy für sich. Er darf alleine ins Loft ziehen, während Walentina in die Garage umziehen muss.

Das geschah an Tag 4

Beim letzten Spiel hat Micaela Schäfer die eine oder andere Torte abbekommen, jedoch nicht auf die schöne Art und Weise, sondern direkt ins Gesicht und in die Haare. Nach kürzester Zeit macht sich ein unangenehmer Geruch breit, der Micaela, aber auch den anderen Bewohner:innen, sauer aufstößt.

Auf die Frage, wonach es stinkt, antwortet die Nackt-DJane: "Ein bisschen nach Kotze." Nur gut, dass auf Menderes Verlass ist. Nach kurzem Probieren nimmt er sich der Herausforderung an und befreit Micaela nicht nur vom Gestank, sondern auch von ihren Extensions. Sobald er fertig ist, erkennt man das sonst glamouröse Ex-Model kaum wieder. "Ich glaube ich sehe ein bisschen aus wie eine schiefgelaufene Dauerwelle", kommentiert sie die zerzauste Haar-Kreation.

Auch im Luxus-Loft kümmern sich die Bewohner:innen um einander. Beim Waschen von Dianas Schlüpfern eilt Kavalier Rainer Gottwald zur Stelle und zeigt, wie es richtig gemacht wird. Diana fühlt sich bei diesem Service wohl. "Ist es nicht süß? Also so etwas hatte ich in meinem Leben auch noch nicht", kommentiert die Homeshopping-Moderatorin ganz angetan.

Doreen Steinert spricht über ihre Magersucht

+++ Triggerwarnung: Essstörung +++

Doreen hingegen rührt die anderen Teilnehmer:innen mit einer persönlichen Geschichte zu Tränen. Sie erzählt von ihrer Essstörung und wie sie aufgehört hat zu essen, bulimische Anfälle sie einholten und ihre sozialen Kontakte wegbrachen. Katy Karrenbauer fühlt mit der "Popstars"-Siegerin mit. "Die Geschichte mit der Magersucht und der Bulimie, das macht natürlich was mit einem", sagt sie unter Tränen. Doch Doreen hat es rausgeschafft und wendet sich an die Zuschauer:innen, sich ebenfalls Hilfe zu holen, sollten sie betroffen sein.

Hinweis: Hilfe und Anlaufstellen beim Thema Essstörung gibt es unter: www.bzga-essstoerung.de



Jay Khan und Indira im Dschungel: Was lief da?

Jay Kahn hat ebenfalls ein Thema, das ihn auch nach zehn Jahren nicht loslässt. Die Gerüchte über seine Teilnahme und die Liebesgeschichte mit Indira bei dem Format "Dschungelcamp". Er beteuert, die Sängerin vorher nicht gekannt zu haben und ist sichtlich ergriffen, dass er nach all der Zeit immer noch mit ihr und einem angeblichen Liebes-Fake in Verbindung gebracht wird. "Ich habe keine Silbe mit dieser Frau gewechselt, bevor ich sie in diesem Format kennengelernt habe. Ich kannte sie nicht", stellt er frustriert klar.

Das Spiel, bei dem Luftballons zum Platzen gebracht werden müssen, entscheidet der Ex-US5-Star für sich. Die enttäuschende Niederlage für Gegner Menderes sieht zwar anfangs nach einem Auszug aus, doch der große Bruder hat andere Pläne mit ihm. Er wird von Rainer, Diana und Tanja laut und freudig im Luxus-Loft empfangen. "Wir haben dich uns so gewünscht", sagt Diana Schell während sie den DSDS-Liebling herzt.

Das geschah an Tag 3

"Alles nur noch geil", verkündet Diana Schell grinsend. Ob die anderen Bewohner:innen von "Promi Big Brother" 2022 diese Ansicht teilen, bleibt fraglich.

Jeremy Fragrance und sein Signature-Outfit bleiben Gesprächsthema Nummer eins bei den Promis. Während Jörg Knör den Influencer interessiert danach fragt, grübeln Katy Karrenbauer und Sam Dylan über den Geruch des weißen Anzuges nach. Die beiden erlauben sich einen Spaß und bezeichnen Jeremy als "stinkenden Gesellen", der bald sein eigenes Eau de Toilette mit eigener Duftnote herausbringen kann.

Währenddessen steht Walentina Doronina vor einer Lebens- und Sinnkrise. Sie zweifelt an der Gutmütigkeit der Zuschauer:innen und glaubt, die restliche Zeit auf dem Dachboden verbringen zu müssen. Katy versucht, die weinende Bewohnerin mit einer herzlichen Umarmung wieder zu beruhigen.

Bei der nächsten Wahl geht es jedoch nicht um die Influencerin. Denn Jörg Dahlmanns Team verliert das Spiel gegen Micaela Schäfer und er muss sich von einem oder einer Teamkolleg:in trennen. Menderes und Tanja Tischewitsch stehen zur Auswahl. Dem Fußballreporter kommen bei der Entscheidung die Tränen. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe", verkündet er. Schweren Herzens verabschiedet er sich von Tanja, die den Bereich umgehend verlassen muss. Was keine:r der Bewohner:innen ahnt: Statt das Haus zu verlassen, zieht sie in den Luxusbereich.

Das ist an Tag 2 passiert

So schnell werden Walentina Doronina und Jeremy Fragrance bei "Promi Big Brother" 2022 wohl keine Freund:innen. Obwohl Jeremy, der seinen weißen Anzug nach wie vor nicht ablegen will, sich im Rahmen seiner Möglichkeiten bemüht, Teil der Dachboden-Gemeinschaft zu werden, bleibt Walentina in Abwehrhaltung. Mit väterlichen Worten bemüht sich Jay Khan um Versöhnung und gute Stimmung - mit eher bescheidenem Erfolg.

Dass "Promi Big Brother" den Bewohner:innen mitunter mehr abverlangt, als sie vorab geahnt haben, muss sich indes Patrick Hufen eingestehen. Seine Konsequenz: Er verlässt den Dachboden und die Show freiwillig.

Nach der Challenge glaubt Diana Schell, auch sie müsse "Promi Big Brother" schon verlassen. Doch zu ihrer Überraschung geht es für sie stattdessen ins luxuriöse Loft. Nach einem Versteckspiel in den komfortablen Räumlichkeiten endet für Rainer Gottwald damit die Zeit der Einsamkeit.

Der nächste Wechsel betrifft Katy Karrenbauer. Die Schauspielerin darf den ihr bislang noch unbekannten Bereich der Garage kennenlernen.

Das passierte am 1. Tag

"Promi Big Brother" 2022 hat begonnen. In der ersten Show stand der Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner an - und damit auch das erste Aufeinandertreffen. Während sich Jay Khan, Walentina Doronina, Jeremy Fragrance, Sam Dylan, Katy Karrenbauer, Jennifer Iglesias, Jörg Knör und Patrick Hufen auf dem Dachboden kennenlernten, erkundeten Menderes, Micaela Schäfer, Diana Schell, Tanja Tischewitsch, Jörg Dahlmann, Doreen Steinert und Rainer Gottwald den zweiten Bereich. In der Garage gibt es immerhin einen Kühlschrank, frische Lebensmittel, eine provisorische Dusche und Isomatten als weiche Schlafunterlage.

Als erste Amtshandlung sollten die Bewohner:innen unterm Dach ihre Outfits wechseln, doch Jeremy Fragrance sah hierfür keine Notwendigkeit. Der Parfum-Influencer möchte seinen weißen Anzug, den er selbst als Signature-Look bezeichnet, nicht ablegen. Das führte zu ersten Diskussionen, denn vor allem Walentina kritisierte den Regelbruch. Auch Big Brother bestrafte Jeremy für sein Entscheidung, er wurde von der Möglichkeit, den Bereich zu wechseln, ausgeschlossen.

Gleichzeitig traten die Bewohner:innen in der Garage zum ersten Entscheidungsspiel an. Als Schnecken verkleidet mussten sie mit verbundenen Armen über eine glitschige Bahn robben und einen Salatkopf ins Ziel bringen. Am langsamsten war Rainer Gottwald, der sich nun von der Gruppe verabschieden musste. Was keiner vorher wusste: Mit der Verabschiedung verließ er nicht direkt die Show, sondern Big Brother beförderte ihn in einen bisher unbekannten Bereich: das Loft.

Ebenfalls den Bereich wechseln durfte Jay Khan, der von den Zuschauer:innen in die Garage gewählt wurde.

Welche Entscheidungsspiele und Wechsel die Bewohner:innen heute erwarten, siehst du ab 23:35 Uhr in SAT.1.