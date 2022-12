Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 läuft momentan in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Für Walentina Doronina endet das Abenteuer "Promi Big Brother" an Tag 12. Nach ihrem Show-Aus blickt sie in einem exklusiven Interview auf ihre Zeit im Haus zurück.

"Promi Big Brother" 2022 ist in vollem Gange. An Tag 12 endet die Show für Influencerin Walentina Doronina. Nach ihrem Auszug erzählt sie im exklusiven Interview, wem sie den Sieg gönnt und wen sie nicht vermissen wird.

Interview nach dem Exit

Nachdem Walentina aus Big Brothers Haus ausziehen musste, erzählt sie im Interview, wie die Zeit bei "Promi Big Brother" für sie war. Außerdem verrät sie, welchem Promi sie den Sieg am meisten gönnt. Für einen hat sie allerdings keine netten Worte: "Das ist für mich einfach ein sehr primitiver Mann, der sehr überheblich ist." Von wem sie spricht, erfährst du im Video:

Walentina war schockiert von Jörgs Verhalten

Nicht nur zu Catrin Heyne hat Walentina Doronina eine klare Meinung. Auch bezüglich ihres ehemaligen Mitbewohners Jörg Knör nimmt die Influencerin in der Late Night Show kein Blatt vor den Mund: "Ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber er ist ein sehr, sehr schwacher Charakter. Er sagt A, macht B. Die Situation mit Sam. Da war ich sehr schockiert. Da ist er bei mir gegen eine Wand gefahren."

Walentina: "Ich mache keine Schleimschei*er-Tour"

Als ein Fan wissen will, wie es ihr damit ergangen sei, gegen Jörg im Voting zu verlieren, sagt das Reality-TV-Sternchen: "Gegen Jörg zu verlieren, war gar nicht so schlimm. Denn im Gegensatz zu Jörg bin ich ehrlich. Ich sag das den Leuten in die Fresse, wenn ich irgendwas habe und mache keine Schleimschei*er-Tour, sage B und mache A."

Und das ist noch nicht alles, was Walentina zu Jörg zu sagen hat: "Er ist für mich eine Person, die ist sehr schwach. Möchte bei jedem Everbody's Darling sein, möchte sich alles gut reden. Und so bin ich einfach nicht. Deswegen habe ich gegen eine Person verloren, die unehrlich ist. Deswegen bin ich für mich der Gewinner."

Unterkühltes Wiedersehen mit Catrin Heyne in Late Night Show

Nach ihrem Show-Aus an Tag 12 treffen Walentina Doronina und Catrin Heyne in der Late Night Show aufeinander. Zwischen den beiden hängt der Haussegen so richtig schief, seitdem Catrin für ein Spiel die Influencerin imitieren sollte. Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin nutzt die Chance und hakt noch mal nach: "Jetzt mal ehrlich, wo ich dich nachgemacht habe, hast du dich schon selbst auch so gesehen, oder?" Walentina schmettert ihre Frage ab: "Nee, auf gar keinen Fall."

Walentina: "Jeder Mensch ist einzigartig"

Catrin kann es nicht glauben: "Nee? Hast du das nicht so wahrgenommen?" Walentina erklärt: "Am Anfang, ja, mit dem Schlafen. Aber dann diese Situation, wo du gesagt hast: Ich wäre die Geilste und die Beste. Würde ich niemals von mir behaupten. Weil jeder Mensch ist einzigartig. Jeder ist geil, wie er ist. Da hat's schon bei mir angefangen, wo ich dachte ... Let's go. Jetzt kann es nur schlechter werden."

Doch nun ziehe sie einen Schlussstrich unter ihre "Promi Big Brother"-Reise: "Die Show ist für mich gegessen. Deswegen gehe ich nach vorne. Suche mir meine Leute aus, mit denen ich Kontakt halte." Zumindest bei diesem Punkt sind sich beide einig. Catrin: "Ja klar, ich hab ja schon gesagt, wir müssen keine Best Buddys werden."

Was zuvor geschah: Schock für Walentina - sie muss die Show verlassen

Die Zuschauer:innen haben wieder gewählt, wen sie im Haus behalten wollen. Sie haben sich diesmal zwischen Walentina Doronina und Jörg Knör entschieden. Am Ende traf es Walentina, die "Promi Big Brother" verlassen muss. Die Influencerin konnte nicht genug Stimmen für sich gewinnen und zieht an Tag 12 aus.

Spiel schürt Spannungen zwischen Walentina und Catrin

In der Garage stehen die Bewohner:innen in Zweierteams vor der Herausforderung, den jeweiligen Partner oder die jeweilige Partnerin nachzuahmen. Walentina ist mit Catrin Heyne in einem Team. Catrins Aufgabe ist es also, den 22-jährigen Reality-TV-Star zu imitieren. Die "Goodbye-Auswanderin" schlürft deshalb als "Walentina" bockig und motzend durch die Garage.

"Juckt mich einfach nicht, ist mir alles scheißegal. Das fuckt mich alles ab. Ich explodiere gerade. Wenn ich mir diese Scheiße hier angucke. Aber egal, ich bin eh die Geilste. Es läuft bei mir", spuckt Catrin währenddessen in bester Waltentina-Manier große Töne. Catrins Imitation von Walentina sorgt bei den Bewohner:innen für Gelächter und Applaus.

Walentina platzt der Kragen

Bei Catrins Aussage "In deiner Haut habe ich mich wohlgefühlt, weil ich einfach mal gucken wollte, wie ich als Arschloch wirke" platzt Walentina allerdings der Kragen:

Auf das Niveau lass' ich mich nicht herab, und deswegen werde ich dich nicht imitieren, weil ich dir die Plattform nicht gebe. Walentina Doronina

Obwohl Catrin im Anschluss beteuert, dass das alles nicht böse gemeint war, hat Walentina keine Lust mehr auf das Spiel. Zum Thema "Juckt mich nicht" macht Walentina Catrin eine klare Ansage: Es jucke sie nur, wenn Leute eine Relevanz in ihrem Leben hätten. Zu diesem exklusiven Kreis gehöre Catrin eben nicht. Rumms! Später lästert Walentina im Gespräch mit Sam Dylan nochmals über Catrin ab. "Hast du nicht gesehen, wie kaputt ihre Haare sind? Die Extensions sind total schlecht", so die 22-Jährige.

Catrin versucht sich zu entschuldigen

Kurz danach versucht sich Catrin bei Walentina zu entschuldigen. "Ich will einfach klarstellen, dass es in dem Sinne nicht beleidigend war", meint Catrin. Walentina bleibt aber hart. "Für mich ist sie ein falscher Fünfziger, deshalb nehme ich die Entschuldigung nicht an", erzählt sie im Nachhinein.

Happy End im Loft für Walentina?

An Tag 10 entscheiden die Loft-Bewohner:innen, Walentina in ihrer Runde aufzunehmen. Nach langem Aufenthalt im Dachboden und in der Garage lässt diese sich nicht zweimal bitten. Im Luxusbereich angekommen, bekommt Walentina - Champagner schlürfend - gleich eine Wohnungsführung.

Doch lange kann sie das süße Leben im Loft nicht genießen: Denn nach dem Zuschauer-Voting muss Walentina sofort gemeinsam mit Sam Dylan wieder zurück in die Garage. Die zwei Minuten haben gerade so gereicht, um zu sehen, was für einen Luxus sie in der Garage verpasst.

Walentina fühlt sich von Jennifer verraten

Nachdem Sam Dylan ins Loft gewählt wurde, kommt Catrin Heyne in die Garage. Dort richtet sie Walentina schöne Grüße von ihrer besten Freundin Jennifer Iglesias aus. Doch dann kommt der Schock: Walentina erfährt, dass Jenny nicht für sie gestimmt hat, als es darum ging, wer ins Loft kommen darf. "Alle waren einstimmig für Sam", erklärt Catrin.

Walentina kann es nicht fassen und fühlt sich verraten. Nicht einmal die beste Freundin, die sie bei "Promi Big Brother" hat, hat sich für sie eingesetzt. Die Influencerin sehnt sich nach ein klein wenig Luxus. Catrin versucht, die Wogen noch ein wenig zu glätten: "Es war für alle klar: entweder du oder Sam. Und dann war’s so, dass alle gesagt haben: Sam, der sieht schlechter aus."

Doch Walentina fehlt dafür jegliches Verständnis: "Sie weiß, dass ich am längsten auf dem Dachboden war und mega gelitten und am Ende fast jeden Tag geweint habe!" Eine Entscheidung für Sam ist eine Entscheidung gegen sie und deshalb ist Walentina richtig sauer auf Jennifer.

Freundschaft beendet?

Catrin kann die große Aufregung nicht nachvollziehen und fragt Walentina, ob sie wegen dieser Sache nun direkt die Freundschaft zu Jennifer in Frage stellen würde. Walentina gibt sich knallhart und antwortet: "Ich bin ja mit ihr nicht befreundet."

Ich bin mit keinem befreundet. Walentina über Freundschaft im Haus

Bei Walentina ist Jennifer nun offenbar komplett unten durch: "Ich werd sie auch nicht schützen, wenn irgendwas ist. Hat sie jetzt selber verkackt bei mir."

Cora Schumacher: Walentina hat sich verkalkuliert

In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" diskutieren die Gäst:innen Cora Schumacher und Lorenz Büffel über die Beziehungskrise bei Walentina und darüber, inwieweit man eine Beziehung in die Öffentlichkeit bringen sollte. "Wenn du deine Beziehung darauf aufbaust, die Öffentlichkeit als Gericht hinzuzuziehen, kann das nur toxisch sein", meint Cora Schumacher dazu. Ihrer Meinung nach habe sich Walentina "verkalkuliert".

Date-Debakel mit Freund Can Kaplan

Zwei Minuten hat Walentina, um sich mit ihrem Freund Can Kaplan auszutauschen. Doch so kurz das Gespräch ist, so lange hallen seine Worte bei ihr nach. Nach dem Gespräch sitzt sie weinend auf der Treppe zum Dachboden. Warum hat er ihr erzählt, dass sie so viel Hate draußen bekommt? “Will er mich damit verletzen? Kränken? Was ist seine Intention? Stimmt er dem Hate zu?", fragt sich Walentina. Doch sie bekommt keine Antwort.

Naht das Ende der Beziehung?

Auch seine optischen Veränderungen missfallen der 22-Jährigen. Er sei gebräunt und seine Zähne gebleacht. Schließlich sagt sie später zu ihren Mitbewohner:innen: "Ich glaube, ich sollte die Beziehung noch mal überdenken."

Melody Haase zweifelt an Walentinas Beziehungsproblemen

Sind die dunklen Wolken über der Liebe von Walentina Doronina und ihrem Freund Can etwa ein abgekartetes Spiel? Reality-Sternchen Melody Haase, die die Influencerin persönlich kennt, äußert in der "Promi Big Brother - Die Late Night Show" Zweifel. "Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden das nicht vorher schon besprochen haben. Dass sie ihn jetzt auch mit ins Fernsehen reinholt. Dieses ganze Ding zwischen denen wirkt …" Immer wieder thematisiert Walentina die Beziehung mit ihrem Freund vor den anderen Bewohner:innen und spricht über das schwierige Verhältnis zu ihren Schwiegereltern in spe.

Vorurteile gegenüber Walentina

Moderatorin Romina Langenhan, die momentan Melissa Khalaj vertritt, will es genauer wissen: "Woran machst du fest, dass du ihr das nicht abkaufst?" Melody lenkt ein: "Wahrscheinlich sind das Vorurteile, weil diese Frau, es tut mir leid, in der Vergangenheit gelogen hat, wenn sie den Mund aufgemacht hat." Es sei für sie schwierig, Walentina wegen ihres Freundes so aufgelöst zu sehen "und sie für voll zu nehmen".

An Tag 7 hatte Big Brother Walentina ein verführerisches Angebot gemacht: Sie dürfe ihren Liebsten sehen und sich mit ihm aussprechen. Als Gegenleistung forderte der große Bruder alles Essbare auf dem Dachboden ein. Zunächst hatte sich Walentina gegen das Date entschieden, wurde von den anderen Dachboden-Bewohner:innen schließlich aber überredet.

Big Brother organisiert Date mit Walentinas Freund

Mit tiefer Stimme ruft Big Brother Bewohnerin Walentina ins Sprechzimmer. Hier steht sie vor der spontanen Entscheidung, ihren Freund zu treffen. Allerdings nur unter einer Bedingung: Sie darf nur zum Date, wenn alles Essbare vom Dachboden verschwindet.

Für die Influencerin steht die Antwort schnell fest: Sie ist eine Teamplayerin und entscheidet sich für die uralten Dosen mit Sauerkraut und Bohnen am Dachboden.

Als sie ihren Mitbewohner:innen vom Angebot des großen Bruders berichtet, sind diese überrascht. Für sie wäre es kein Problem gewesen, einen Tag auf die eingekochten Lebensmittel zu verzichten.

Die zweite Chance für die große Liebe

Big Brother fragt ein weiteres Mal: "Walentina, steht deine Entscheidung immer noch? Möchtest du deinen Freund treffen?" Diesmal überreden Rainer, Menderes, Tanja und Diana die jüngste Bewohnerin und schicken sie ins Foyer. Die Aufregung ist groß …

Durchhalten ist angesagt

Hinter einer Glasscheibe wartet Walentinas Partner sehnsüchtig. Berührungen und Küsse sind tabu, aber für ein Gespräch haben sie zwei Minuten Zeit. Unter Tränen berichtet sie, wie betrübt ihr Alltag im Dachboden ist und dass sie psychisch an ihre Grenzen kommt. Ihr Freund gegenüber hat dazu nur einen Tipp für sie: "Zieh das durch, du schaffst das!"

Der Traum vom Shampoo platzt

An Tag 6 wird Walentina zurück auf den Dachboden gewählt, ganz ohne Shampoo. Dort warten neue Gesichter auf die 22-Jährige: Menderes, Tanja Tischewitsch, Rainer Gottwald und Diana Schell. Doch auch die herzliche Aufnahme der Influencerin hilft nichts. Bei Walentina fließen die Tränen. Nach dem Spiel in der Arena würde sie sich nichts mehr als eine Dusche wünschen. Und sie war schon so nah dran.

Ein Bad fast wie im Loft

Ihre neuen Mitbewohner:innen zeigen Verständnis: "Oh Mäuschen, brauchst du eine Umarmung?", tröstet Tanja. Menderes beschwichtigt: "Wir haben warmes Wasser, wir machen dich sauber." Walentina stimmt zu. Rainer kümmert sich mit der Gießkanne um die Haarwäsche: "Wie ist die Temperatur?", fragt er. Tatsächlich scheint die Welt nach dem Bad wieder halbwegs in Ordnung zu sein und Walentina kann fast wieder lächeln.

Rebellin Walentina kauft Shampoo

Der Luxusartikel Shampoo war bisher nicht auf dem Einkaufszettel der Garagen-Bewohner:innen. Doch für Walentina stand nach ihrer Ankunft fest: Sie wird Shampoo kaufen, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommt. Die Zuschauer:innen waren offenbar auf ihrer Seite und wählten sie dazu aus, im Markt einzukaufen. Neben Nudeln und Brot landete auch eine Flasche Shampoo in ihrem Körbchen.

Wie gewonnen, so zerronnen

Nach der Einweisung hatte Big Brother der 22-Jährigen aber auch noch einen Tipp gegeben: "Deo und Shampoo stehen hinten links." Dabei hat Walentina ihr Budget von acht Euro auch perfekt genutzt und nur zwei Cent verschenkt. Doch trotz aller Freude und allem Jubel, von dem Shampoo hat sie nun gar nichts. Da sie im Arenaspiel "abgestunken" hat, muss sie nun wieder auf den Dachboden - in die "Shampoo-freie Zone", wie Big Brother sie noch mal erinnert.

Knallharte Ansage an ihren Freund

Ihre Beziehung mit Freund Can und die Einstellung seiner Eltern zu ihr beschäftigen Walentina weiterhin. Gegenüber Jeremy macht sie klar, dass es für sie ein Trennungsgrund wäre, wenn ihr Freund aufgrund seiner Eltern nicht im TV auftreten würde.

Keiner steht meinem Business im Weg. Walentina Doronina

Außerdem macht sie ihrem Freund eine ganz klare Ansage: "Mach deinen Eltern bitte wirklich langsam klar, dass du mich über alles liebst und ich nicht irgendeine Trulla bin, die du bumst."

Walentina Doronina: Ab in die Garage

Endlich darf Walentina vom Dachboden in die Garage umziehen. Der erhoffte Luxus fehlt allerdings. Vor allem das nicht vorhandene Shampoo sorgt bei ihr für Unmut - und die Influencerin verliert keine Zeit, zu motzen und den Groll der anderen Bewohnerinnen und Bewohner auf sich zu ziehen.

Als ich Walentina sah, sah ich Glück und fürchterliche Enttäuschung. Katy Karrenbauer

Fehlendes Shampoo birgt Krawallpotenzial

"Wenn ich morgen in den Penny gehe, dann würde ich Shampoo holen!", kündigt die 22-Jährige vorwurfsvoll an. Sie kann nicht nachvollziehen, dass die Bewohner:innen bisher bei allen Einkäufen nur Lebensmittel gekauft haben. Denn ihre Priorität war bisher "essen, essen, essen und satt werden", wie Doreen erklärt.

Macht sich Walentina Feinde?

"Das würde ich mir aber überlegen. So wirst du dir viele Feinde machen hier", warnt Jörg Dahlmann verheißungsvoll. Doch Walentina ist das anscheinend egal. Die vielen Lebensmittel sind ihr ein Dorn im Auge. Sie versteht nicht, warum am Shampoo gespart wurde. Immer wieder fängt sie an, darüber zu meckern.

"Scheiß aufs Haarewaschen!"

"Wir haben neun Euro. Das reicht ja für zwei Packungen Brot, drei Packungen Nudeln und Ketchup haben wir ja. Und wenn Shampoo 79 Cent kostet …", fällt Doreen Steinert Walentina ins Wort, um ihr die Situation zu erklären. "Scheiß aufs Haarewaschen. Wir wollen nicht hungern!", so die Sängerin.

Es brodelt in der Garage

Katy Karrenbauer und Doreen versuchen, Walentina zu erklären, dass die Lebensmittel zwar nach viel aussehen, doch dass damit auch alle satt werden müssen. Da wird Walentina schnippisch.

Katy, du hast Luxusprobleme. Du weißt, was wir sieben Tage auf dem Dachboden durchgemacht haben! Walentina Doronina

Katy lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie entgegnet bestimmt: "Du musst mich hier nicht anmachen."

Hat sich Walentina in der Garage schon Feinde geschaffen? Denn kaum verschwindet sie im Sprechzimmer, nutzen die Bewohner:innen die Gelegenheit, um über die Influencerin zu lästern. "Das eigentliche Luxusproblem ist das Shampoo!", ätzt Katy.

Plötzlich romantische Idylle auf dem Dachboden?

Nach dem Bereichswechsel sind Walentina und Jeremy Fragrance plötzlich nur noch zu zweit auf dem Dachboden. Für die 22-jährige Influencerin waren die Lebensumstände unter dem Dach schon an Tag 2 zu viel, sodass sie in Tränen ausbrach. Jetzt ist sie auch noch alleine mit Jeremy dort. Da müssen doch über kurz oder lang die Fetzen fliegen - oder?

Überraschung! Die beiden temperamentvollen Influencer:innen schlagen plötzlich viel sanftere Töne an und müssen feststellen, dass sie diese Situation sogar verbindet. Vielleicht sogar mehr, als sie je gedacht hätten. "Jeremy ist verliebt in mich", mutmaßt Walentina scherzhaft.

Man sagt ja immer bekanntlich: "Was sich hasst, das liebt sich." Walentina Doronina

Duell gegen Jeremy

Die traute Zweisamkeit wird aber in Folge 5 beendet. Nach einem Duell in der Arena gehen die beiden getrennte Wege. Walentina verliert das Quiz und zieht in die Garage ein. Jeremy darf als Gewinner in das luxuriöse Loft.

Walentinas Freund Can Kaplan zu Gast in der Late Night Show

In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ist Walentinas Freund Can Kaplan zu Gast. Dort spricht er nicht nur über die Hassnachrichten, die er erhalten hat, sondern auch über ihre Äußerungen hinsichtlich ihrer Schwiegereltern.

Gegen Hater und Haterinnen: Das sagt Walentinas Freund

Da Walentina Doronina im "Promi Big Brother"-Haus" verbal öfter gegen Jeremy Fragrance ausgeteilt hat, wird sie im Netz von vielen Menschen für ihr Verhalten kritisiert. Nun meldet sich ihr Freund Can Kaplan in der "Late Night Show" von "Promi Big Brother" 2022 zu Wort und versucht, ihre Ausdrucksweise zu rechtfertigen. Can kennt die harte Ehrlichkeit der 22-Jährigen bereits seit Beginn ihrer dreimonatigen Beziehung und schätzt dieses Verhalten an ihr sehr. Obwohl auch er mit ihrer Wortwahl nicht einverstanden ist, bittet er um Nachsicht wegen ihres Alters.

Can Kaplan: "Leute, bitte übertreibt nicht"

Mit deutlichen Worten wendet sich Can an die Kritiker:innen seiner Freundin und appelliert an deren Vernunft: "Wir haben auch viele Hate-Nachrichten bekommen. Das möchte ich gern auch noch erwähnen. Das ist okay, wenn man das kritisiert. Ist auch völlig in Ordnung. Ich habe viele Nachrichten bekommen, aber Leute, bitte übertreibt nicht, irgendwelche Morddrohungen oder Hassnachrichten. Das geht nicht."

Walentinas Hochzeit ohne Schwiegereltern?

Erst seit drei Monaten ist Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund Can Kaplan zusammen. Doch in der Kürze der Zeit hat es sich die Influencerin bereits mit ihren Schwiegereltern in spe verscherzt, wie sie "Promi Big Brother"-Mitbewohner Jay an Tag 2 eröffnete. So sehr, dass sie eine knallharte Ansage macht: Bei einer eventuellen Hochzeit würde sie die Eltern ihres Schatzes nicht dabeihaben wollen.

Can Kaplan äußert sich zu Familien-Zoff

Worte, die Walentinas Freund Can natürlich nicht kaltlassen. Bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" sagt der Unternehmer im Talk mit den Moderator:innen Melissa Khalaj und Jochen Bendel: "Für mich ist Familie alles. Das weiß Walentina auch. Für Walentina ist Familie auch alles. Ich verstehe mich auch sehr gut mit Walentinas Eltern." Über das schlechte Verhältnis zwischen Walentina und seinen Eltern verrät er: "Da ist halt ein Streit vorgefallen."

"Macht man einfach nicht"

Er habe allerdings kein Verständnis dafür, dass diese familiäre Angelegenheit von seiner Freundin öffentlich gemacht wurde: "Warum das im Fernsehen erwähnt wird, weiß ich nicht, find ich jetzt auch nicht okay." Mehr möchte er zu dem Familien-Zoff nicht sagen: "Ich werde das jetzt auch, aus Respekt meinen Eltern gegenüber, nicht weiter ausführen. Weil die damit überhaupt nichts zu tun haben und ich die da nicht mit reinziehen möchte. Aus Respekt meinem Vater vor allem gegenüber. Macht man einfach nicht."

Ihr Freund macht ihr Sorgen

Walentina kann an Tag 4 ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie über ihre Beziehung nachdenkt. Sam und Jennifer gesteht sie ihre Sorgen um ihren Freund. Sein Verhalten habe sie in der Vergangenheit mehrfach verletzt. Sein Kontakt zu Frauen, mit denen er bereits ein sexuelles Verhältnis gehabt hatte, sei ihr häufig zu eng gewesen.

Walentina: "Ich weiß, dass ich hier drinbleibe"

Die andauernden Zankereien zwischen ihr und Jeremy Fragrance scheinen Walentina nicht so sehr mitzunehmen wie die Lebensumstände auf dem Dachboden. Diese setzen der 22-Jährigen so stark zu, dass an Tag 3 sogar Tränen fließen. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe geweint", erzählt sie ihren Mitbewohner:innen. Eine dunkle Vorahnung trübt zusätzlich das Gemüt der Influencerin. "Ich weiß, dass ich hier drinbleibe", sagt Walentina mit belegter Stimme.

Enttäuschte Erwartungen

"Ich bin mit ganz anderen Erwartungen hier reingekommen und die Erwartungen wurden von Tag zu Tag so kaputt gemacht, dass mir heute die Tränen gekommen sind", erklärt Walentina im Sprechzimmer. Eine Sache macht sie besonders fertig, und das ist nicht die Abwesenheit von Deo. "Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, bevor ich hier hergekommen bin, und ich habe zweieinhalb Kilo verloren. Ich werde richtig abnehmen", beklagt sie sich bei den anderen Dachbodenbewohner:innen mit tränenerstickter Stimme. Katy Karrenbauer nimmt sie tröstend in den Arm. "Sogar im Knast hat man mehr", schlussfolgert Walentina.

Walentina, das Schwiegertochtermonster?

Walentina beichtet Jay an Tag 2 ihre Beziehungsprobleme. Allerdings geht es dabei weniger um die Beziehung zu ihrem Freund, als um die zu dessen Familie. Sie fühlt sich von ihr einfach nicht akzeptiert. Da Jay bereits zwei Tage mit Walentina auf engstem Raum verbringt, ist der Sänger gar nicht so überrascht. Die 22-Jährige erzählt einem dennoch schockierten Jay, dass sie ihre Schwiegereltern in spe auf den sozialen Netzwerken blockiert habe. Zudem habe sie ihrem Freund gesagt, dass sie ihre Schwiegereltern auf einer eventuellen Hochzeit nicht dabei haben möchte.

Auch Jay will Walentina nicht als Schwiegertochter

Jay als hilfsbereiter Mitbewohner erörtert mit Walentina die möglichen Gründe für die Ablehnung der Schwiegerfamilie und entwickelt dabei durchaus Verständnis für die andere Seite. Er selbst würde sich Walentina für seinen Sohn ebenfalls nicht unbedingt als Schwiegertochter wünschen. Dennoch gibt er ihr Tipps, wie sie Beziehungen dieser Art etwas diplomatischer gestalten könnte. Die stets auf Krawall gebürstete Walentina sollte für jene Tipps eigentlich ein offenes Ohr haben … sollte sie, hat sie aber nicht.

"Promi Big Brother" 2022: Walentina Doronina ist dabei

#PromiBB ist nicht die erste TV-Show, an der Walentina teilnimmt. In der Vergangenheit sorgte sie zum Beispiel bei "Are You The One? Realitystars in Love" für Aufregung, als sie sich gegen die ganze Gruppe stellte. Mit Walentina wird es in diesem Jahr sicher nicht langweilig.

Reality-Star mit Krawallpotenzial

Seit 2020 ist Walentina regelmäßig im TV zu sehen. Sie stattete schon einigen Shows einen Besuch ab und ließ sich in jeder Show, in der sie dabei war, tätowieren. Dabei fiel sie oft dadurch auf, dass sie auch Konfrontationen nicht scheut. "Ich bin eine Krawallbürste und ecke gern an. Wenn mir etwas nicht passt, dann sag ich das", gibt Walentina freimütig zu.

Dass sie damit auch mal ganze Gruppen gegen sich aufbringt, kann schon passieren. Bei "Are You The One?" bezeichnete sie ihre Kollegin Kathleen als billig und willig, woraufhin die Fetzen flogen. Auch viele der anderen Teilnehmer:innen fanden Walentinas Verhalten inakzeptabel und mieden sie daraufhin.

Bei diesen Shows war Walentina Doronina dabei:

"Ex on the Beach" (2020)

"Are You The One? Realitystars in Love" (2021)

"Couple Challenge" (2021)

"Reality Shore" (2021-2022)

Instagram: Markenkleidung, Luxus-Lifestyle und Shopping-Trips

Festivalbesuche, schicke Hotelzimmer, Champagnerflaschen, Pools, Aperol und Shoppingtrips: Walentina liebt den Luxus-Lifestyle und den teilt sie auch mit ihren Follower:innen bei Instagram. Dabei sind ihr ihr Äußeres und Designermarken besonders wichtig: "Bei mir muss alles perfekt sitzen. Ich gehe nie ungestylt raus!"

Walentina privat: So lebt die Influencerin

Die Reality-Diva kam am 11. Mai 2000 zur Welt und schloss die Schule mit Mittlerer Reife ab. Anschließend machte sie ihr Fachabitur und begann eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin. Allerdings war das TV-Business dann doch zu verlockend und sie brach die Ausbildung ab. Mittlerweile lebt sie in Essen und hat einen kleinen Hund.

Ex-Freunde und Liebeleien: Walentina und die Männer

Walentina hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann: Etwa 1,90 m groß, blonde bis braune Haare, trainiert soll er sein und einen coolen Style soll er haben. Doch ein Blick auf ihre Ex-Partner zeigt, dass nicht jeder in dieses Beuteschema fällt. So soll sie Gerüchten zufolge schon mal was mit Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Henrik Stoltenberg gehabt haben.

Im Juni 2022 teilte sie ihr Liebesglück mit Peter Kujan auf Instagram, doch die Beziehung war nicht von langer Dauer und Walentina ist wieder Single. Aktuell datet sie Can Kaplan - für wie lange, steht noch in den Sternen.

Steckbrief von Walentina Doronina

Die wichtigsten Fakten zu Walentina Doronina im Überblick:

Name: Walentina Doronina

Beruf: Influencerin und Reality-TV-Star

Geburtstag: 11. Mai 2000

Sternzeichen: Stier

Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Wohnort: Essen

Partner: Can Kaplan

Ex-Partner: Peter Kujan

Instagram: @walentinadoroninaofficial

Tiktok: @walentinadoronina

Walentina Doronina im Interview

Kurz vor Start der neuen Staffel erklärt Walentina, warum sie bei "Promi Big Brother" mitmacht und in welcher Situation sie lieber unbeobachtet wäre.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

Walentina Doronina: Ich mache mit, um mich zu zeigen, wie ich als Einzelkämpferin bin. Ich liebe neue Herausforderungen und Challenges. Bei "Promi Big Brother" kämpfe ich für mich allein und nicht als Gruppe.

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

Ich glaube, die größte Herausforderung wird das Zusammenleben mit so vielen unterschiedlichen Charakteren sein. Ich bin ein Mensch, der eine eigene Meinung hat und nicht unbedingt mit der Gruppe mitgeht, wenn mir etwas nicht passt. Wenn ich anderer Meinung bin, dann sage ich das auch und stehe dahinter. Das könnte zu Reibungen führen.

Du hast schon an zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen, ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil?

Ich weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Ich habe schon viele falsche Leute in dem Business kennengelernt, deswegen kann mich so schnell keiner verarschen. Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist.

Stichwort Tattoos: Hast du schon ein Motiv für "Promi Big Brother" ausgewählt?

Ich habe mir für alle TV-Formate, an denen ich teilgenommen habe, ein Tattoo stechen lassen, weil sie zu mir gehören und sie sind ein Teil meines Lebens. Für "Promi Big Brother" habe ich überlegt, dass ich mir einen #PromiBigBrother tätowieren lasse und dahinter ein Sternchen, weil es die Jubiläumsstaffel ist. Aber erst nach der Staffel. Oder ich lasse es mir im Haus tätowieren. Mal gucken, was alles passiert (lacht).

Du hast dich selbst als "Krawallbürste" bezeichnet. Was müsste bei "Promi Big Brother" passieren, damit du deine Krallen ausfährst?

Ich hasse es, wenn Menschen lügen, falsch sind oder mir ins Gesicht lachen, während sie hintenrum anders über mich reden. So etwas mag ich gar nicht. Dann kannst du mir eher ins Gesicht sagen, dass du mich nicht magst, damit komme ich besser klar. Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

Die Kamerabeobachtung kenne ich zwar schon, aber es ist auch immer etwas anders und neu. Ich werde ungern unter der Dusche gefilmt oder wenn ich schlafe. Da würde ich mir die Kamera wegwünschen (lacht). Aber ich werde auf jeden Fall nur im Bikini duschen und auf keinen Fall blankziehen. Das würde ich nur für den "Playboy" machen.

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

Positive Vibes. Ich brauche auf keinen Fall negative Menschen, die mich runterziehen. Mein Freund, meine Freunde, mein Hund und meine Familie machen mich glücklich. Negative Sachen entferne ich superschnell aus meinem Leben. Ich kann auch schnell Freundschaften beenden, wenn die mich negativ beeinflussen.

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

Auf keinen Fall putzen (lacht). Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte. Zumindest hat das in der Vergangenheit auch schon zu Konflikten geführt.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläuferin?

Ich bin auf keinen Fall eine Mitläuferin, eher ein Alphatier. Wenn Teamwork gefragt ist, sage ich auf jeden Fall meine Meinung, wie ich die Sache angehen würde. Wenn aber bei einem Spiel jemand einen Vorschlag hat, der vielleicht besser ist, dann nehme ich den auch an, weil ich als Team gewinnen will. Aber eigentlich gehe ich immer allein durchs Leben.

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

Meinen Freund und meinen Hund. Meinen Hund Perry habe ich ja schon seit fünf Jahren, meinen Freund kenne ich zwei Monate, es ist also schwierig, das auf eine Stufe zu stellen. Aber ich werde beide sehr vermissen, weil ich beide jeden Tag sehe und mit beiden jeden Tag zusammen bin. Während ich bei "Promi Big Brother" bin, wird mein Hund bei meinen Eltern sein.

Wie wird dein Leben ohne Smartphone für dich sein?

Die Zeit ohne Handy finde ich nicht so schlimm, allerdings finde ich es schlimm, dass ich wegen des Live-Charakters der Show einfach nicht mitbekomme, was bei Social Media passiert und wie die Community reagiert. Sonst konnte ich begleitend zu den Shows, an denen ich teilgenommen habe, immer alles mitverfolgen und auch selbst kommentieren. Das ist bei "Promi Big Brother" nicht möglich. Ich muss also hoffen, dass meine Freundin Melanie und mein Freund meinen Instagram-Account richtig führen (lacht).

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Jeder, der sagt, er will nicht gewinnen, lügt. In den vergangenen Shows habe ich leider nie gewonnen, weder als Team und auch nicht allein. Es wäre schon geil, zu gewinnen. 100.000 Euro sind viel Geld und können mir viel in meiner Karriere, die ich mir gerade aufbaue, ermöglichen. Gewinnen will ich auf jeden Fall.

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

… ich mich nicht verstelle und so bin, wie ich bin.

Diese Promis sind auch bei "Promi Big Brother" 2022 dabei

