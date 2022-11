"Promi Big Brother" 2022 - Walentinas Liebes-Drama: Tränenreiches Geständnis

Das Wichtigste in Kürze "Promi Big Brother" 2022 läuft momentan in der 10. Staffel.

Das sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei "Promi Big Brother" 2022.

Walentina Doronina ist einer der Bewohner:innen bei "Promi Big Brother". Erfahre hier mehr über sie.

"Promi Big Brother" 2022 ist gestartet. Eine der Bewohnerinnen ist Walentina Doronina. Warum in Folge 4 bei der 22-Jährigen Tränen fließen, kannst du hier im Überblick nachlesen.

Mit Walentina Doronina zieht eine Influencerin und ein Reality-Star bei "Promi Big Brother" 2022 ein. Was sie im Haus erlebt und was es Wichtiges über sie zu wissen gibt, erfährst du hier.

Ihr Freund macht ihr Sorgen

Walentina kann ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie über ihre Beziehung nachdenkt. Sam und Jennifer gesteht sie von ihren Sorgen um ihren Freund. Sein Verhalten habe sie in der Vergangenheit mehrfach verletzt. Sein Kontakt mit Frauen, mit denen er bereits ein sexuelles Verhältnis hatte, sei ihr häufig zu eng gewesen.

Walentina: "Ich weiß, dass ich hier drinbleibe"

Die andauernden Zankereien zwischen ihr und Jeremy Fragrance scheinen Walentina nicht so sehr mitzunehmen wie die Lebensumstände auf dem Dachboden. Diese setzen der 22-Jährigen so stark zu, dass sogar Tränen fließen. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe geweint", erzählt sie ihren Mitbewohner:innen. Eine dunkle Vorahnung trübt zusätzlich das Gemüt der Influencerin. "Ich weiß, dass ich hier drinbleibe", sagt Walentina mit belegter Stimme.

Enttäuschte Erwartungen

"Ich bin mit ganz anderen Erwartungen hier reingekommen und die Erwartungen wurden von Tag zu Tag so kaputt gemacht, dass mir heute die Tränen gekommen sind", erklärt Walentina im Sprechzimmer. Eine Sache macht sie besonders fertig, und das ist nicht die Abwesenheit von Deo. "Ich hatte eine Lebensmittelvergiftung, bevor ich hier hergekommen bin, und ich habe zweieinhalb Kilo verloren. Ich werde richtig abnehmen", beklagt sie sich bei den anderen Dachbodenbewohner:innen mit tränenerstickter Stimme. Katy Karrenbauer nimmt sie tröstend in den Arm. "Sogar im Knast hat man mehr", schlussfolgert Walentina.

Walentina, das Schwiegertochtermonster?

Walentina beichtet Jay an Tag 2 ihre Beziehungsprobleme. Allerdings geht es dabei weniger um die Beziehung zu ihrem Freund als um die zu dessen Familie. Sie fühlt sich von ihr einfach nicht akzeptiert. Da Jay bereits zwei Tage mit Walentina auf engstem Raum verbringt, ist der Sänger gar nicht so überrascht. Die 22-Jährige erzählt einem dennoch schockierten Jay, dass sie ihre Schwiegereltern in spe auf den sozialen Netzwerken blockiert habe. Zudem habe sie ihrem Freund gesagt, dass sie ihre Schwiegereltern auf einer eventuellen Hochzeit nicht dabei haben möchte.

Auch Jay will Walentina nicht als Schwiegertochter

Jay als hilfsbereiter Mitbewohner erörtert mit Walentina die möglichen Gründe für die Ablehnung der Schwiegerfamilie und entwickelt dabei durchaus Verständnis für die andere Seite. Er selbst würde sich Walentina für seinen Sohn ebenfalls nicht unbedingt als Schwiegertochter wünschen. Dennoch gibt er ihr Tipps, wie sie Beziehungen dieser Art etwas diplomatischer gestalten könnte. Die stets auf Krawall gebürstete Walentina sollte für jene Tipps eigentlich ein offenes Ohr haben … sollte sie, hat sie aber nicht.

"Promi Big Brother" 2022: Walentina Doronina ist dabei

#PromiBB ist nicht die erste TV-Show, an der Walentina teilnimmt. In der Vergangenheit sorgte sie zum Beispiel bei "Are You The One? Realitystars in Love" für Aufregung, als sie sich gegen die ganze Gruppe stellte. Mit Walentina wird es in diesem Jahr sicher nicht langweilig.

Reality-Star mit Krawallpotenzial

Seit 2020 ist Walentina regelmäßig im TV zu sehen. Sie stattete schon einigen Shows einen Besuch ab und ließ sich in jeder Show, in der sie dabei war, tätowieren. Dabei fiel sie oft dadurch auf, dass sie auch Konfrontationen nicht scheut. "Ich bin eine Krawallbürste und ecke gern an. Wenn mir etwas nicht passt, dann sag ich das", gibt Walentina freimütig zu.

Dass sie damit auch mal ganze Gruppen gegen sich aufbringt, kann schon passieren. Bei "Are You The One?" bezeichnete sie ihre Kollegin Kathleen als billig und willig, woraufhin die Fetzen flogen. Auch viele der anderen Teilnehmer:innen fanden Walentinas Verhalten inakzeptabel und mieden sie daraufhin.

Bei diesen Shows war Walentina Doronina dabei:

"Ex on the Beach" (2020)

"Are You The One? Realitystars in Love" (2021)

"Couple Challenge" (2021)

"Reality Shore" (2021-2022)

Instagram: Markenkleidung, Luxus-Lifestyle und Shopping-Trips

Festivalbesuche, schicke Hotelzimmer, Champagnerflaschen, Pools, Aperol und Shoppingtrips: Walentina liebt den Luxus-Lifestyle und den teilt sie auch mit ihren Follower:innen bei Instagram. Dabei sind ihr ihr Äußeres und Designermarken besonders wichtig: "Bei mir muss alles perfekt sitzen. Ich gehe nie ungestylt raus!"

Walentina privat: So lebt die Influencerin

Die Reality-Diva kam am 11. Mai 2000 zur Welt und schloss die Schule mit Mittlerer Reife ab. Anschließend machte sie ihr Fachabitur und begann eine Ausbildung zur Gymnastiklehrerin. Allerdings war das TV-Business dann doch zu verlockend und sie brach die Ausbildung ab. Mittlerweile lebt sie in Essen und hat einen kleinen Hund.

Ex-Freunde und Liebeleien: Walentina und die Männer

Walentina hat genaue Vorstellungen von ihrem Traummann: Etwa 1,90 m groß, blonde bis braune Haare, trainiert soll er sein und einen coolen Style soll er haben. Doch ein Blick auf ihre Ex-Partner zeigt, dass nicht jeder in dieses Beuteschema fällt. So soll sie Gerüchten zufolge schon mal was mit Calvin Kleinen, Gigi Birofio, Aaron Hundhausen und Henrik Stoltenberg gehabt haben.

Im Juni 2022 teilte sie ihr Liebesglück mit Peter Kujan auf Instagram, doch die Beziehung war nicht von langer Dauer und Walentina ist wieder Single. Aktuell datet sie Can Kaplan - für wie lange, steht noch in den Sternen.

Steckbrief von Walentina Doronina

Die wichtigsten Fakten zu Walentina Doronina im Überblick:

Name: Walentina Doronina

Beruf: Influencerin und Reality-TV-Star

Geburtstag: 11. Mai 2000

Sternzeichen: Stier

Geschlecht: weiblich

Haarfarbe: blond

Augenfarbe: blau

Wohnort: Essen

Partner: Can Kaplan

Ex-Partner: Peter Kujan

Instagram: @walentinadoroninaofficial

Tiktok: @walentinadoronina

Walentina Doronina im Interview

Kurz vor Start der neuen Staffel erklärt Walentina, warum sie bei "Promi Big Brother" mitmacht und in welcher Situation sie lieber unbeobachtet wäre.

Warum machst du bei "Promi Big Brother" mit?

Walentina Doronina: Ich mache mit, um mich zu zeigen, wie ich als Einzelkämpferin bin. Ich liebe neue Herausforderungen und Challenges. Bei "Promi Big Brother" kämpfe ich für mich allein und nicht als Gruppe.

Was wird dabei die größte Herausforderung für dich?

Ich glaube, die größte Herausforderung wird das Zusammenleben mit so vielen unterschiedlichen Charakteren sein. Ich bin ein Mensch, der eine eigene Meinung hat und nicht unbedingt mit der Gruppe mitgeht, wenn mir etwas nicht passt. Wenn ich anderer Meinung bin, dann sage ich das auch und stehe dahinter. Das könnte zu Reibungen führen.

Du hast schon an zahlreichen Reality-Formaten teilgenommen, ist das ein Vorteil oder eher ein Nachteil?

Ich weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Ich habe schon viele falsche Leute in dem Business kennengelernt, deswegen kann mich so schnell keiner verarschen. Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist.

Stichwort Tattoos: Hast du schon ein Motiv für "Promi Big Brother" ausgewählt?

Ich habe mir für alle TV-Formate, an denen ich teilgenommen habe, ein Tattoo stechen lassen, weil sie zu mir gehören und sie sind ein Teil meines Lebens. Für "Promi Big Brother" habe ich überlegt, dass ich mir einen #PromiBigBrother tätowieren lasse und dahinter ein Sternchen, weil es die Jubiläumsstaffel ist. Aber erst nach der Staffel. Oder ich lasse es mir im Haus tätowieren. Mal gucken, was alles passiert (lacht).

Du hast dich selbst als "Krawallbürste" bezeichnet. Was müsste bei "Promi Big Brother" passieren, damit du deine Krallen ausfährst?

Ich hasse es, wenn Menschen lügen, falsch sind oder mir ins Gesicht lachen, während sie hintenrum anders über mich reden. So etwas mag ich gar nicht. Dann kannst du mir eher ins Gesicht sagen, dass du mich nicht magst, damit komme ich besser klar. Bei hinterhältigen Menschen fahre ich gerne meine Krallen aus.

24 Stunden unter Kamerabeobachtung: In welcher Situation wärst du lieber unbeobachtet?

Die Kamerabeobachtung kenne ich zwar schon, aber es ist auch immer etwas anders und neu. Ich werde ungern unter der Dusche gefilmt oder wenn ich schlafe. Da würde ich mir die Kamera wegwünschen (lacht). Aber ich werde auf jeden Fall nur im Bikini duschen und auf keinen Fall blankziehen. Das würde ich nur für den "Playboy" machen.

Was brauchst du im täglichen Leben, um dich wohlzufühlen?

Positive Vibes. Ich brauche auf keinen Fall negative Menschen, die mich runterziehen. Mein Freund, meine Freunde, mein Hund und meine Familie machen mich glücklich. Negative Sachen entferne ich superschnell aus meinem Leben. Ich kann auch schnell Freundschaften beenden, wenn die mich negativ beeinflussen.

Welche Eigenschaften bringst du in die Wohngemeinschaft mit ein?

Auf keinen Fall putzen (lacht). Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte. Zumindest hat das in der Vergangenheit auch schon zu Konflikten geführt.

Bei "Promi Big Brother" ist oft Teamwork gefragt. Bist du ein Alphatier oder Mitläuferin?

Ich bin auf keinen Fall eine Mitläuferin, eher ein Alphatier. Wenn Teamwork gefragt ist, sage ich auf jeden Fall meine Meinung, wie ich die Sache angehen würde. Wenn aber bei einem Spiel jemand einen Vorschlag hat, der vielleicht besser ist, dann nehme ich den auch an, weil ich als Team gewinnen will. Aber eigentlich gehe ich immer allein durchs Leben.

Wen oder was wirst du am meisten vermissen?

Meinen Freund und meinen Hund. Meinen Hund Perry habe ich ja schon seit fünf Jahren, meinen Freund kenne ich zwei Monate, es ist also schwierig, das auf eine Stufe zu stellen. Aber ich werde beide sehr vermissen, weil ich beide jeden Tag sehe und mit beiden jeden Tag zusammen bin. Während ich bei "Promi Big Brother" bin, wird mein Hund bei meinen Eltern sein.

Wie wird dein Leben ohne Smartphone für dich sein?

Die Zeit ohne Handy finde ich nicht so schlimm, allerdings finde ich es schlimm, dass ich wegen des Live-Charakters der Show einfach nicht mitbekomme, was bei Social Media passiert und wie die Community reagiert. Sonst konnte ich begleitend zu den Shows, an denen ich teilgenommen habe, immer alles mitverfolgen und auch selbst kommentieren. Das ist bei "Promi Big Brother" nicht möglich. Ich muss also hoffen, dass meine Freundin Melanie und mein Freund meinen Instagram-Account richtig führen (lacht).

Wie wichtig ist dir ein Sieg bei "Promi Big Brother"?

Jeder, der sagt, er will nicht gewinnen, lügt. In den vergangenen Shows habe ich leider nie gewonnen, weder als Team und auch nicht allein. Es wäre schon geil, zu gewinnen. 100.000 Euro sind viel Geld und können mir viel in meiner Karriere, die ich mir gerade aufbaue, ermöglichen. Gewinnen will ich auf jeden Fall.

Ich bin die perfekte "Promi Big Brother"-Bewohnerin, weil …

… ich mich nicht verstelle und so bin, wie ich bin.

Der Startschuss für "Promi Big Brother" 2022 fällt am Freitag, 18. November 2022, live in SAT.1. Hier kannst du nachlesen, welche Bewohner:innen 2022 dabei sind. Hier weißt du immer, wann es losgeht, mit Start- und Sendezeiten. Sei immer up to date über die "Promi Big Brother" Staffel 10: Alle Infos hier zum Nachlesen.