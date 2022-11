Anzeige

15 Bewohner:innen sind ins "Promi Big Brother"-Haus eingezogen - zwei sind mittlerweile freiwillig gegangen. Alle Infos zu den Exits gibt's hier im Überblick.

Auch Jeremy Fragrance schmeißt freiwillig hin

An Tag 6 verabschiedet sich überraschend Duft-Influencer Jeremy Fragrance. Wie Patrick Hufen verlässt auch er die Welt von "Promi Big Brother" 2022 und zieht freiwillig aus.

Jeremy Fragrance geht bei "Promi Big Brother" freiwillig

Überraschung im Haus von "Promi Big Brother"! Erst einen Tag zuvor ist Jeremy Fragrance in das luxuriöse Loft umgezogen, wo es an nichts mangelt. Dennoch verlässt der Parfum-Influencer an Tag 6 die Show freiwillig. Ganz am Ende der Folge kommt die überraschende Ansage:

Ich beende es, wenn es am schönsten ist. Jeremy Fragrance

Warum ist Jeremy Fragrance raus?

Für den Exit hat sich Jeremy Fragrance selbst entschieden. Direkt nach dem Auszug erklärt er Jochen Schropp und Marlene Lufen, warum er "Promi Big Brother" verlassen hat. "Dass es so ne harte Challenge wird, hab ich nicht erwartet", sagt er. Der Dachboden und die dortigen Entbehrungen haben ihm von Anfang an zu schaffen gemacht: "Ich dachte, nach zwei Stunden bin ich raus." Dass er während seiner Zeit bei "Promi Big Brother" auch noch gefastet hat, machte es noch schwieriger.

Streit mit Walentina belastete Jeremy

Zusätzlich nagte der Streit mit Walentina an dem Influencer. Sie verstanden sich von Anfang an nicht besonders und mussten dann auch noch zu zweit auf dem Dachboden wohnen. Am Ende konnten sie das Kriegsbeil aber begraben.

Trotzdem hat Jeremy Fragrance ein klares Fazit für seine Teilnahme:

Ich liebe "Promi Big Brother"! Jeremy Fragrance

Patrick Hufen verlässt "Promi Big Brother"

Ist die Jubiläumsstaffel von "Promi Big Brother" zu hart? Als erster Promi hat Versicherungsdetektiv Patrick Hufen nach seinem Live-Einzug am Freitagabend nach nur einer Nacht bei "Promi Big Brother" das Haus am Samstag freiwillig verlassen. Für den 52-Jährigen war eine Übernachtung auf dem unbequemen Dachboden genug: "Big Brother, ich muss dir leider mitteilen, dass ich das Haus verlassen möchte. Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Situation unterschätzt. Ich spüre, dass ich mich nicht so entfalten kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich fühle mich einfach schlecht und dann kann ich auch nicht so sein, wie ich bin. Big Brother ist definitiv zu hart für mich", teilte Patrick Hufen im Sprechzimmer mit, ehe er sich von seinen Mitbewohner:innen verabschiedete.

Diese Promis sind noch dabei

Zwei sind raus, 13 kämpfen weiter um den Sieg. Hier kannst du nachlesen, wer noch bei "Promi Big Brother" dabei ist:

Diese Promis sind raus

Zwei Promis haben "Promi Big Brother" 2022 bereits verlassen: