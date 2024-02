"The Biggest Loser" 2024: Alle Sendetermine und Sendezeiten auf einen Blick

Anzeige

Im Clip: Martin wächst über sich hinaus und wird bei der Team-Challenge zum Held

Pünktlich zum Jahresbeginn legt "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" wieder los. Hier findest du alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten der aktuellen Staffel.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024: Sendetermine und Sendezeiten

Hier findest du eine Übersicht der Sendetermine von "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" 2024:

Folge 1: Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2: Montag, 15. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 3: Montag, 22. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4: Montag, 29. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 5: Montag, 5. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6: Montag, 12. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 7: Montag, 19. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8: Montag, 26. Februar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 9: Montag, 4. März 2024, um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 10: Montag, 11. März 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Du bekommst nicht genug von "Leben leicht gemacht"? Dann schau dir die Preview immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung auf Joyn PLUS an! Die Preview kannst du dir ab der 2. Folge über deinen Joyn-PLUS-Account ansehen.

"The Biggest Loser" 2024 im TV und online sehen

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 ist seit dem 8. Januar 2024 jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Du kannst dir die Folgen entweder gemütlich live im Fernsehen oder von überall im Livestream von SAT.1 auf Joyn online ansehen.

Falls du mal eine Folge verpasst haben solltest, kannst du sie dir nach Ausstrahlung als Wiederholung online in der SAT.1-Mediathek auf Joyn ansehen. Zusätzlich werden einzelne Episoden in SAT.1 wiederholt. Zu welchen Zeiten genau "The Biggest Loser" als Wiederholung gezeigt wird, erfährst du hier.

Vorherige Staffeln und Wiederholungen sehen?

Kein Problem! Auf Joyn kannst du dir Clips und ganze Folgen der vorherigen Staffel von "Leben leicht gemacht" anschauen.