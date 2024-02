"The Biggest Loser" 2024 - Das Camp-Pärchen wird getrennt: "Maja wird mir sehr fehlen"

In Team Grün liegt Liebe in der Luft. Maja und Lukas kommen sich während der Zeit auf Naxos besonders nahe. Die beiden Turteltäubchen erzählten ihren Familien voneinander und gingen Hand in Hand durch die Wochen bei "The Biggest Loser" 2024. Woche 7 verheißt für das Pärchen jedoch nichts Gutes.

Das Wichtigste in Kürze Fünf Wochen sind die Kandidatinnen und Kandidaten bereits im Camp von "The Biggest Loser" 2024 . Zeit genug, um sich näher kennenzulernen.

In Team Grün scheint es gefunkt zu haben. Maja und Lukas wirken sehr vertraut - es ist mehr als nur eine Freundschaft. Auch nach dem Camp soll die Romanze weitergehen.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024: Wer ist raus in Folge 6, wer ist noch dabei?

+++ Update 19. Februar 2024 +++

Das Camp-Pärchen wird getrennt

Früher als erhofft muss sich Maja von ihren neuen Freunden, vor allem aber von Lukas verabschieden. Ihr gesundheitlicher Zustand erfordert eine frühzeitige Rückkehr nach Deutschland.

Die beiden Turteltauben ziehen sich zum Abschied hinter den Container der Unterkunft zurück. Mit einer innigen Umarmung endet die gemeinsame Zeit im Camp.

Maja wird mir sehr fehlen. Wir sind seit Tag 1 zusammen unterwegs, machen jeden Scheiß miteinander, haben zusammen gelacht, geschwitzt, geweint. Lukas

Bleiben Maja und Lukas ein Paar?

Wie geht es mit der Camp-Romanze der beiden nun nach Majas Aus weiter? Werden sich die zwei weiterhin treffen? Diesen Punkt haben die beiden bei der Verabschiedung wohl vergessen. "Lukas und ich sind …", beginnt Maja im Interview. Ja, was sind die beiden denn nun? "Das muss ich jetzt gut verpacken, sonst reißt mir Lukas den Arsch auf", meint die 25-Jährige und ihr fällt ein: "Da wollte ich mit Lukas drüber sprechen." Doch dafür ist es erst einmal zu spät. Eines kann Maja jedoch mit Sicherheit sagen: "Er wird mich bestimmt nicht los."

Er wird mich schon wiedersehen, definitiv. Maja

Trotz relativ vager Andeutungen scheint eine Beziehung der beiden nach der Zeit bei "The Biggest Loser" 2024 wahrscheinlich zu sein. Spätestens im Finale werden wir die beiden wieder vereint sehen und vielleicht gibt es bis dahin ja weitere Neuigkeiten. Vorerst muss Lukas ohne Maja an seiner Seite weiter durchziehen, das haben die beiden sich mit ihrem Kleiner-Finger-Schwur schließlich versprochen.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 ist seit dem 8. Januar 2024 jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Du kannst dir die Folgen entweder gemütlich live im Fernsehen oder von überall im Livestream von SAT.1 auf Joyn online ansehen.

+++ Update 12. Februar 2024 +++

Maja und Lukas: Wie reagieren die Familien?

Nachdem einige der Kandidat:innen Besuch von Freunden und Familie bekamen, könne die restlichen Teilnehmer:innen per Videocall mit ihren Liebsten sprechen. Während Maja mit ihren Eltern telefoniert, kann sich Lukas über ein digitales Wiedersehen mit seinem Sohn Fynn und einem guten Freund freuen.

Ein sehr, sehr lieber Junge, der auf mich aufpasst. Maja

Die 25-jährige Maja erzählt ihren Eltern von ihren Teammitgliedern und macht eine kleine Andeutung auf ihre besondere Verbindung zu Lukas: "Ein sehr, sehr lieber Junge, der auf mich aufpasst." Dass ihre Mutter Lukas kennenlernen wird, ist für Maja auch klar. Sie werden sich nach der Show auf jeden Fall weiterhin sehen.

"Liebe leicht gemacht": Lukas erzählt seinem Sohn von Maja

Auch Lukas teilt sein Glück mit seinem Sohn und einem Freund zuhause. "Ach so, okay, weiß ich Bescheid, Liebe leicht gemacht", freut sich dieser für Lukas. "Ich mag Maja sehr", wiederholt der 23-Jährige im Interview immer wieder mit einem Grinsen im Gesicht.

Im Clip: Liebe leicht gemacht bei Maja und Lukas

Gemeinsam stark mit Fingerschwur

Vor der nächsten Entscheidung denken beide schon an die kommende Zeit. "Egal wer von uns geht, der, der hierbleibt, muss durchziehen", schlägt Lukas vor. Maja kann sich die Zeit im Camp ohne Lukas jedoch nicht so recht vorstellen, da er ihr oftmals den nötigen Push gibt. Für seine Freundin hat der 23-Jährige aufbauende Worte parat.

Egal wo ich bin, ob ich hier bin oder zuhause, würde ich dich natürlich vermissen, aber es ist absehbar. Wenn du Pech hast, hast du mich noch ein paar Jahre an der Backe. Lukas

Ein lustig verpacktes Versprechen auf eine gemeinsame Zukunft. Mit dieser Aussicht stimmt Maja dem Deal zu. Egal, wer zuerst gehen muss, der andere zieht das Camp soweit es geht durch. Dieses Versprechen besiegeln die zwei mit einem Kleinen-Finger-Schwur und einer Umarmung. Ein richtig süßes Camp-Pärchen.

Das Wiegen: Trennen sich die Wege nach Folge 6?

Hand in Hand machen sich Maja und Lukas auf den Weg zur Waage. Ob die beiden bei der Entscheidung getrennt werden, oder weiterhin gemeinsam im Camp bleiben können, siehst du im Clip.

+++ Ursprüngliche News +++

Neckerei im Pink Castle

Nach dem Kandidatentausch und der sportlichen Pool-Challenge haben die Kandidat:innen Zeit, sich ihre neue Unterkunft im "Pink Castle" genauer anzuschauen. Maja und ihre neue Teamkameradin Lisa testen direkt die großen und gemütlichen Betten und lassen sich entspannt auf die Matratze fallen. Den beiden Freundinnen gefällt es in der neuen Location und Maja ruft lachend: "Lukas, du kannst das Einzelbett haben." Der 23-Jährige reagiert entspannt auf die Situation, denn er ist sich sicher, dass die Kandidatin ihn nicht wegstoßen wird. "Für mich und Maja ist das klar, [...] dass wir zusammen schlafen gehen abends", stellt Lukas fest. Ob die 25-Jährige diese Verbindung ebenfalls so sieht?

Dass wir uns mögen, ist halt einfach klar. Maja

Decken-Dilemma in der ersten Nacht

Ungeachtet des neckischen Spruchs beim Einzug schlafen Maja und Lukas im Pink Castle in einem Bett. Am nächsten Morgen stichelt Lukas im Gruppengespräch weiter. Die 25-Jährige habe ihm nachts mehrfach die riesige Decke geklaut. Zu ihrer Verteidigung kann Maja nichts sagen. "Ich war zwar dabei, aber nicht anwesend", meint die Kandidatin.

"Mehr als eine Freundin": Werden Maja und Lukas das Camp-Couple?

Übereinander haben Maja und Lukas stets nur Positives zu sagen. Im Gespräch über ihren Teamkameraden grinst die Teilnehmerin aus Göttingen über das ganze Gesicht. "Maja ist für mich auf jeden Fall mehr als nur eine Freundin", stellt Lukas im Interview klar. Ihre Teamkameraden freuen sich für Lukas und Maja. "Die zwei Turteltäubchen. Die sind richtig süß", beschreibt Torsten die beiden.

Die haben sich, man muss es ganz klar sagen, gesehen und gefunden. Torsten

