"The Biggest Loser" 2024 - Die Coaches Ramin Abtin und Dr. Christine Theiss

Fans warten schon gespannt auf die neue Staffel von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht". Jetzt wird bekannt: Die bisherige Camp-Chefin Christine Theiss übernimmt 2024 erstmals selbst ein Team als Trainerin.

Christine Theiss gegen Ramin Abtin

Weltmeisterin gegen Weltmeister. Sportlerin gegen Trainer. Freundin gegen Freund. In der neuen Staffel von "The Biggest Loser" treten erstmals Christine Theiss und Ramin Abtin mit eigenen Kilokämpfer-Teams gegeneinander an. "Nach mehr als einem Jahrzehnt als Camp-Chefin bei 'The Biggest Loser' nehme ich jetzt das Trainingsruder selbst in die Hand und leite zum ersten Mal mein eigenes Team".

Ich freue mich wirklich unglaublich auf diese neue Herausforderung. Aber ich habe auch Respekt davor, denn immerhin geht es gegen meinen Freund und ehemaligen Trainer Ramin Abtin. Christine Theiss , 2023

Es werde "ein Kampf der Giganten", vermutet Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss zum Start der neuen Staffel.

Darum ist Sigrid Ilumaa nicht mehr dabei

Viele Fans fragen sich, warum Sigrid Ilumaa nicht mehr dabei ist. Christine Theiss nimmt auf ihrem Instagram-Kanal darauf Bezug, um bösen Gerüchten den Garaus zu machen. Grund sei die Selbstständigkeit der gebürtigen Estin, die es ihr nicht erlaube, für längere Zeit abwesend zu sein.

Das Bootcamp in Folge 1 von "The Biggest Loser"

Insgesamt 23 Kandidatinnen und Kandidaten mit einem Gesamtgewicht von rund 3,3 Tonnen hoffen auf eine Chance auf ein leichteres und gesünderes Leben. Sie ringen im Bootcamp um ihren Platz im legendären Abnehmcamp. In insgesamt zehn Episoden kämpfen sie um den Titel "The Biggest Loser" 2024 und die Siegprämie von 50.000 Euro.

Free-TV-Premiere am 8. Januar 2024

Die neue Staffel von "The Biggest Loser" startet am Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Wer es nicht abwarten kann, hat bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung die Möglichkeit, "The Biggest Loser" 2024 auf Joyn, der Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, vorab zu schauen. Die Free-TV-Premiere von "The Biggest Loser – Leben leicht gemacht" ist dann am Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1.

