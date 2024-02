"The Biggest Loser" 2024: Die wichtigsten Infos zur aktuellen Staffel

Alle Exits in der Übersicht

Wer ist raus? Wer bleibt im Camp? Alle Exits auf einen Blick

In zwei Teams treten die Kandidat:innen an und machen sich mithilfe ihrer Coaches auf den Weg in ein besseres und gesünderes Leben. Wer bisher das Camp verlassen musste, siehst du hier in der Übersicht.