"The Biggest Loser" 2024 - Frust bei der Floating-Bridges-Challenge: "Das macht so viel kaputt"

Die Challenge in Woche 7 hat es in sich. Beim Lauf über das Wasser kommen nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten, sondern auch die Coaches an ihre Grenzen. Welches Team sichert sich den Gewichtsvorteil und wer geht mit einer Niederlage zurück ins Camp?

Das Wichtigste in Kürze Noch neun Kandidat:innen kämpfen in Woche 7 um den Sieg und für ein leichteres Leben.

Folge 7 stellt die Willenskraft der beiden Teams auf die Probe. Team Rot kann nicht allen Versuchungen widerstehen und der Gruppenzusammenhalt bröckelt.

Kann das Team von Dr. Christine Theiss die Challenge für sich gewinnen, oder verlieren sie den Bonus und fallen weiter zurück?

Im Clip: Achtung, Rutschgefahr! Die Teams schlittern über die "Floating Bridges"

Floating Bridges: Die Teamchallenge in Woche 7

Die beiden Teams machen sich auf den Weg zur Challenge. Während Team Grün der Herausforderung gelassen entgegenblickt, ist die Stimmung in Team Rot angespannter. Sie haben zwar einen Vorteil mit abgenommenem Gewicht erkauft, reicht dieser jedoch nicht für den Sieg, stehen die Chancen bei der Waage schlecht.

Am Pier angekommen, erklären Ramin und Chrissi die Aufgabe. Beide Teams müssen über schwimmende Plattformen laufen, aus einem kleinen Becken Bälle holen und diese zurück zum Start in ein weiteres Becken bringen. Fällt ein Ball oder ein Teammitglied ins Wasser, ist der Ball verloren. Das Team, das innerhalb von 20 Minuten die meisten Bälle ins Zielbecken bringen kann, gewinnt die Challenge und einen Gewichtsbonus von 3,0 kg.

Zahlt sich der Vorteil für Team Rot aus?

Erst jetzt erfährt Team Rot, was für einen Vorteil es sich für die Challenge ersteigert hat. Die Gruppe um Christine Theiss bekommt einen Zeitvorteil von ganzen zwei Minuten. Mit diesem Ausmaß hat keine:r der Kandidat:innen gerechnet. Steht das Siegerteam mit diesem Vorsprung bereits fest? Team Grün versucht, die Situation zu relativieren.

Die Frage ist, was macht Team Rot mit den zwei Minuten? Wir haben dafür den Vorteil, wir können sie anschauen, sehen: Wie gehen die das an, was passiert bei denen? Dominik

Betty setzt bei dieser Challenge aus. Mit ihrer Angst vor dem Wasser ist es der 57-Jährigen nicht möglich, ihr Team bei dieser Aufgabe zu unterstützen.

Die Challenge beginnt

Mit Vollgas startet Team Rot in die Challenge. In den zwei Minuten können sich die vier Kandidat:innen einen Vorsprung von fünf Bällen erarbeiten. Das Laufen geben sie jedoch schnell auf. Um sicher von einer Seite zur anderen zu kommen, ist Krabbeln angesagt. Wenig später startet Team Grün und das Duell beginnt. Die Schützlinge von Ramin Abtin setzen sofort auf die Krabbel-Technik. Mit ihrem Ehrgeiz holen die Teammitglieder aus Team Grün stetig weiter auf.

Gleichstand: Wie geht es jetzt weiter?

Nach 20 Minuten steht das Ergebnis fest: Beide Teams konnten 29 Bälle ins Ziel bringen. Ein Unentschieden. Die Coaches beraten sich und beschließen ein Stechen zu machen, in dem je ein Mitglied aus jedem Team antritt. Aufgrund seiner starken Leistung wählt Team Grün Lukas. In Team Rot wird Maike gewählt. Sie konnte eine gute Erfolgsquote in der ersten Runde aufweisen. Der Druck lastet jedoch schwer auf der 29-Jährigen.

Maike vs. Lukas: Wer gewinnt das Stechen?

Maike und Lukas bereiten sich auf die entscheidende Runde vor. Die beiden machen sich auf den Weg über die Floating Bridges. Kurz nach dem Start rutscht Maike jedoch ins Wasser und das Stechen ist entschieden. Team Grün gewinnt die Challenge und sichert sich den Drei-Kilo-Bonus. Während Ramins Team feiert, schämt sich Maike für ihre Leistung.

Das fühlt sich scheiße an, also ich hab mir echt sehr große Vorwürfe in dem Moment gemacht. Maike

Von Chrissi bekommt die Essenerin jedoch Zuspruch. Ohne Maikes starke Leistung in der ersten Runde wäre Team Rot schließlich gar nicht erst ins Stechen gekommen.

Chrissi ist mit den Nerven am Ende

Der Ausgang der Challenge belastet nicht nur die Kandidat:innen aus Team Rot. Auch Trainerin Chrissi macht der Druck zu schaffen. "Das macht so viel kaputt", meint sie niedergeschlagen im Gespräch mit Ramin. Die Kickboxerin hinterfragt ihr eigenes Können als Coach. Mit dem verlorenen Gewichtsbonus und den verzockten 1,4 kg aus der Auktion liegt Team Rot nun 4,4 kg hinter Team Grün. Chrissi glaubt, die Waage bereits jetzt verloren zu haben. Der Rückstand scheint nicht mehr aufholbar zu sein.

