"The Biggest Loser" 2024 - Riesen-Neuerung: Diese Aufgaben erwarteten die Kandidat:innen in Folge 7

Stresstest für Team Rot in Folge 7: Die Herausforderungen der nächsten Woche haben es in sich und werden besonders für Team Rot zu einer kritischen Angelegenheit. Außerdem sorgt die Challenge für Frust und Enttäuschung.

Das Wichtigste in Kürze Nach dem Aus von Martin in Folge 6 geht es für neun Kandidatinnen und Kandidaten in die nächste Runde.

Woche 7 stellt den Zusammenhalt der Teams auf die Probe. Werden sie die neuen Herausforderungen gemeinsam meistern können? Oder bricht das Team entzwei?

Was die Teams in Folge 7 erwartet, erfährst du hier.

"Das gab es so auch noch nicht": Neuerung in Folge 7

Angespannt stehen die Teams im Wiegestudio vor den beiden Coaches. "Das ist ein Novum. Das gab es so auch noch nicht", verkündet Chrissi. Auch der Trainerin ist die Anspannung anzusehen. In ihren Händen halten Ramin und Chrissi Umschläge. Was ist drin? Die Aufregung scheint weiter zu steigern. Mit welcher Situation werden die Teams jetzt konfrontiert und wie gehen sie damit um? "Das haben wir jetzt richtig verkackt", lautet Maikes Fazit.

Verzweiflung bei der Challenge

Bei der Wochenchallenge geht die Anspannung weiter. Auf schwimmenden Plattformen müssen die Kandidatinnen und Kandidaten übers Wasser laufen. Eine wacklige Angelegenheit - und nicht alle können sich auf den Beinen halten. Lautstark feuert Chrissi ihr Team an und fiebert mit. Die Challenge bringt selbst die Kickboxerin an ihre Grenzen. "Das macht so viel kaputt", meint sie niedergeschlagen zu Trainer-Kollege Ramin. Was sie wohl genau meint?

Es kracht in Team Rot

Die Herausforderungen der Woche überschatten das Zusammenleben in Team Rot. Lisa ist frustriert, dass ihre Meinung übergangen wird. Der 23-Jährigen platzt der Kragen und auch Fabienne ist mit den Nerven am Ende. Bricht Team Rot nach sieben Wochen im Camp auseinander?

Du hast Folge 7 verpasst? Hier kannst du sie schauen:

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 ist seit dem 8. Januar 2024 jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Du kannst dir die Folgen entweder gemütlich live im Fernsehen oder von überall im Livestream von SAT.1 auf Joyn online ansehen.