"The Biggest Loser" 2024 - Rot vs. Grün: Das sind die beiden Teams

Am 8. Januar ist "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" in die nächste Runde gestartet und verspricht wieder unvergleichliche Transformationen, bewegende Geschichten und jede Menge Spaß und Spannung.

Team Rot gegen Team Grün: Chrissi gegen Ramin

Wie von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" gewohnt, kämpften die Kandidat:innen zunächst im Bootcamp um einen Platz in einem der zwei Teams. Die jeweils acht Shirts sind schnell verteilt, sodass sich die Teams gefunden haben.

Das ist Team Rot

Team Rot bei "The Biggest Loser" 2024 nach Folge 7. © SAT.1

Team Rot hat Christine Theiss als Coach. Das Startgewicht der ersten acht Teammitglieder beträgt 1.091 Kilogramm. Dank des Sieges in der Puzzle-Challenge aus Folge 1 darf Team Rot ins Luxus-Camp einziehen.

Maike aus Essen (29)

Vico aus Bielefeld (32): raus in Folge 4

Marc aus Bochum (34): raus in Folge 4

Michel aus Buchen (55): raus in Folge 3

Lisa aus Nonnweiler (23)

Martin aus Stergersbach (19): raus in Folge 6

Fabienne aus Villingen-Schwenningen (27)

Giulio aus Langenfeld (30)

Jan P. aus Hohenschäftlarn (37): raus in Folge 1

Das ist Team Grün

Team Grün bei "The Biggest Loser" 2024 nach Folge 7. © SAT.1

Team Grün hat Ramin Abtin als Coach. Das Startgewicht der ersten acht Teammitglieder beträgt 1.191 Kilogramm. Da Ramin die erste Challenge gegen Chrissi verloren hat, muss sein Team ins Basic-Camp einziehen.

Dominik aus Wien (28)

Betty aus Lemberg (57)

Lukas aus Lippstadt (23)

Nadine aus Wülfrath (35)

Torsten aus Villingen-Schwenningen (43): raus in Folge 5

Maja aus Göttingen (25): raus in Folge 7

Torben aus Tornesch (38): raus in Folge 5

Deniz aus Köln (29): raus in Folge 2

Phillip aus Gräfenhainichen (21): raus in Folge 1

Computer-Simulation: So könnten die Kandidat:innen aussehen

In Folge 2 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 zeigten die Coaches mithilfe einer Computer-Simulation ihren Schützlingen, wie sie nach dem Abnehmen aussehen könnten. Die Ergebnisse sind unglaublich!

Luxus vs. Basic: So wohnen die Teams

Das Team im Basic-Camp muss auf alles Überflüssige verzichten. Ohne luxuriösen Schnickschnack, aber mit einem klaren Fokus auf das Abnehmen. Wer hier drin ist, will ganz schnell wieder raus. Das Luxus-Camp hingegen verwandelt sich in ein wahres Abnehm-Paradies. Dort erwarten die Kandidat:innen eine stilvolle Außenküche, gemütliche Schlafzimmer und ein großzügiger Fitnessraum für tägliche Sporteinheiten. Ein erfrischender Pool für die wohlverdiente Abkühlung nach den schweißtreibenden Workouts darf hier nicht fehlen.

Die Entscheidung über die Zuteilung der Teams wurde von den Trainer:innen in einer knallharten Puzzle-Challenge getroffen. Christine konnte Ramin klar besiegen und sicherte somit ihrem Team den goldenen Schlüssel zum Luxus-Camp. Ein glänzender Start für die Abnehmreise!

·

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 läuft jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

