"The Biggest Loser" 2024 - Team Rot zittert auf der Waage: Wer ist raus in Folge 7?

Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch geht es für Team Rot auf die Waage. Können die Teammitglieder die Konkurrent:innen aus Team Grün noch einholen? Für wen wird es am Ende eng? Und wer muss das Camp nach Woche 7 verlassen?

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Woche 6 wurde die Willensstärke der Kandidat:innen auf eine harte Probe gestellt. Verschiedene Vorteile und Versuchungen konnten mit Gewichtsabzug ersteigert werden.

Bei der Challenge auf dem Wasser konnte sich Team Rot trotz ersteigertem Zeitvorteil nicht gegen die Gruppe um Ramin Abtin durchsetzen. Der Gewichtsbonus von 3,0 kg ging an Team Grün.

Durch die gebotenen 1,4 Kilo und die verlorene Challenge liegt Team Rot schon zu Beginn der Waage 4,4 Kilogramm hinter Team Grün. Können sie diesen Rückstand auf der Waage noch ausgleichen?

Im Clip: Wer ist raus in Folge 7?

Anzeige

Anzeige

Ist die Waage schon entschieden?

Team Rot tritt mit einem unsicheren Gefühl zum entscheidenden Wiegen an. Durch den verzockten Gewichtsabzug bei der Auktion der Versuchungen und dem verspielten Challenge-Vorteil scheint die Waage bereits im Vorfeld für Team Grün entschieden zu sein. Doch ein letzter Hoffnungsfunken bleibt, die Gruppe von Trainer Ramin mit starken Abnahme-Ergebnissen doch noch überholen zu können. Für Team Grün geht es nach dem schmerzlichen Abschied von Maja in reduzierter Anzahl auf die Waage.

Anzeige

Die Ergebnisse von Woche 7

Dominik steigt als Erster auf die Waage und hofft auf eine Abnahme von drei Kilogramm. Sein Ergebnis: -2,8 kg. Nach der Hammer-Leistung der vergangenen Woche kann der 28-Jährige stolz auf diesen Wert sein. Weiter geht es mit Maike. Sie ist nervöser als sonst und der Ausgang der Challenge lastet noch schwer auf der Kandidatin. -2,2 kg kann Maike schließlich als auf die Waage bringen. Lukas kann mit -2,5 kg ebenfalls zufrieden mit seiner Wochenleistung sein.

Guilio kündigte an, den Gewichtsrückstand mit seiner Abnahme wieder rauszureißen. Kann er dieses Versprechen halten? Mit einer Abnehme von -3,0 kg kann der ehrgeizige Kandidat ein gutes Ergebnis vorweisen. Doch reicht es, um Team Grün noch einzuholen? Betty kann in Woche 7 erneut ein super Ergebnis von -2,3 kg vorweisen und meint zuversichtlich: "Nächste Woche werde ich ein Uhu: unter Hundert."

Lisa geht nach dem Streit im Team mit einem schlechten Gefühl auf die Waage. Mit ihrer Abnahme von -1,2 kg ist die 23-Jährige nicht zufrieden und fürchtet, dass sie das Camp diese Woche verlassen muss. Nadine aus Team Grün kann auf der Waage ein Ergebnis von -3,8 kg verzeichnen. Eine riesige Überraschung für die zielstrebige Kandidatin. Damit zieht sie die Teamleistung der Woche noch einmal deutlich in die Höhe. Als Letztes geht es für Fabienne zum Wiegen. -1,3 Kilo konnte die 27-Jährige in der Woche abnehmen. Mit ihrer Leistung ist Fabienne unzufrieden. Ergebnis und Wochenleistung passen in ihren Augen nicht zusammen.

Anzeige

Wer muss das Camp verlassen?

Nachdem alle Kandidat:innen auf der Waage waren, Team Rot die Gebote der Versuchungen abgezogen und Team Grün den Bonus der Challenge addiert hat, ist das Endergebnis mehr als deutlich. Mit einer relativen Abnahme von -1,23 Prozent liegt das Team von Trainerin Chrissi deutlich hinter dem von Ramin Abtin. Team Grün kann ganze -3,03 Prozent vorweisen. Für Team Rot wird es nun also ernst. Im Ranking landet Lisa knapp hinter Fabienne an letzter Stelle. Wo wird die gelbe Linie erscheinen und wer muss anschließend den Heimweg antreten?

Überraschung in letzter Sekunde

Die Anspannung steigt und sowohl Lisa als auch Fabienne bangen um ihren Platz im Camp. Schließlich verkündet Chrissi: "Die gelbe Linie wird heute nicht kommen." Verwirrung und Erleichterung machen sich breit. Muss etwa niemand das Camp verlassen?

Die Coaches erklären, wie es weitergeht: Nach dem verletzungsbedingten Aus von Maja kurz vor dem Wiegen ist ein Platz im Camp frei geworden, den Ramin und Chrissi an jemanden geben wollen, der bis hierhin gekämpft hat. Diese Entscheidung hatten die beiden Coaches schon vor der Waage entschieden, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Alle Kandidat:innen kommen weiter und dürfen in Woche 8 weiterkämpfen. Lisas Traum vom Finale ist nach der knappen Entscheidung noch nicht ausgeträumt.

Wie es in Woche 8 für die beiden Teams weitergeht, siehst du in Folge 8 am Montag, den 19. Februar 2024.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 ist seit dem 8. Januar 2024 jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Du kannst dir die Folgen entweder gemütlich live im Fernsehen oder von überall im Livestream von SAT.1 auf Joyn online ansehen.