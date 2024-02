"The Biggest Loser" 2024: Wer ist raus in Folge 7? Wer ist weiterhin dabei?

Anzeige

In zwei Teams treten die Kandidat:innen an und sagen den Kilos den Kampf an. Beim abschließenden Wiegen am Ende der Woche entscheidet sich, welches Team ein Mitglied verliert. Wer bisher das Camp verlassen musste, siehst du hier in der Übersicht.

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024: Diese Kandidat:innen mussten das Camp bereits verlassen

Im Clip: Entscheidung auf der Waage in Folge 7

+++ Update Folge 7 +++

Gesundheitsbedingtes Aus für Maja

Nach einem ausgiebigen Check beim Camparzt muss Maja aus Team Grün das Camp noch vor der Waage verlassen. Ihr gesundheitlicher Zustand hat sich weiter verschlechtert und sie muss für eine richtige Diagnose zurück nach Deutschland. Majas Aus sorgt für Erschütterung bei allen Kandidatinnen und Kandidaten. Besonders der Abschied von Camp-Flirt und Freund Lukas fällt der 25-Jährigen schwer.

Kein Exit nach der Waage

Nachdem sie mehreren Versuchungen nicht widerstehen konnten und die Challenge verloren haben, geht Team Rot mit deutlichem Rückstand auf die Waage. Die Gruppe von Trainer Ramin Abtin kann sich mit den Abnahmen der Woche durchsetzen und gewinnt das Wiegen mit einer Differenz von 3,5 kg. Dennoch muss in Folge 7 niemand aus Team Rot das Camp verlassen. Nach Majas Aus vergeben die Coaches den freien Platz an Fabienne, die im Ranking auf dem letzten Platz landete.

Diese Kandidat:innen sind noch dabei

The Biggest Loser 2024: Wer ist raus in Folge 7. © SAT.1

Team Rot:

Maike aus Essen (29)

Lisa aus Nonnweiler (23)

Fabienne aus Villingen-Schwenningen (27)

Giulio aus Langenfeld (30)

Team Grün bei "The Biggest Loser" 2024 nach Folge 7. © SAT.1

Team Grün:

Betty aus Lemberg (57)

Dominik aus Wien (28)

Lukas aus Lippstadt (23)

Nadine aus Wülfrath (35)

+++ Update Folge 6 +++

Martin muss das Camp verlassen

In Woche 6 ist der Vorsprung von Team Rot verpufft, noch bevor der Gewichtsbonus von Team Grün berücksichtigt wird. Nach der Riesenball-Challenge im Stadion wartet die Gruppe von Team rot mit Trainerin Christine Theiss gespannt auf die Ergebnisse. Doch diesmal zeigt der Bildschirm keine Namen, sondern nur Prozentzahlen. Wer steht mit einem Minus von -1,15 Prozent ganz unten und befindet sich unter der gelben Linie? Die Antwort lautet: Martin. Der 19-jährige Kandidat muss die "The Biggest Loser" 2024 nach seiner sechsten Woche verlassen.

+++ Update Folge 5 +++

Torben verlässt das Camp

In Folge 5 muss Team Grün gleich zwei Kandidaten verabschieden. Bereits am Anfang der Woche verlässt Teammitglied Torben das Camp. Bei der Infinity-Run-Challenge der Vorwoche hatte sich der Berufssoldat am Rücken verletzt und musste für alle weiteren Aktivitäten aussetzen. Für seine eigene Gesundheit ist es jedoch nun notwendig, nach Deutschland zurückzukehren und der 38-Jährige muss seine Reise bei "The Biggest Loser" 2024 schweren Herzens abbrechen.

Torsten scheidet aus

Bei der Entscheidung auf der Waage kann sich Team Grün nicht gegen die Gruppe um Trainerin Christine Theiss durchsetzen. Ramins Team landet in der kommenden Woche nicht nur im Basic-Camp, sie müssen auch um eines ihrer Teammitglieder bangen. Lukas und Torsten konnten beide 0,9 Kilogramm abnehmen. Die prozentuale Abnahmeleistung war bei Torsten jedoch geringer und der Rückkehrer rutscht unter die gelbe Linie und scheidet somit aus.

+++ Update Folge 4 +++

Freiwiliges Aus für Marc

Direkt zu Beginn der Woche muss Team Rot Abschied von einem Kandidaten nehmen. Marc hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, "The Biggest Loser" 2024 freiwillig zu verlassen. Seine neugeborene Tochter ist erkrankt und in dieser schweren Zeit will er für sein Kind und seine Freundin da sein. Auch wenn es Marc traurig stimmt, nicht weiter dabei sein zu können, so ist die Entscheidung für den 34-Jährigen klar: Die Familie ist wichtiger!

Dieser Kandidat muss die Show in Folge 4 verlassen

Nach dem vorzeitigen Wiegen sind Vico und Torsten die Schlusslichter in ihrem jeweiligen Team. Die beiden sind Wackelkandidaten. Bei der nächsten Challenge entscheidet sich, wer von seinem Team gerettet werden kann, und für wen die Reise in Woche vier endet.

Die sportliche Herausforderung auf der Kartbahn wird zu einem wahren Kräftemessen. Die Teams müssen ihren Wackelkandidaten über die gesamte Strecke bis ins Ziel tragen. Schlussendlich kann das grüne Team von Coach Ramin Abtin zuerst die Ziellinie passieren. Torsten ist gerettet und darf weiterhin dabeibleiben. Für Vico aus Team Rot endet die Zeit im Camp somit jedoch an dieser Stelle.

+++ Update Folge 3 +++

Entscheidung durch das eigene Team: Wer ist raus in Folge 3?

Die beiden Kandidat:innen aus Team Rot Michel und Fabienne haben in der dritten Woche bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 absolut und prozentual aus ihrem Team am wenigsten abgenommen. Mit einer Differenz von 0,5 Kilogramm landet der 56-Jährige auf dem letzten Platz. Auch Fabienne ist es mit einem Ergebnis von 1,1 Kilogramm nicht gelungen, sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Im Gewichts-Gesamt-Ranking liegt ihr Team mit einer Differenz von 1,90 Prozent dennoch vor dem Gegner. Allerdings erhalten Coach Ramin Abtin und seine Schützlinge aufgrund des Gewinns der Team-Challenge einen Drei-Kilogramm-Gewichtsvorteil. Durch das gewonnene Spiel wendet sich jedoch das Blatt und Team Grün schiebt sich mit einer Gesamt-Gewichtsdifferenz von 1,95 Prozent vor den Gegner.

Erstmalig bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 müssen die eigenen Team-Mitglieder über den Rauswurf eines ihrer Teammitglieder entscheiden. Die Wahl fällt zugunsten von Fabienne. Als Konsequenz verlässt Michel nach Woche drei die Show. Verständnisvoll nimmt der 56-Jährige das Urteil an und verspricht, das Training zu Hause fortzuführen.

+++ Update Folge 2 +++

Das Blatt wendet sich: Wer ist raus nach Folge 2?

Bereits zum Ende von Folge 1 "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 wurde angedeutet, dass neben Jan P. ein weiterer Teilnehmer die Show verlassen muss. Philipp aus Team Grün hatte zu Anfang große Hoffnung und freute sich über den Einzug in Dr. Christine Theiss' Team. Innerhalb der ersten Woche konnte er 4,70 Kilogramm abnehmen. Doch trotz des Erfolges bildet er mit diesem Ergebnis am Ende knapp das Schlusslicht aus Team Grün um Coach Ramin Abtin. Obwohl er sich bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" viel Mühe gegeben hat, genügt sein Resultat nicht und er muss die Koffer packen.

Nadine hat in der zweiten Woche lediglich 1,90 Kilogramm verloren, dennoch muss sie "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 nicht verlassen. Entscheidend ist nämlich der relative Wert, weshalb sich das Endergebnis noch mal dreht. Mit 2,10 kg verliert Deniz aus Team Grün 1,55 Prozent seines Gesamtgewichts und rutscht durch dieses Resultat auf den letzten Platz. "So ist das Spiel", kommentiert der 29-Jährige und verlässt die Show mit erhobenem Haupt.

Computer-Simulation: So könnten die Kandidat:innen aussehen

In Folge 2 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 zeigten die Coaches mithilfe einer Computer-Simulation ihren Schützlingen, wie sie nach dem Abnehmen aussehen könnten. Die Ergebnisse sind unglaublich!

+++ Update Folge 1 +++

Im Clip: Wer ist raus nach Folge 1 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024?

Entscheidung auf der Waage: Wer ist raus nach Folge 1?

Beim Wiegen am Ende der ersten Woche sehen die Kandidat:innen, wie viele Kilos sie mit Sport und Ernährung bereits loswerden konnten. Aus jedem Team muss anschließend eine Person die Show verlassen. Schlussendlich trifft es Jan P. aus Team Rot. Er konnte relativ gesehen am wenigsten abnehmen. Doch neben ihm muss ein weiterer Kandidat das Feld räumen. Mehr Details zum Aus des nächsten Teilnehmers, erfährst du in Folge 2 "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024.