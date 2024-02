"The Biggest Loser" 2024 - Zoff im Camp: Zerbricht Team Rot an der Herausforderung der Coaches?

In Folge 7 von "The Biggest Loser" 2024 müssen die Kandidat:innen mentale Stärke beweisen. Bei Team Rot sorgt das im Nachgang für viel Unmut.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Folge 7 von "The Biggest Loser" 2024 prüfen die Coaches die Willensstärke der Kandidat:innen.

Team Grün zeigt sich mental stärker, während bei Team Rot im Nachgang Streit und Frust herrscht.

Alle Sendetermine und Sendezeiten auf einen Blick.

Im Clip - Fatale Entscheidung: Christine und Ramin sind schockiert!

Das Motto in Woche 7 bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 lautet Willensstärke. Ihre Standhaftigkeit müssen die Kandidat:innen dabei nicht nur bei den sportlichen Challenges beweisen. Die Coaches Dr. Christine Theiss und Ramin Abtin verlangen den Teilnehmer:innen in Folge 7 auch mental alles ab.

Zunächst führen die Coaches ihre Teams im Rahmen einer Auktion in Versuchung: Hier können sich die Kandidat:innen drei Vorteile sichern: Das Luxus-Camp, einen Zeitvorteil bei der Challenge und zu guter Letzt Immunität für jeweils ein Teammitglied, das heißt ein:e Kandidat:in bleibt in dieser Woche auf alle Fälle im Camp. Bezahlt wird bei dieser Auktion nicht mit Geld, sondern mit dem bisher abgenommenen Gewicht, welches bei der Abrechnung auf der Waage am Ende der Woche den Unterschied ausmachen könnte!

Anzeige

Anzeige

Christine Theiss ist nach der Auktion frustriert

Dr. Christine Theiss, Coach von Team Rot, staunt bei dem Ergebnis der Auktion nicht schlecht. Ihre Schützlinge können sowohl der Versuchung Luxus-Camp als auch Zeitvorteil bei der Challenge nicht widerstehen. Beide Boni sind dem Team jeweils 700 Gramm wert, während Team Grün 0 Gramm setzt und somit keinerlei Interesse an diesen Vorteilen zeigt.

Theiss ist nach der Auktion ernüchtert. "Ich liebe mein Team, aber ein bisschen frustrierend war das schon", so der Coach. Dass ihr Team so leicht einknickt und so viel mühsam erarbeitetes Gewicht freiwillig wieder abgibt, hätte sie nicht erwartet. Aber immerhin: Team Rot entscheidet sich genauso wie Team Grün dafür, kein Gewicht für die Immunität eines Teammitglieds zu setzen.

"The Biggest Loser" 2024: Wer steigt für Geld aus?

Nach dieser Aktion ist die mentale Prüfung aber längst nicht vorbei - im Gegenteil: Die Coaches haben sich für die Kandidat:innen eine extra fiese Willensprüfung ausgedacht: Sie bekommen für ihren sofortigen Ausstieg bei "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 Geld angeboten. Zunächst werden 1000 Euro ausgerufen. Als die Coaches auf 1500 beziehungsweise 2000 Euro erhöhen, gerät Maike aus Team Rot zumindest kurz ins Wanken, weil sie ohnehin befürchtet, auf der Waage am Ende der Woche den Kürzeren zu ziehen, wie sie erklärt. Schlussendlich bleiben aber alle Kandidat:innen standhaft und widerstehen der Versuchung.

Weil 2000 Euro nicht das aufwerten, was man hier kriegt. Absolut gar nicht. Eigentlich kein Geld der Welt wertet das auf, was man hier kriegt. Maike begründet ihren Verbleib im Camp

Dem unmoralischen Angebot der Coaches widerstanden, obendrauf sich das Luxuscamp und einen Zeitvorteil in der Challenge gesichert, eigentlich müsste in Team Rot Friede, Freude, Eierkuchen herrschen. Dem ist aber nicht so! Es überwiegt der Frust: Schon bei der Rückfahrt ins Camp ist die Stimmung gedrückt. "Ich habe gerade keinen Bock, muss ich sagen", hadert Lisa im Auto. Wenn es bei der Auktion nach ihrem Willen gegangen wäre, hätte Team Rot überall 0 Gramm gesetzt und somit auf alle Vorteile verzichtet. Dass vor allem Wortführer Giulio sie überstimmt hat, obwohl sie dreimal nein gesagt hat, stört die 23-Jährige sichtlich.

Anzeige

Im Clip: Zoff bei Team Rot!

Ergebnis der Auktion sorgt für Zoff in Team Rot

Giuilo, die treibende Kraft hinter der Entscheidung für das Luxuscamp, ist ebenfalls bedient: "Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich der Doofe bin, der alleine ins Luxuscamp wollte", erklärt er. Der 30-Jährige beteuert, dass er, wenn er im Rahmen einer Abstimmung überstimmt worden wäre, sich damit abgefunden hätte. Damit stößt er bei Fabienne auf taube Ohren. Diese ist nämlich vor allem sauer auf sich selbst. Schließlich sei zuvor abgemacht worden, dass wenn ein Teammitglied nein sagt, man dieses nicht einfach überstimmen werde.

Mich nervt das einfach, dass ich mich jedes Mal klein machen lasse und nicht zu dem stehe, was ich sage, was ich fühle und was ich denke. Ich fuck mich gerade am allermeisten ab. Fabienne bei "The Biggest Loser" 2024

Wie es in Team Rot nach diesem Zoff weitergeht, erfährst du an diesem Montag um 20:15 Uhr live im Fernsehen in SAT.1 oder im Livestream. Auf Joyn kannst du Folge 7 von "The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 vorab jetzt schon sehen!

"The Biggest Loser - Leben leicht gemacht" 2024 ist seit dem 8. Januar 2024 jeden Montag um 20:15 Uhr in SAT.1 zu sehen. Du kannst dir die Folgen entweder gemütlich live im Fernsehen oder von überall im Livestream von SAT.1 auf Joyn online ansehen.